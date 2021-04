Z pracovitého chlapca najväčší gangster všetkých čias. “Zjazvená tvár“ sa zapísal do histórie ohavnými činmi

Väčšinu jeho života mu zdobila ľavú stranu tváre obrovská jazva. Po rokoch stále patrí k najznámejším gangstrom histórie. Zanechal po sebe množstvo ľudských životov a nikdy za to nebol odsúdený.

Al Capone, celým menom Alphonse Gabriel Caponi, sa narodil 17. januára 1899 v New Yorku. Vyrastal s rodičmi, talianskymi imigrantmi, a jeho ôsmimi súrodencami. Bola to súdržná a slušná rodina, ktorá sa snažila o plnohodnotný život v novej krajine. Prisťahovalci to v tej dobe ale nemali ľahké, a tak viacerí jeho súrodenci ukončili vzdelanie v škole a pomáhali rodičom. Al v štúdiu pokračoval, ale po incidente, kedy udrel učiteľa, ho zo školy vyhodili.

Prečo “Zjazvená tvár“?

Počas svojej mladosti vystriedal Al Capone niekoľko pracovných pozícií, len aby uživil svoju mnohopočetnú rodinu. V roku 1917 pracoval 18-ročný Al ako barman, čašník a vyhadzovač v bare Harvard Inn, ktorý náhodou vlastnil známy gangster Frankie Yale. To bolo miesto, kde sa sám po prvýkrát stretol s newyorským zločineckým štýlom života.

Jedného večera videl Al v bare sedieť za stolom muža a vedľa neho krásnu ženu, ktorá upútala jeho pozornosť. Prišiel za ňou a do ucha jej zakričal: „Zlatko, máte pekný zadok a to myslím ako kompliment.“ Mladý Al ale netušil, že muž vedľa nej je jej brat Frank Gallucio. Chcel brániť česť svojej sestry, a tak vytiahol z vrecka nožík, ktorým Caponemu rozrezal ľavú časť tváre. Odvtedy si vyslúžil prezývku, ktorá sa s ním vliekla počas celého života – “Zjazvená tvár“.

Svoju prezývku Al Capone nenávidel. Počas celého života sa za ňu hanbil a skrýval ju pred očami ostatných ľudí. Veľakrát sa stalo, že na ich zakrytie použil púder a často sa nechával fotografovať z jeho pravej strany. Mnohým tvrdil, že ide o zranenie, ktoré utrpel počas vojny.

Rodina a priatelia znamenali všetko

V roku 1918 si Al Capone vzal svoju veľkú lásku Mary (Mae) Coughlin. Bolo to presne tri týždne po tom, čo sa im narodil ich syn Albert Francis Capone, inak prezývaný “Sonny“. Brával ho na futbalové zápasy, výlety a užívali si jeden druhého. Počas celého života držal Al svoju rodinu a jeho prácu úplne oddelene.

Bol otcom, manželom a priateľom, ktorý sa snažil svoju rodinu ochrániť za každú cenu. Miloval ich, ale aj napriek tomu mal vo svojom živote množstvo žien, ktoré mu počas jeho života poskytovali potešenie. Dalo sa povedať, že žil mimo svojho domova, aby rodinu držal ďalej od seba. Nikdy ich však neopustil.

Nevyriešené vraždy

Predtým, ako sa jeho kariéra rozbehla naplno, bol Al Capone zapletený do dvoch vrážd, ktoré mu ale nikto nevedel dokázať. Ako uvádza portál Britannica, pred odchodom do Chicaga, kde rozpútal neskôr peklo, zastrelil svojho suseda, pretože ho okradol o jeho výhru. Nenašiel sa ale nikto, kto by tento čin videl, a tak zostal na slobode.

Ďalší incident sa mal odohrať počas jedného dňa, keď Capone napadol člena menšieho lokálneho gangu s názvom Biela ruka. Brutálne naňho zaútočil a nechal ho ležať na zemi v kaluži krvi, až kým nezomrel. Opäť sa nenašiel žiadny svedok, ktorý ho mohol usvedčiť. Po tomto incidente sa chcel líder gangu Biela ruka pomstiť Caponemu, a tak ho Frankie Yale poslal do Chicaga, spolu s jeho rodinou. Tam začal pracovať pre Johnnyho Torria.

Zo žiaka sa stal učiteľ

Torrio bol jeho učiteľom v čase, kedy sa Capone presťahoval do Chicaga. Ten si musel jeho rešpekt zaslúžiť a tvrdo na tom aj pracoval. Čoskoro ho Torrio povýšil a stal sa jeho pravou rukou. Pracoval v jeho nočnom klube, kde sa schádzali najväčší zločinci a gangstri.

Capone pomáhal Torriovi pri prevádzke nočných klubov, organizovaní hazardných hier a neskôr aj pri vážnejších nelegálnych činnostiach s alkoholom a drogami, a to všetko počas prohibície v Spojených štátoch amerických. Netrvalo to dlho a stal sa jeho blízkym spoločníkom. Ako píše portál History, hneď ako sa Torrio rozhodol opustiť biznis, všetko po ňom prebral Al Capone.

Zúrivé a násilné zločiny

Po smrti svojho brata sa Capone zmenil z tichého a nenápadného gangstra na násilného zločinca. Niekoľko jeho bratov mu pri útokoch ochotne pomáhalo. Pri všetkých napadnutiach používali zbrane ako obušok, palice a pištole. Nezvyčajnou a obľúbenou zbraňou bolo mydlo zabalené v ponožke, ktorým keď niekoho udreli, dokázali mu veľmi vážne ublížiť.

Jedného dňa prišiel za ním jeho účtovník a povedal mu, že nejaký mladý pašerák ho na ulici prepadol. Al vyprázdnil do vinníkovej hlavy celý zásobník, pričom svedkami tohto hrozného činu boli až traja ľudia. Ak ste sa zamýšľali, prečo nikto z nich nič nepovedal, tak odpoveď je jednoduchá. Žiadny z nich si nemohol dovoliť niečo povedať, inak by dopadol rovnako. Preto všetci tvrdili, že nič nevideli a na nič si nespomínajú. Caponemu sa takto dlho darilo utekať pred zákonom.

Al Capone bol zodpovedný za 33 vrážd, ktoré spáchal on sám. Predpokladá sa však, že ich bolo omnoho viac, avšak nikto mu ich nevedel dokázať.

Miestny hrdina

Ako 26-ročný mal pod sebou už množstvo ľudí, ktorí zaňho vykonávali špinavú prácu. Stal sa z neho kráľ podsvetia, ktorý sa nebál ukazovať ľuďom na oči. Miloval svetlá reflektorov a pozornosť, ktorú mu všetci venovali. Kvôli sláve nechodil nikdy nikam sám. Vždy mal vedľa seba bodyguardov, zbrane a obrnené autá.

Capone bol tiež známy, kvôli jeho štedrosti. Ako uvádza portál ThoughtCo, bolo uňho bežné, že čašníkom v reštauráciách a baroch ponúkol aj niekoľko stoviek dolárov ako tringelt. Taktiež pomáhal bezdomovcom, ktorým kupoval jedlo, teplé oblečenie a ponúkol im strechu nad hlavou. Pre viacerých ľudí sa stal vzorom a hrdinom. Oni ale netušili, aká je skutočnosť.

Masaker na svätého Valentína

Násilie v Chicagu sa počas jeho najväčšej slávy stupňovalo. Mesto sa stalo krajom gangov a nelegálnych činností. Najznámejší prípad, ktorý sa predpokladá, že mal na svedomí Al Capone, sa stal počas Valentína.

Dňa 14. februára 1929 sa ulicami Chicaga ozývali hlasné strely zo zbraní. Totižto jeden z Caponeho mužov sa rozhodol vlákať ich najväčšieho nepriateľa Georga Morana do skladu, v ktorom pašovali alkohol. Ten tam ale nakoniec dorazil až o niekoľko minút neskôr. Sedem jeho mužov bolo zabitých a iba jeden prežil. Keď prišli policajní dôstojníci na miesto činu, naskytol sa im hrozný pohľad. Tento čin sa zapísal do kriminálnej histórie.

Al Capone mal na ten deň ale alibi, podľa ktorých bol odcestovaný na Floride. Nikto však nepochybuje, že útok sa odohral na základe jeho príkazu. Od toho dňa ho polícia a vláda považovala za najväčšieho verejného nepriateľa a snažila sa ho dostať.

Najvyšší trest v histórii

Po veľkom útoku na deň svätého Valentína sa federálna vláda rozhodla, že musí Al Caponeho dostať za každú cenu. Najväčšiu zásluhu mali na tom však daňoví úradníci, ktorí po ňom išli niekoľko rokov. Podarilo sa im dokázať, že neplatil žiadne dane z jeho obrovského príjmu. Trvalo im to až päť rokov, pretože Capone vždy jednal tak, aby nikde nefigurovalo jeho meno, ale nakoniec to predsa len dokázali.

Dňa 6. októbra 1931 sa konečne podarilo dostať Caponeho pred súd, nebolo to však za množstvo vrážd, ktoré spáchal, ale za daňové podvody, ktorých sa dopustil. Netušil, že toto bude jeho koniec. Ako 32-ročného ho odsúdili až na 11 rokov vo väzení Alcatraz. Dodnes je to ten najvyšší trest v histórii za daňové úniky. Po štyroch rokoch ho presunuli do inej väznice v blízkosti Los Angeles. Počas nasledujúcich rokov sa z Al Caponeho stal úplne iný človek.

Koniec “zlého sna“

Počas svojich posledných rokov sa jeho zdravotný stav rapídne zhoršoval. Al trpel terciárnym syfilisom, ktorý mu spôsobil demenciu. Napriek tomu, že ho jeho žena brávala k tým najlepším doktorom, nikto z nich mu nedokázal pomôcť. Svoje posledné roky života strávil s rodinou na Floride.

Al Capone zomrel na zástavu srdca dňa 25. januára 1947. Po jeho smrti vydal New York Times článok s názvom Koniec zlého sna. To bol smutný koniec najväčšieho gangstra v histórii. Za vraždy, ktoré spáchal, však nikdy nebol odsúdený.