Zrušenie pracovného pokoja, vyššie dane aj drahšie potraviny: Takto vyzerá konsolidačný balík, pozrite si prehľad

Ilustračná foto: TASR/Unsplash

Martin Cucík
TASR
Parlament schválil konsolidačný balíček, ktorý má priniesť miliardové úspory cez vyššie dane a odvody.

Balík konsolidačných opatrení na budúci rok poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu večer definitívne schválili. O návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s konsolidáciou verejných financií, rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Za návrh hlasovalo 78 zo 79 prítomných zákonodarcov.

Zároveň tak ukončili 10. rokovací deň aktuálnej 39. schôdze. Pokračovať by mali vo štvrtok (25. 9.) ráno návrhom na skrátené legislatívne konanie o zákone týkajúcom sa energopomoci z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR.

Poslanci o balíku v druhom čítaní rokovali od utorka (23. 9.) rána. Do rozpravy boli ústne prihlásené ešte desiatky poslancov, v stredu večer však snemovňa odhlasovala jej ukončenie. Rovnako predčasne ukončili aj rozpravu v 3. čítaní, do ktorej sa prihlásilo 50 zákonodarcov.

Schválený balíček ma priniesť miliardové úspory a vyššie dane

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) oznámil pred časom 22 opatrení, ktoré by mali priniesť na úsporách a väčšom výbere daní a odvodov spolu 2,7 miliardy eur. Časť týchto opatrení obsahuje schválený zákon. Balíček zatiaľ nerieši šetrenie ministerstiev a úradov, ale iba zmeny, ktoré sa dotýkajú občanov, firiem a samospráv.

Predložené zmeny by mali podľa odhadu ministerstva financií priniesť v nasledujúcich troch rokoch postupne 1,44 miliardy eur, 1,59 miliardy eur a 1,72 miliardy eur.

Balík opatrení prináša napríklad zrušenie pracovného pokoja počas troch štátnych sviatkov, skrátenie odvodových prázdnin pre začínajúcich živnostníkov, progresívne zdanie príjmov zamestnancov či zvýšenie zdravotných odvodov.

Konsolidačný balíček bol definitívne schválený v parlamente. Ilustračná foto: TASR (Jaroslav Novák)

Viac peňazí má štátu priniesť aj vyššie zdanenie negatívnych externalít. DPH na vybrané potraviny so zvýšeným obsahom cukru a soli sa zvýši z 19 na 23 %. Dodatočné peniaze chce vláda získať aj zvýšením zdanenia hazardu či zavedením úhrady z primárnych materiálov, ako sú štrk, piesok či kameň.

Od budúceho roka sa tiež obmedzí výška podpory v nezamestnanosti od štvrtého mesiaca poberania dávky, upravia sa daňové licencie pre firmy s nulovou alebo nízkou daňou z príjmu a zníži sa možnosť odpočtu DPH na 50 % na firemné autá, ktoré sa využívajú aj na súkromné účely.

Schválené pozmeňujúce návrhy aj kritika opozície

V záverečnom hlasovaní odsúhlasili poslanci viaceré koaličné pozmeňujúce návrhy. Týkali sa napríklad zníženia počtu sviatkov, počas ktorých musia byť zatvorené obchody, zmrazenia platov poslancov či úpravy rozsahu potravín, na ktoré sa vzťahuje 19 % a 23 % sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH).

Opoziční zákonodarcovia v rozprave kritizovali vládu za doterajšiu nepodarenú konsolidáciu aj podobu pripravovaných opatrení, ktoré podľa nich opäť nepomôžu, ale aj za obmedzovanie diskusie v parlamente. Poslanci vládnej koalície aj minister financií naopak upozorňovali, že za zlý stav verejných financií môžu predchádzajúce vlády, v ktorých boli mnohí predstavitelia súčasnej opozície.

