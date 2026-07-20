Známa slovenská cestovná kancelária vyhlásila platobnú neschopnosť. Na trhu bola 26 rokov

Jakub Baláž
Služby cestovnej kancelárie Solvex využívali mnohí Slováci, v pondelok vyhlásila svoju platobnú neschopnosť.

Spoločnosť v ozname na svojom webe napísala, že v súčasnosti nedokáže uhrádzať a plniť svoje záväzky voči obchodným partnerom a svojim klientom. Uprostred letnej sezóny teda ide o mimoriadne prekvapivú a nepríjemnú správu.

Solvex ďalej v ozname priblížuje, že rozhodnutie vedenie spoločnosti prijalo až po vyčerpaní všetkých dostupných možností na zachovanie činnosti spoločnosti.

Napriek maximálnemu úsiliu vedenia spoločnosti, značným finančným investíciám a intenzívnym rokovaniam s obchodnými partnermi sa nepriaznivý vývoj nepodarilo zvrátiť,“ uvádza sa ďalej v stanovisku cestovnej kancelárie.

Zdražovanie či konkurenčný tlak

Zástupcovia Solvexu v stanovisku píšu, že za vzniknutou situáciou stojí napätá geopolitická situácia, výrazný rast cien palív a služieb v cestovnom ruchu či dlhodobý konkurenčný tlak na udržanie nízkych predajných cien. Ako výrazný faktor tiež cestovka uvádza úpadok jedného z významných zahraničných obchodných partnerov.

Všetci klienti, ktorých sa vzniknutá situácia týka, budú môcť uplatniť svoje nároky v súlade s podmienkami poistenia pre prípad úpadku. Cestovná kancelária bude poisťovni poskytovať maximálnu súčinnosť pri riešení všetkých poistných udalostí tak, aby boli oprávnené nároky klientov vybavené čo najskôr a v súlade s platnými právnymi predpismi,“ doplnila CK Solvex.

Na webe sa tiež nachádzajú kontaktné linky pre klientov, ktorí sa aktuálne nachádzajú v zahraničí, ale tiež pre tých zákazníkov, ktorí ešte na zakúpené zájazdy čakajú. Na platobnú neschopnosť CK Solvex upozornila aj iná známa cestovná agentúra – CK Karibik. Tá podľa vlastných informácií ukončila spoluprácu so Solvexom a spoločnosť nepovažovala za spoľahlivého partnera.

Dovolenka na pláži
Ilustračná foto: Unsplash

Klesajúce tržby

Náznaky, že CK Solvex rieši náročné obdobie, v posledných týždňoch pribúdali. Do médií sa dostali nepríjemné skúsenosti zákazníkov z Grécka či Turecka, čo v tej dobe zástupcovia cestovnej kancelárie odmietali a deklarovali korektné vyriešenie celej situácie. Už vtedy však so Solvexom CK Karibik ukončila spoluprácu.

Pri pohľade na hospodárske výsledky eseročky Solvex je zrejmé, že aj pri rastúcich tržbách sa jej výrazným spôsobom znižoval zisk. Kým ešte v roku 2023 pri tržbách 11,86 milióna eur vykázala 185-tisíc eur, vlani to bolo pri tržbách 12,51 milióna eur už iba necelých 17-tisíc. Situácia sa zjavne, aj na základe tvrdení zástupcov cestovky, tento rok zhoršila.

Vyústením je teda vyhlásenie platobnej neschopnosti, ktoré je od 16:00 hod. deklarované na oficiálnom webe. Posledné príspevky s ponukou dovolenky pridávala CK Solvex zhruba pred piatimi dňami. V ponuke sa objavili destinácie ako Grécko, Turecko či Bulharsko. Skutočný dopad tejto situácie zrejme spoznáme až v najbližších dňoch a týždňoch.

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