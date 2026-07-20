Ľudia veria, že Britney Spears nahradil klon. Syn speváčky prelomil mlčanie a vyjadril sa ku konšpirácii

Z nejakého dôvodu sa okolo slávnych osobností už celé roky objavujú konšpiračné teórie o ich nahradení klonmi. Hoci bol slávny experiment s ovcou Dolly po 276 neúspešných pokusoch jediným reálnym úspechom a vedci odvtedy s replikáciou zápasia, internet nikdy nezaujímali fakty, keď šlo o virálne konšpiračné teórie.
Hoci v súčasnosti dosahujeme pokroky v oblasti obnovy vyhynutých živočíchov, myšlienka klonovania ľudí zostáva naďalej veľmi vzdialenou budúcnosťou. Napriek tomu mnohí veria, že popovú hviezdu Avril Lavigne po roku 2000 nahradila dvojníčka, pretože podľa konšpirácií pôvodná speváčka zomrela, a najnovšie sa podobná teória objavila aj o speváčke Britney Spears, ako zachytil portál LADBible.
Teória sa dostala až k jej synovi
Tieto absurdné špekulácie však našťastie definitívne vyvrátil jej dospievajúci syn Jayden, ktorý sa k celej situácii vyjadril na svojom profile na sociálnej sieti. Vymysleným teóriám sa postavil s nadhľadom a prirodzenou dávkou skepsy.
„Videl som jedno video na TikToku, ktoré má asi 1,2 milióna lajkov a v popise je niečo ako: ‚Najväčšia teória všetkých čias: Je Britney Spears stále nažive?‘ Kámo, veď môžeš ísť na jej profil a vidieť ju tam práve teraz. Hrabe vám, ľudia?“ vyhlásil nekompromisne Jayden.
Vo videu sa objavil aj jeho kamarát s otázkou: „Príde ti trápne, keď ľudia šíria fámy ako teórie o klonovaní?“ Jayden sa nad tým len zasmial, na čo jeho priateľ dodal: „Áno, príde mu to úplne smiešne!“
Jayden si na základe svojich skúseností robí celkom jasný obraz o tom, ako fungujú dnešné médiá a sociálne siete. Podľa neho sú ľudia na internete často prekvapivo naivní, čo tvorcovia obsahu bezstarostne zneužívajú vo svoj prospech: „Vďaka tomu si naozaj uvedomujem, že veľa vecí v médiách je preháňaných a vymyslených. Ľudia vedia, akí sú ostatní naivní, a využívajú to vo svoj prospech. A ktokoľvek to na sociálnych sieťach uvidí… ak to má veľa lajkov, uverí tomu. Ani si to neoveria. Len si povedia: ‚Vau, jéj, to je šialené. Ale verím tomu‘.“
Ľudia podľa neho majú príliš voľného času
Konšpirátori vidia „dôkazy“ takmer vo všetkom. Nedávne videá, na ktorých speváčka tancuje, spolu s jej tajuplnými popismi, mnohí označovali za jasné stopy vedúce k „odhaleniu pravdy“. Realita je však oveľa jednoduchšia – títo ľudia majú podľa všetkého len príliš veľa voľného času.
@nbcnews Is a fake #BritneySpears using a filter to look like the real Britney? #NBCDebunks ♬ original sound – nbcnews
Jayden chápe záujem verejnosti, no pripomína, že netreba hľadať zložité záhady tam, kde nie sú: „Úprimne, je mi ich ľúto. Chápem však, že každý je obrovským fanúšikom mojej mamy, ale musíte premýšľať nad vecami na sociálnych sieťach – nikdy to nie je také prekombinované, ako sa snažia tváriť. Proste nad tým príliš nešpekulujte. Nie je to také zložité, ako sa zdá.“
Znova sa zblížila s deťmi
Zdá sa, že Britney Spears v poslednom období trávi so svojimi synmi podstatne viac času. Deje sa tak najmä po tom, čo ju začiatkom tohto roka zatkla kalifornská diaľničná polícia pre podozrenie z jazdy pod vplyvom návykových látok.
Pri svojom návrate na Instagram sa Spears poďakovala fanúšikom za neustálu podporu a prezradila, že sa naplno venuje svojim deťom, ktoré má s exmanželom Kevinom Federlinom. Dokonca sa opäť stretla so svojím najstarším synom Seanom Prestonom Federlinom, ktorý si dokonca na sociálnych sieťach zmenil meno na znak verejnej podpory svojej matky.
Britney čelila obrovskému tlaku médií a paparazzov už od svojich 16 rokov, kedy jej kariéra raketovo vyletela vďaka hitu Baby One More Time. Aj keď si v priebehu rokov prešla nepríjemnými obdobiami a nezabudnuteľným oholením hlavy, je jasné, že je to stále tá istá Britney.
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