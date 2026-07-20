Slovensko trápi extrémne sucho, predpovede ľudí nepotešia. Zázračné riešenie neexistuje, odkazuje PS

Výrazné až extrémne sucho zasahuje aktuálne miestami najmä západné Slovensko a juh stredného a východného Slovenska. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší na krajnom východe, nadbytok vlahy je na severozápade a v oblasti Nízkych Tatier. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
„Extrémne sucho je na Záhorí, Podunajskej nížine, Above a Zemplíne a zasahuje približne štvrtinu územia. Sucho rôznej intenzity zasahuje tri štvrtiny územia Slovenska. Relatívne nasýtenie je pod hranicou desať percent na Podunajsku, na Záhorí a v Malých Karpatoch a ojedinele aj na Zemplíne, Above, Honte, Novohrade, Pohroní a Gemeri. Pod hranicou 50 percent je nasýtenie na približne 80 percentách územia,“ uviedli odborníci.
Zrážok je málo
Deficit pôdnej vlahy je najvyšší na krajnom východe, a to mínus 60 až mínus 80 milimetrov (mm). Na väčšine územia je deficit vlahy od mínus 20 do mínus 60 mm. Nadbytok vlahy je plus 20 až plus 40 mm na severozápade a v oblasti Nízkych Tatier.
Uplynulý týždeň sa zrážky vyskytli prevažne v utorok (14. 7.) a stredu (15. 7.), neskôr aj od piatka do nedele (17. – 19. 7.). Najviac zrážok spadlo lokálne v oblasti Nízkych Tatier, Slovenského rudohoria, Tatier a Javorníkov, a to 70 až 120 mm.
Úhrn zrážok nad 40 mm bol na Horehroní, Liptove, Kysuciach, Orave, lokálne na hornej Nitre, Gemeri a Spiši. Naopak, najmenej zrážok spadlo na Podunajsku, Záhorí, strednom Považí, juhu stredného Slovenska, Zemplíne a Šariši, lokálne len do 5 mm. Úhrn zrážok do 15 mm bol na väčšine západného a východného Slovenska.
Najvyššia teplota vzduchu bola okolo 36 stupňov Celzia v piatok lokálne na Podunajsku a Honte, v sobotu lokálne na dolnom Zemplíne. Najnižšie klesla teplota vzduchu na 7,5 stupňa Celzia v utorok ráno lokálne v Slovenskom raji.
Na problém upozorňuje aj opozícia
Výsledkom klimatickej zmeny, ktorú minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS), ako aj celá vláda dlhodobo spochybňujú, je sucho, ktoré má devastačný vplyv na krajinu. Uviedli to na tlačovej konferencii predstavitelia opozičného Progresívneho Slovenska (PS) pri prezentácii štúdie Regioclim o scenároch možného vývoja sucha v SR v najbližších desaťročiach. Vyzvali vládu, aby čo najskôr začala s opatreniami, ktoré by následky sucha zmierňovali.
„Posolstvo štúdie klimatológov je jednoznačné. Čím viac sa oteplí, tým bude na Slovensku väčšie sucho. A to nie je spôsobené tým, že by menej pršalo, ale tým, že je väčší výpar. Druhé posolstvo je tiež veľmi dôležité – je obrovský rozdiel medzi tým, ako veľmi sa nám podarí udržať pod kontrolou klimatickú zmenu,“ priblížil europoslanec za PS Martin Hojsík. Je podľa neho dôležité, aby štát, ale aj samosprávy či poľnohospodári začali s adaptačnými opatreniami čím skôr.
„Z odhadov vieme, že len v EÚ sucho a jeho priame škody znamenajú stratu deviatich miliárd eur ročne. Napríklad júnové horúčavy boli zodpovedné za asi 12.000 predčasných úmrtí v EÚ. Toto sú jednoducho dosahy, ktoré ani tí najcynickejší popierači už nemôžu zľahčovať. A naša vláda namiesto toho, aby konala a aby sa snažila zmierniť dosahy sucha, zmierniť dosahy meniacej sa klímy, robí presný opak,“ doplnila poslankyňa za PS Tamara Stohlová.
Vládni politici podľa jej slov odmietajú klimatické politiky, dokonca sa snažia dlhodobo na nich polarizovať spoločnosť. „A minister životného prostredia Taraba ako ten najpovolanejší, ten, ktorý nesie najväčšiu zodpovednosť v tejto téme, pokazil, čo mohol,“ povedala.
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