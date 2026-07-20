Viete, kedy dostanete peniaze pri meškaní letu? Môžete získať až 600 eur, pozrite si podmienky

Obdobie letných dovoleniek je v plnom prúde a posledné týždne priniesli hneď niekoľko prípadov meškajúcich či dokonca zrušených letov, ktoré zasiahli Slovákov alebo Čechov. Stresujúce vyčkávanie na letisku zmierni predstava o finančnej kompenzácii, ktorú za meškanie lietadla môžete získať. Musíte však splniť niekoľko podmienok.
Dnes sa v médiách objavila správa o slovenských dovolenkároch, ktorí uviazli v egyptskej Hurgade. Asi 180 ľudí malo v nedeľu odletieť na Slovensko, no k tomu nedošlo, pretože lietadlo, ktoré ich malo vyzdvihnúť, sa podľa informácií cestujúcich pre technický problém nedostalo až do destinácie. Napokon sa let zrušil a noc museli stráviť v náhradnom hoteli.
Ak sa ocitnete v tejto situácii, môžete mať nárok na finančnú kompenzáciu, ktorá vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 261/2004 z 11. februára 2004. To stanovuje pravidlá týkajúce sa meškania, zrušenia letov alebo dokonca situácií, kedy bol cestujúcim proti ich vôli odmietnutý nástup do lietadla, čo sa stáva pri takzvanom overbookingu, kedy letecká spoločnosť predá viac leteniek, než je kapacita lietadla.
Občerstvenie, noc v hoteli aj finančná kompenzácia
Hovorí, že cestujúci majú právo na starostlivosť, podľa ktorého majú dostať jedlo a občerstvenie, ktoré zodpovedá času meškania. Pri meškaní, kedy musia prečkať na letisku noc, majú nárok na hotelové ubytovanie aj s hradenou prepravou.
Podľa rozhodnutia Súdneho dvora, ak do svojej cieľovej destinácie dorazíte o 3 a viac hodín neskôr od plánovaného príletu, môžete požiadať o finančnú kompenzáciu. Tá je stanovená na 250 eur pri letoch do vzdialenosti 1500 kilometrov, 400 eur v prípade všetkých letov v rámci EÚ nad 1500 km a všetkých ostatných letov od 1500 km do 3500 km a napokon 600 eur v prípade letov, ktoré nespadajú do predchádzajúcich dvoch bodov.
Nezáleží na tom, koľko vaša letenka stála, je však dôležité, aby ste mali na finančnú kompenzáciu od leteckej spoločnosti nárok, nemôže byť meškanie spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, ktorým letecká spoločnosť nemohla zabrániť. Meškanie napríklad z dôvodu poveternostnej katastrofy vám odškodné nezaistí, na druhej strane technická porucha lietadla môže. Každý prípad je však posudzovaný individuálne, preto keď sa ocitnete v takejto situácii, musíte si overiť, či sa to týka aj vášho letu.
Čo ak vám letecká spoločnosť nárok na odškodné neodklepne?
Ak ste si istí, že spĺňate stanovené podmienky, no letecká spoločnosť vám finančnú kompenzáciu neschváli alebo na ňu nereaguje, môžete sa obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu.
„Sťažnosť je možné podať po tom, ako sa so svojimi nárokmi cestujúci obrátil na leteckú spoločnosť a nedošlo k uspokojivej odpovedi. V podaní je potrebné uviesť rozhodujúce skutočnosti a priložiť relevantné prílohy, napríklad potvrdenie rezervácie alebo kópiu letenky,“ priblížila pre TASR Eduarda Hekšová, riaditeľka organizácie dTest.
V prípade, že ste boli na kratšom výlete, sa môže dokonca stať, že 250 eur vám preplatí väčšinu utratených nákladov, preto ak na peniaze máte nárok, nenechajte sa odbiť.
Právami cestujúcich sa nedávno zaoberal Európsky parlament
Začiatkom júla sa navyše objavila správa, podľa ktorej europoslanci presadili zlepšenie práv cestujúcich v leteckej doprave v EÚ. Poslanci presadili zrýchlenie a zjednodušenie vracania peňazí bez toho, aby si cestujúci museli zriadiť používateľský účet alebo osobitnú aplikáciu.
Cestujúci budú mať na podanie žiadosti o náhradu deväť mesiacov. Letecké spoločnosti budú mať 30 dní na to, aby zaplatili náhradu alebo sa odvolali na mimoriadne okolnosti.
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