V Chorvátsku udrelo meteocunami. Ľudia chodili po kolená vo vode, pred morom utekali

Meteocunami v Chorvátsku

Foto: Screen Facebook (Vilma Plenkovic Plazonja)

Zuzana Veslíková
Chorvátsko
Ak sa nachádzate pri "slovenskom mori", už sa nie je čoho obávať, búrkový systém sa má rozpadnúť.

Ľudia sa snažia mať kontrolu nad mnohými vecami, no voči prírode sme často bezmocní. Z Chorvátska prichádzajú správy o výskyte javu zvaného meteocunami, ktorý sa objavil na ostrove Hvar a vydesil turistov, ktorí museli v panike utekať. Problémy zaznamenali v severnej Dalmácii aj v Zadare. 

V stredu vo večerných hodinách zasiahla otvorené Jadranské more silná búrka, ktorá sa sformovala popoludní nad severným Talianskom, informoval chorvátsky portál Dalmacija Danas. Aj keď svoju najväčšiu silu prejavila na mori, jej následky pocítili aj populárne dovolenkové destinácie.

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Hladina mora stúpla a vzápätí klesla

V Zadare museli zasahovať hasiči a došlo napríklad k prevráteniu plachetnice. Na juhu Istrie sila vetra dosahovala 30 m/s a na ostrove Lošinj 32 m/s, čo sa podľa miestneho webu približovalo vetru so silou hurikánu. V Pule a v Zadare došlo k náhlym zmenám hladiny mora a najnižšie položené časti pobrežia boli zaplavené. 

Obyvateľ mesta Stari Grad na ostrove Hvar opísal, že hladina mora sa zdvihla o 30 centimetrov, čo prekvapilo turistov, ktorí pred ním utekali po kolená vo vode. Následne došlo k takému odlivu, že lode zostali na „suchu“ na morskom dne. Tento jav sa nazýva meteocunami a je zapríčinený zmenami v tlaku vzduchu. Ten napríklad v plytkých zátokách spôsobuje takéto oscilácie hladiny mora, vysvetlil chorvátsky Index.

Ak sa práve nachádzate v Chorvátsku, vyzerá to tak, že sa už nie je čoho obávať. Tento búrkový systém postupne slabne a mal by sa rozpadnúť. Na internete koluje zo včera množstvo záberov, ktoré príjemné dovolenkové chvíle ani zďaleka nepripomínajú.

Ľudia ukázali ulice zaplavené vodou

Na jednom z videí, ktoré sa objavilo na Facebooku, je vidieť zaplavené nočné ulice vodou, ktorá siaha až k exteriéru podnikov.

Ďalšie video z mesta Stari Grad na ostrove Hvar zachytila priamo návštevníčka reštaurácie, ktorá si vychutnávala večeru na terase po kolená vo vode. Zverejnila viacero záberov, vidieť na nich aj ľudí, ktorí sa v tejto vode brodia ulicami.

Takže… sedíte, jete pizzu a zrazu vidíte more, ako sa rúti k terase. Po pár minútach ustúpi a potom znova,“ opísala situáciu. 

Meteocunami úradovalo v Chorvátsku aj minulé leto

Ako sme vás informovali, meteocunami vyľakalo turistov v Chorvátsku aj počas minuloročnej sezóny. More v meste Poreč stúplo za pár minút o pol metra.

Hoci meteocunami zvyčajne nepredstavuje také nebezpečenstvo pre ľudské životy ako bežná vlna cunami, jeho sila vie výrazne rozkolísať hladinu, ohroziť kotviace lode, zaplaviť nižšie položené časti pobrežia, a najmä vyľakať každého, kto sa práve nachádza v jeho blízkosti.

Ako ušetriť na dovolenke v Chorvátsku?

Ak sa chystáte toto leto k Jadranu, poradíme vám, ako nejaké to euro ušetriť. Slovenka, ktorá tu žije časť roka, sa s nami podelila o svoje tipy. Veronika Samborská upozorňuje, aby ste boli pri čítaní menu v reštauráciách obzvlášť pozorní. Radí poriadne čítať cenník a pýtať sa obsluhy, či je napríklad uvedená cena len za pohár vína alebo za celú fľašu. Zároveň zdôraznila, že v mnohých chorvátskych reštauráciách sa často účtuje voda.

Split v Chorvátsku
Pláž v chorvátskom Splite, foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Dokonca majú vraj viacerí čašníci pascu na turistov – „Povedia vám, že voda v reštaurácii je závadná, aby vám mohli predať stolovú.“ 

Ďalej radí vyhýbať sa reštauráciám, ktoré sa nachádzajú v blízkosti mora, pretože tie sú zvyčajne zbytočne drahé, keďže platíte nielen za jedlo, ale aj za samotný výhľad. Ak sa chcete najesť chutne, ale nie draho, odbočte do skrytej uličky, kde môžete nájsť skutočný gastronomický klenot za prijateľné ceny. Viac tipov nájdete v našom článku.

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