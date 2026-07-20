Reštaurácia bojuje proti nevychovaným deťom pokutami. Jedni rodičia museli zaplatiť až 286 eur

Platba v reštaurácii

Ilustračné foto: Pexels

Dana Kleinová
Ak rodičia nezvládnu usmerniť svoje deti, zaplatia za všetko, čo zničia.

Správať sa slušne na verejnosti by malo byť samozrejmosť. Napriek tomu sa niekedy zdá, akoby to bol pre niektorých ľudí prvý deň na Zemi. O to horšie to je, keď tieto návyky preberú aj ich deti. Jedna reštaurácia sa rozhodla dať tomu stopku a ukázať rodičom, že ak sa nevedia postarať o to, aby sa deti správali vhodne, čaká ich mastná pokuta.

Majiteľ reštaurácie z oblasti San Francisco Bay Area sa stal hitom internetu po tom, ako rodičom účtoval poplatky až do výšky 327 dolárov (pozn. red.: v prepočte približne 286 eur) za to, že nezvládli usmerniť svoje nevychované deti v jeho čínskej reštaurácii Chez Xue. Urobil tak po tom, ako bol svedkom neustáleho správania, ktoré sa do reštaurácie rozhodne nehodilo a komplikovalo prácu personálu. Bližšie svoje rozhodnutie vysvetlil pre denník The Post.

You You Xue, ktorý prevádzkuje dve reštaurácie južne od San Francisca, vysvetlil, že udelil finančné pokuty rodičom divokých ratolestí, ktoré v jeho reštaurácii v Foster City rozbili terminály na platobné karty, príborom vyryli „vzory“ do stolov alebo rozbili čajové šálky.

Personál nemá vychovávanie v popise práce

„Moji zamestnanci, moji čašníci boli nútení vychovávať deti namiesto ich rodičov. To nie je ich práca,“ povedal Xue pre The Post. Podľa jeho slov bol svedkom šialeného správania ako napríklad detí behajúcich dokola po reštaurácii či rodičov prebaľujúcich zapáchajúce plienky priamo v boxoch na sedenie. Rozhodol sa tomu dať ráznu stopku a keď nepomohlo slovné napomínanie, začal s pokutami.

„Výchova sa stala až príliš uvoľnenou. Viem, že ak by som sa správal tak, ako sa správajú niektoré z týchto detí, dostal by som poriadny výprask,“ dodal.

Rodina v reštaurácii
Ilustračné foto: Pexels

Jedálny lístok tejto neformálnej reštaurácie, ku ktorému sa zákazníci dostanú cez QR kód, obsahuje upozornenie s prosbou pre rodičov: „Prosíme, majte svoje deti pod kontrolou.“ Ďalej sa v správe, ktorá zákazníkom nabehne ešte pred objednávaním, píše: „Chez Xue je reštaurácia vhodná pre rodiny. Nie sme však detské ihrisko.“

Pokuty od pár eur až po stovky

Jednej rodine bol naúčtovaný poplatok 327,03 USD (286,15 €) po tom, čo ich dieťa zhodilo platobný terminál a poškodilo obrazovku. Iný rodič dostal pokutu 109,38 USD (95,68 €) za to, že ich dieťa vyrylo do stola vzor príborom. Ďalšiemu nešťastnému rodičovi bolo naúčtovaných 5,37 USD (4,70 €) za rozbitú čajovú šálku.

Platobný terminál
Foto: Pexels

Majiteľ reštaurácie pritom upozornil, že rodičom nie sú účtované pokuty, ak deti niečo rozbijú náhodou. „Deti neobviňujeme — som veľmi hrdý na to, že toto je neformálna reštaurácia, kam ľudia môžu prísť s celými rodinami,“ povedal a dodal: „Má to len pripomenúť tej veľmi malej skupine rodičov, ktorí si nerobia svoju prácu — prosím, robte si svoju prácu, aby sme my mohli robiť svoju.“

Názory ľudí sú rôzne

Odozva na seba nenechala dlho čakať a ľudia na toto pravidlo pokút za zlé správanie začali reagovať na sociálnych sieťach. Niektorí zo správania detí obviňovali typ láskavého rodičovstva (pozn. red.: tzv. „gentle parenting“) a iní zas tvrdili, že reštaurácia by tým pádom mala dávať aj zľavy pre tých rodičov, ktorí majú naopak deti vychované ukážkovo.

Xue na sieti X uviedol, že nevhodné správanie od zverejnenia upozornenia „prudko kleslo“. Reštauratér s 10-ročnou praxou povedal, že je rád, že tento príbeh „rozprúdil dialóg“ o tom, s čím sa reštaurácie musia potýkať. „Vidím, že sme definitívne udreli na strunu,“ uviedol Xue a dodal: „Pravidlo rešpektovať reštauráciu aj ostatných hostí a nesprávať sa k nej ako k detskému ihrisku… je len obyčajný zdravý rozum.“

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