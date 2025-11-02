Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu

Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Klaudia Oselská
Tip na výlet
Máme pre vás skvelý tip na výlet na Slovensku.

Uprostred októbra sme sa vybrali do doliny, ktorú dobre poznáme, no zakaždým nás dokáže ohúriť ešte viac. Je to jedno z tých miest, kam sa radi vraciame pre jedinečný pokoj a krásu, ktorými oplýva. Jesenné slnko zalievalo hory zlatistým svetlom, vzduch voňal vlhkým lístím a stromy hýrili všetkými možnými farbami. Každý krok dolinou nám dodával viac a viac energie. 

Ak hľadáte kúsok Slovenska, kde sa dá na chvíľu vypnúť, nadýchnuť čerstvého vzduchu a znovu nájsť pokoj, Gaderská dolina je presne tým miestom. Pôsobí ako tichá brána do iného sveta, kde namiesto ruchu mesta počuť len šum potoka, spev vtákov a šuchot lístia pod nohami.

Či už sem prídete ako turista s batohom, cyklista túžiaci po dobrodružstve, alebo len ako niekto, kto potrebuje vypnúť a načerpať energiu, Gader vás privíta s otvorenou náručou. A ak sa sem vyberiete práve v jeseni, tak ako aj my, pripravte sa na vizuálnu symfóniu farieb.

Gaderská dolina, tiež známa ako Gader, s dĺžkou až 18 kilometrov je jednou z najdlhších a najkrajších dolín vo Veľkej Fatre. Nachádza sa v regióne Turiec, neďaleko mesta Martin, v obci Blatnica. Je bránou do Veľkej Fatry, ukrytá medzi masívmi Tlstá, Ostrá, Ostredok a Krížna, ktoré jej dominujú svojou mohutnosťou.

Dolina ponúka množstvo prírodných i historických krás, zaujímavostí a atrakcií. Nachádzajú sa tu viaceré jaskyne, skalné dutiny, bralá, jazierko i zrúcanina hradu. Preto každá naša návšteva doliny prináša nové zážitky a vždy nás prekvapí niečím novým.

Je ideálnym miestom nielen pre pešiu turistiku, ale aj pre cyklistov, bežcov či korčuliarov. Vedie ňou niekoľko turistických chodníkov tiahnucich sa k jaskyni Mažarná, ktorá je plná kvapľov, sinitrových jazierok a v zime aj cencúľov, či k vrchom Ostrá, Tlstá a Drieňok.

Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Na jej konci sa nachádza Čertova brána, ktorá bola inšpiráciou pre prvý slovenský hraný film o Jánošíkovi v roku 1921, vďaka ktorému sa Slovensko zaradilo medzi prvých desať krajín na svete, ktoré vyrobili dlhometrážny hraný film. Natáčala sa tu však aj snímka Dolina z roku 1973. Gaderská dolina ďalej pokračuje Dedošovou a Vlkanovou dolinou, ktoré sú súčasťou územia Národného parku Veľká Fatra.

Na začiatku doliny vás privíta veľká drevená brána a jazierko. Na pravej strane si môžete všimnúť malý most, ktorým sa zas dostanete do Blatnickej doliny, dlhej 8 kilometrov. Túra ňou je nenáročná, zároveň rovnako vhodná pre cyklistov, turistov, ale aj rodiny s deťmi.

Mali sme problém zaparkovať, platili sme 4 eurá

