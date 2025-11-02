Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu

Uprostred októbra sme sa vybrali do doliny, ktorú dobre poznáme, no zakaždým nás dokáže ohúriť ešte viac. Je to jedno z tých miest, kam sa radi vraciame pre jedinečný pokoj a krásu, ktorými oplýva. Jesenné slnko zalievalo hory zlatistým svetlom, vzduch voňal vlhkým lístím a stromy hýrili všetkými možnými farbami. Každý krok dolinou nám dodával viac a viac energie.
Ak hľadáte kúsok Slovenska, kde sa dá na chvíľu vypnúť, nadýchnuť čerstvého vzduchu a znovu nájsť pokoj, Gaderská dolina je presne tým miestom. Pôsobí ako tichá brána do iného sveta, kde namiesto ruchu mesta počuť len šum potoka, spev vtákov a šuchot lístia pod nohami.
Či už sem prídete ako turista s batohom, cyklista túžiaci po dobrodružstve, alebo len ako niekto, kto potrebuje vypnúť a načerpať energiu, Gader vás privíta s otvorenou náručou. A ak sa sem vyberiete práve v jeseni, tak ako aj my, pripravte sa na vizuálnu symfóniu farieb.
Gaderská dolina, tiež známa ako Gader, s dĺžkou až 18 kilometrov je jednou z najdlhších a najkrajších dolín vo Veľkej Fatre. Nachádza sa v regióne Turiec, neďaleko mesta Martin, v obci Blatnica. Je bránou do Veľkej Fatry, ukrytá medzi masívmi Tlstá, Ostrá, Ostredok a Krížna, ktoré jej dominujú svojou mohutnosťou.
Dolina ponúka množstvo prírodných i historických krás, zaujímavostí a atrakcií. Nachádzajú sa tu viaceré jaskyne, skalné dutiny, bralá, jazierko i zrúcanina hradu. Preto každá naša návšteva doliny prináša nové zážitky a vždy nás prekvapí niečím novým.
Je ideálnym miestom nielen pre pešiu turistiku, ale aj pre cyklistov, bežcov či korčuliarov. Vedie ňou niekoľko turistických chodníkov tiahnucich sa k jaskyni Mažarná, ktorá je plná kvapľov, sinitrových jazierok a v zime aj cencúľov, či k vrchom Ostrá, Tlstá a Drieňok.
Na jej konci sa nachádza Čertova brána, ktorá bola inšpiráciou pre prvý slovenský hraný film o Jánošíkovi v roku 1921, vďaka ktorému sa Slovensko zaradilo medzi prvých desať krajín na svete, ktoré vyrobili dlhometrážny hraný film. Natáčala sa tu však aj snímka Dolina z roku 1973. Gaderská dolina ďalej pokračuje Dedošovou a Vlkanovou dolinou, ktoré sú súčasťou územia Národného parku Veľká Fatra.
Na začiatku doliny vás privíta veľká drevená brána a jazierko. Na pravej strane si môžete všimnúť malý most, ktorým sa zas dostanete do Blatnickej doliny, dlhej 8 kilometrov. Túra ňou je nenáročná, zároveň rovnako vhodná pre cyklistov, turistov, ale aj rodiny s deťmi.
Mali sme problém zaparkovať, platili sme 4 eurá
V článku sa po odomknutí dozvieš
- prečo sme mali problém zaparkovať;
- čo všetko môžete v doline vidieť;
- ako sa nám v doline páčilo;
- že sme navštívili jeden z najstrašidelnejších hradov na Slovensku;
- v akom stave je hrad;
- že výhľady z hradu sú absolútne očarujúce;
- či vám odporúčame dolinu navštíviť.
Po odomknutí tiež získaš
- Články bez reklám
- Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- Exkluzívne benefity
Nahlásiť chybu v článku