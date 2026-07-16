Valí sa na nás studený front, ochladí sa aj o 10 stupňov: Prídu silné búrky, najsilnejšie budú v týchto častiach

Nočná bleskohra v talianskom letovisku Lignano

Foto: TASR/AP

Nina Malovcová
TASR
Slovensko čaká dramatický obrat.

Leto si na niekoľko dní vezme pauzu. Ešte vo štvrtok potrápia Slovensko tropické horúčavy, no už popoludní sa začne situácia meniť. Od západu dorazí studený front, ktorý môže priniesť veľmi silné búrky. Po víkende sa počasie zmení ešte výraznejšie. Druhý studený front prinesie ochladenie, po ktorom sa teploty v niektorých častiach krajiny nemusia dostať ani na hranicu letného dňa.

Podľa meteorologického portálu iMeteo čaká Slovensko v najbližších dňoch prechod dvoch studených frontov. Prvý prinesie riziko intenzívnych búrok, druhý výrazné ochladenie. Na nebezpečný vývoj už upozornil aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy pred búrkami, vysokými teplotami a varuje aj pred supercelou postupujúcou zo smeru od Moravy.

Zo susednej Moravy sa blíži supercela

Meteorológovia zo SHMÚ upozorňujú na supercelu, ktorá sa zo smeru od Brna presúva k slovenským hraniciam. Na Morave už ukázala svoju silu. Priniesla krúpy veľké približne dva až tri centimetre a intenzívny lejak. Supercela patrí medzi najnebezpečnejšie typy búrok. Na radarových snímkach má typický tvar pripomínajúci fazuľku a na rozdiel od bežných búrok sa odchyľuje doprava. Práve preto často prináša veľké krúpy, veľmi silný vietor a prívalové zrážky.

SHMÚ preto zvýšil výstrahu pred búrkami na druhý stupeň pre okresy Senec, Pezinok, Malacky, Trnava, Senica a Skalica. Platí predbežne do 21.00 h. V okresoch Bratislava a Myjava zostáva v platnosti výstraha prvého stupňa. Pri výstrahe druhého stupňa môžu búrky priniesť 30 až 50 milimetrov zrážok za 30 minút, krúpy a nárazy vetra s rýchlosťou 70 až 110 kilometrov za hodinu.

Najskôr tropické horúčavy, potom prudká zmena

Pred príchodom prvého frontu bude na Slovensko ešte prúdiť veľmi teplý vzduch od juhozápadu. V najteplejších oblastiach môžu teploty vystúpiť až na 35 °C, pričom počasie bude veľmi dusné.

Vo štvrtok zároveň platia výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami. SHMÚ upozorňuje, že v južných okresoch môže popoludní teplota dosiahnuť 33 °C. Výstrahy platia pre celý Bratislavský kraj, väčšinu Nitrianskeho a Košického kraja, ako aj pre viaceré okresy na juhu stredného Slovenska.

Práve kombinácia vysokých teplôt a vlhkého vzduchu vytvorí ideálne podmienky na vznik búrok. Kedy a kde presne vzniknú, zatiaľ nie je možné s istotou povedať.

Muž si polieva tvár vodou počas horúčav v nemeckom Kaufbeurene
Foto: TASR/DPA

Jeden zo scenárov počíta s tým, že búrková línia sa vytvorí priamo nad západným Slovenskom a bude pokračovať smerom na stred a východ krajiny. Druhá možnosť je, že búrky vzniknú už pri rakúsko-slovenských hraniciach a následne sa presunú cez západné Slovensko ďalej na východ.

Isté zatiaľ je, že počas soboty sa studený front presunie nad východné Slovensko. Tam sa budú ešte vytvárať ďalšie prehánky a búrky, zatiaľ čo na západe a postupne aj na strednom Slovensku sa počasie začne upokojovať.

V nedeľu dorazí ďalší front a leto na čas ustúpi

Ak sa zdá, že po piatkových búrkach bude pokoj, dlho to platiť nebude. Už v nedeľu cez Slovensko prejde ďalší studený front. Ten prinesie najmä dážď, búrky by sa mali objavovať už len ojedinele. Oveľa dôležitejšie však bude to, čo príde po jeho prechode. Od severozápadu začne prúdiť veľmi chladný vzduch, pravdepodobne až z oblasti Severného mora.

Výsledkom bude citeľné ochladenie počas celého budúceho týždňa. V niektorých dňoch sa ani na juhu Slovenska nemusia teploty dostať nad 25 °C, čo znamená, že meteorologicky nepôjde ani o letný deň. Na severe krajiny môžu denné maximá zostať pod 20 °C a počas nocí sa teplota môže opäť znížiť pod 10 °C.

Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča počas horúčav pravidelne dopĺňať tekutiny, obmedziť fyzickú námahu a zdržiavať sa mimo priameho slnka. Odborníci zároveň radia nosiť ľahké oblečenie, pokrývku hlavy a slnečné okuliare.

Deti ani domáce zvieratá by nikdy nemali zostať v zaparkovaných autách ani na priamom slnku. Ak sa objaví silná slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, je potrebné čo najskôr vyhľadať lekársku pomoc.

Dážď situáciu úplne nevyrieši, sucho stále trápi viaceré regióny

Hoci najbližšie dni prinesú viac zrážok, dôsledky dlhodobého sucha nezmiznú zo dňa na deň. V Banskej Štiavnici naďalej platí mimoriadna situácia vyhlásená ešte 26. júna pre nedostatok pitnej vody. Dlhodobé suché počasie spôsobilo problémy aj v ďalších mestách a obciach Slovenska. Vodárne preto opakovane vyzývali obyvateľov, aby pitnú vodu využívali predovšetkým na bežnú spotrebu v domácnostiach a obmedzili napúšťanie bazénov, polievanie záhrad, trávnikov či umývanie áut.

Záber na vysušenú pôdu
Ilustračná foto: TASR – Michal Svítok

Najbližšie dni tak prinesú dva úplne odlišné extrémy. Najskôr bude potrebné pripraviť sa na tropické horúčavy a nebezpečné búrky. O niekoľko dní neskôr sa však Slovensko výrazne ochladí a počasie bude skôr pripomínať záver leta než jeho vrchol.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Obrovská medvedica vystrašila lesných robotníkov: Muži tvrdia, že takú veľkú šelmu ešte nevideli

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
1 na 1
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec
Michael O´Leary zmenil cestovanie ako ho poznáme: Obéznych ľudí označil za „monštrá“, neveril v globálne otepľovanie
Michael O´Leary zmenil cestovanie ako ho poznáme: Obéznych ľudí označil za „monštrá“, neveril v globálne otepľovanie
Navštívili sme jednu z najkrajších dolín Veľkej Fatry. Je tu aj bikepark a údajne tu môžete vidieť rysa
Tip na výlet
Navštívili sme jednu z najkrajších dolín Veľkej Fatry. Je tu aj bikepark a údajne tu môžete vidieť rysa
Šéf NKÚ Andrassy v 1 na 1: Premiér sa so mnou nestretol. Vláda má pocit, že keď má moc, môže robiť čokoľvek
1 na 1
Šéf NKÚ Andrassy v 1 na 1: Premiér sa so mnou nestretol. Vláda má pocit, že keď má moc, môže robiť čokoľvek

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac