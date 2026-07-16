Valí sa na nás studený front, ochladí sa aj o 10 stupňov: Prídu silné búrky, najsilnejšie budú v týchto častiach

Leto si na niekoľko dní vezme pauzu. Ešte vo štvrtok potrápia Slovensko tropické horúčavy, no už popoludní sa začne situácia meniť. Od západu dorazí studený front, ktorý môže priniesť veľmi silné búrky. Po víkende sa počasie zmení ešte výraznejšie. Druhý studený front prinesie ochladenie, po ktorom sa teploty v niektorých častiach krajiny nemusia dostať ani na hranicu letného dňa.
Podľa meteorologického portálu iMeteo čaká Slovensko v najbližších dňoch prechod dvoch studených frontov. Prvý prinesie riziko intenzívnych búrok, druhý výrazné ochladenie. Na nebezpečný vývoj už upozornil aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy pred búrkami, vysokými teplotami a varuje aj pred supercelou postupujúcou zo smeru od Moravy.
Zo susednej Moravy sa blíži supercela
Meteorológovia zo SHMÚ upozorňujú na supercelu, ktorá sa zo smeru od Brna presúva k slovenským hraniciam. Na Morave už ukázala svoju silu. Priniesla krúpy veľké približne dva až tri centimetre a intenzívny lejak. Supercela patrí medzi najnebezpečnejšie typy búrok. Na radarových snímkach má typický tvar pripomínajúci fazuľku a na rozdiel od bežných búrok sa odchyľuje doprava. Práve preto často prináša veľké krúpy, veľmi silný vietor a prívalové zrážky.
SHMÚ preto zvýšil výstrahu pred búrkami na druhý stupeň pre okresy Senec, Pezinok, Malacky, Trnava, Senica a Skalica. Platí predbežne do 21.00 h. V okresoch Bratislava a Myjava zostáva v platnosti výstraha prvého stupňa. Pri výstrahe druhého stupňa môžu búrky priniesť 30 až 50 milimetrov zrážok za 30 minút, krúpy a nárazy vetra s rýchlosťou 70 až 110 kilometrov za hodinu.
Najskôr tropické horúčavy, potom prudká zmena
Pred príchodom prvého frontu bude na Slovensko ešte prúdiť veľmi teplý vzduch od juhozápadu. V najteplejších oblastiach môžu teploty vystúpiť až na 35 °C, pričom počasie bude veľmi dusné.
Vo štvrtok zároveň platia výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami. SHMÚ upozorňuje, že v južných okresoch môže popoludní teplota dosiahnuť 33 °C. Výstrahy platia pre celý Bratislavský kraj, väčšinu Nitrianskeho a Košického kraja, ako aj pre viaceré okresy na juhu stredného Slovenska.
Práve kombinácia vysokých teplôt a vlhkého vzduchu vytvorí ideálne podmienky na vznik búrok. Kedy a kde presne vzniknú, zatiaľ nie je možné s istotou povedať.
Jeden zo scenárov počíta s tým, že búrková línia sa vytvorí priamo nad západným Slovenskom a bude pokračovať smerom na stred a východ krajiny. Druhá možnosť je, že búrky vzniknú už pri rakúsko-slovenských hraniciach a následne sa presunú cez západné Slovensko ďalej na východ.
Isté zatiaľ je, že počas soboty sa studený front presunie nad východné Slovensko. Tam sa budú ešte vytvárať ďalšie prehánky a búrky, zatiaľ čo na západe a postupne aj na strednom Slovensku sa počasie začne upokojovať.
V nedeľu dorazí ďalší front a leto na čas ustúpi
Ak sa zdá, že po piatkových búrkach bude pokoj, dlho to platiť nebude. Už v nedeľu cez Slovensko prejde ďalší studený front. Ten prinesie najmä dážď, búrky by sa mali objavovať už len ojedinele. Oveľa dôležitejšie však bude to, čo príde po jeho prechode. Od severozápadu začne prúdiť veľmi chladný vzduch, pravdepodobne až z oblasti Severného mora.
Výsledkom bude citeľné ochladenie počas celého budúceho týždňa. V niektorých dňoch sa ani na juhu Slovenska nemusia teploty dostať nad 25 °C, čo znamená, že meteorologicky nepôjde ani o letný deň. Na severe krajiny môžu denné maximá zostať pod 20 °C a počas nocí sa teplota môže opäť znížiť pod 10 °C.
Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča počas horúčav pravidelne dopĺňať tekutiny, obmedziť fyzickú námahu a zdržiavať sa mimo priameho slnka. Odborníci zároveň radia nosiť ľahké oblečenie, pokrývku hlavy a slnečné okuliare.
Deti ani domáce zvieratá by nikdy nemali zostať v zaparkovaných autách ani na priamom slnku. Ak sa objaví silná slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, je potrebné čo najskôr vyhľadať lekársku pomoc.
Dážď situáciu úplne nevyrieši, sucho stále trápi viaceré regióny
Hoci najbližšie dni prinesú viac zrážok, dôsledky dlhodobého sucha nezmiznú zo dňa na deň. V Banskej Štiavnici naďalej platí mimoriadna situácia vyhlásená ešte 26. júna pre nedostatok pitnej vody. Dlhodobé suché počasie spôsobilo problémy aj v ďalších mestách a obciach Slovenska. Vodárne preto opakovane vyzývali obyvateľov, aby pitnú vodu využívali predovšetkým na bežnú spotrebu v domácnostiach a obmedzili napúšťanie bazénov, polievanie záhrad, trávnikov či umývanie áut.
Najbližšie dni tak prinesú dva úplne odlišné extrémy. Najskôr bude potrebné pripraviť sa na tropické horúčavy a nebezpečné búrky. O niekoľko dní neskôr sa však Slovensko výrazne ochladí a počasie bude skôr pripomínať záver leta než jeho vrchol.
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