Dedina môže zmiznúť z máp: Zachráni ju jedine ochranný múr za 20 miliónov, ľudia sa boja o svoje domovy

Možno ste už aj vy niekedy snívali o domčeku pri mori. Ráno rovno z dverí vyjdete na pláž a budete počúvať upokojujúci šum mora. Realita však môže byť celkom iná. Britská dedina bojuje proti prírodným živlom. More ju doslova ničí. Ak sa urýchlene nepostaví bariéra za milióny, obyvateľom ostanú len oči pre plač.
Zvládne dedinka ďalšiu zimu?
Ako informuje Mail Online, britská pobrežná dedinka Torcross bude už najbližšiu zimu čeliť otázke, či vôbec prežije. Zachrániť ju môže jedine ochranný múr, no ten by stál 20 miliónov libier (v prepočte približne 23,5 milióna eur). Obyvatelia Torcrossu v južnom Devone sa pritom ešte stále zotavujú z ničivých búrok, ktoré poškodili domy a zmietli pobrežnú cestu spájajúcu dedinu so zvyškom sveta.
Cesta A379 medzi Torcrossom a Slaptonom zostáva uzavretá po tom, ako vlny spôsobené zimnou búrkou zapríčinili, že sa zrútila. Obyvatelia sa tak ocitli odrezaní od najbližšieho Dartmouthu a obchádzka zaberie 45 minút. Agentúra pre životné prostredie (EA) síce sľúbila dedinke peniaze na výstavbu novej pobrežnej ochrany, sú to preteky s časom.
Obyvatelia sa s veľkými obavami pripravujú na budúcu zimu, ktorá môže znamenať ďalšie intenzívne búrky. Miestni sa obávajú, že ak sa kroky nepodniknú ihneď, čoskoro prídu o svoje domovy, ale aj podnikanie a dedinka sa stane minulosťou. 36-ročná manažérka miestneho hotela sa vyjadrila, že posledná zima bola desivá. Vlny boli také veľké, že sa prevalili cez budovy.
Ľudia sa boja o svoje domovy
Celé domy sa otriasali a voda ničila všetko, čo jej prišlo do cesty, vrátane ciest a chodníkov. Je presvedčená o tom, že ďalšiu zimu Torcross bez pomoci nezvládne. Veľa by z neho po ďalšej intenzívnej búrke neostalo.
63-ročný majiteľ miestneho podniku vysvetlil, že rovno nad podnikom až býva. Nejednu noc vôbec nespal, pretože každá vlna bola ako úder kladivom, ktorý rozvibroval celú budovu. Niektoré noci ani len nešiel do postele, pretože sa bál, že je to príliš nebezpečné. Zdalo sa, že búrky nemajú konca kraja. Každá spôsobovala ďalšie a ďalšie škody, až napokon v dedinke neostala ani jediná nepoškodená budova.
Vlny počas najhorších mesiacov miestami dosahovali výšku viac ako 3,6 metra, pričom vietor dosahoval rýchlosť takmer 100 kilometrov za hodinu. Aby sa zabránilo ďalším škodám, EA plánuje umiestniť na strategické miesta 55 000 ton kameňa, čím vznikne obranná bariéra.
A section of the A379 Slapton Line coastal road between Torcross and Slapton in south Devon collapsed and washed away early this morning as high spring tides hit southern coasts. Sea defences protecting the road were damaged during the storms last month. pic.twitter.com/xRsRduV62M
— Official Weather UK 🏴☀️ (@Official_WXUK) February 3, 2026
Nejasná budúcnosť
Obyvatelia sú plní úzkosti a obáv z toho, aká budúcnosť ich čaká. Niektorí tu majú celý svoj život, ale aj podnikanie a nedokážu si predstaviť, že by sa mali presťahovať a začať život nanovo na inom mieste. Ak by sa nedal do pohybu projekt, ľudia by ani nemali na výber. Niektorí ale vkladajú nádej do toho, že sa ochrannú stenu podarí do začiatku zimy dokončiť.
Je však nevyhnutné opraviť aj cestu a parkovisko. Očakáva sa, že práce začnú v septembri a budú dokončené v júni budúceho roka. Ochranný múr je však len dočasným riešením a obyvatelia majú stále strach, že o niekoľko rokov sa ich domovy stanú minulosťou a ostanú z nich len ruiny omývané morom.
Jedna z obyvateliek sa pritom vyjadrila, že jej rodina tu žije už od roku 1977 a prekonala už mnoho búrok, ďalšie však už nemusí. Nájdete tu ale podnik, ktorého história siaha až do roku 1400. Je ťažké predstaviť si, že more vymaže stáročia histórie. Torcross je podľa niektorých budíčkom a ukážkou toho, čo spôsobujú klimatické zmeny.
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