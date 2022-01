Namiesto ženy miloval holuba, ľuďom chcel dať elektrinu zadarmo. Nikola Tesla bol génius, ktorý neuspel

Muž, ktorý nikdy nehľadel na finančný blahobyt či uznanie medzi verejnosťou. Aj takto sa dá definovať vedecká a technologická práca, ktorou Nikola Tesla túžil pomôcť obyvateľom tejto planéty. Vynašiel rádio a dal základy šíreniu elektrickej energie, no svoj život aj tak ukončil s dlhmi na krku v hotelovej izbe v New Yorku.

Keby sa ľudský hnev dokázal zmeniť na elektrickú energiu, ihneď by mohol rozsvietiť celý svet.

Nikola Tesla bol človek, ktorého myseľ a vízie siahali na jeho dobu až príliš dopredu. Konkurenciou bol označovaný ako šialenec, ktorý nepremýšľa racionálne, čo bolo tiež dôvodom jeho neskoršieho stiahnutia sa do úzadia.

Počas svojho života pracoval na množstve technologických vynálezov a bol otcom moderného pokroku. Medzi jeho najznámejšie vynálezy patrí teoretický základ pre striedavý prúd (elektrickú energiu), bezdrôtová komunikácia či rádio. Paradoxne, Teslov odkaz sa aj takmer 80 rokov po jeho smrti nesie najmä v znamení vynálezov, ktoré nedokázal skonštruovať.

Nadaný mladík, ktorý bol odhodlaný vykonať prelom

Nikola Tesla sa narodil 10. júla 1856 pri meste Gospić (dnešné Chorvátsko), ktoré vtedy patrilo pod správu Rakúskeho cisárstva. Svoju výnimočnosť a rozdielnosť od rovesníkov dokazoval už v detstve, kedy si bez problémov dokázal zapamätať celé knihy či nesmierne rýchlo sa učiť cudzie jazyky, uvádza Teslamagazin.

Už v tínedžerskom veku ho okolie opisovalo ako “šialenca”, ktorému stačilo pár hodín spánku a drvivú väčšinu dňa trávil vzdelávaním. Vo veku 19 rokov už študoval na Polytechnickom inštitúte v Grazi, kde vynikal a medzi spolužiakmi bol vnímaný ako superhviezda. V jeho hlave sa kopilo množstvo teórií o striedavom prúde či motoroch, čo ho postupne odsúvalo od školských lavíc.

Ďalším znepokojivým faktorom bola jeho náklonnosť k hazardu. Pred rokom 1881 sa totiž vykašľal na školu, všetky peniaze minul na hazardné hry a psychicky sa zrútil, opisuje Smithsonianmag. Po zotavení z nervových problémov sa presťahoval do Budapešti, kde voľný čas trávil sedením v parku a recitovaním poézie.

Vízia, ktorá ho dostala až k Thomasovi Edisonovi

Pri jednom z bežných posedení v parku začal Nikola Tesla odrazu kresliť palicou do prašného povrchu chodníka fungujúcu schému motora, ktorý využíva striedavý prúd. Mladík vedel, že to môže fungovať, no stále bol obmedzovaný technológiou a možnosťami vtedajšej doby.

Tesne pre oslavou 30. narodenín sa presunul do Spojených štátov amerických. Príbeh jeho cesty je sám o sebe ako z filmu. Tesla sa plavil na lodi za “veľkú mláku” s finančnou hotovosťou o hodnote 4 centy a s odporúčacím listom od jeho niekdajšieho profesora, ktorý mal byť adresovaný samotnému Thomasovi Alva Edisonovi. “Môj drahý Edison. Vo svojom živote poznám dvoch skvelých mužov. Jedným ste vy, druhým je práve tento mladý pán.”

Práca pre Edisona skončila fiaskom, Edisonovým

Nikola Tesla dostal od Edisona, známeho najmä pre vynájdenie žiarovky, úlohu ohľadom jednosmerného elektrického prúdu. Dohoda podľa Teslu znela, že pokiaľ sa srbskému nadanému mužovi podarí vylepšiť a sfunkčniť Edisonovu víziu, dostane za to 50 000 dolárov.

Prítomnosť patrí im, no budúcnosť, na ktorej usilovne pracujem, patrí len mne.

Trvalo len pár mesiacov a Tesla predostrel Edisonovi funkčné návrhy. Problém však nastal v momente, kedy Edison odmietol Teslu vyplatiť s odôvodnením, že pokiaľ nie je americký občan, neporozumie americkému vtipkáreniu a nič od neho nedostane.

Génius, ktorý musel kopať jamy

Po nezhodách s Edisonom, ktorý myslel primárne na finančný zisk a blahobyt, sa Tesla musel na istý čas zamestnať ako bežný robotník s krompáčom v ruke, pričom jeho denný zárobok vtedy predstavoval 2 doláre, opisuje History. Po istej dobe však prišiel zlom v podobe spolupráce s mužom menom George Westinghouse. Ten finančne podporil Teslove nápady a pomohol mu zriadiť laboratórium, v ktorom okrem iného vynašiel aj množstvo ďalších objavov.

Hovorí sa, že Tesla v tej dobe pri aktívnej práci na striedavom prúde prišiel na mnoho iných technológií, ktoré však vznikali ako vedľajší produkt, a tak im nevenoval príliš pozornosti. Medzi najznámejšie patrí napríklad laser či röntgen. Začiatkom 90. rokov sa však preslávil ako konštruktér rádiového prenosu, pričom prvé rádio predstavil v roku 1893.

Vojna prúdov, ktorá zmenila energetický priemysel

Tesla a Westinghouse boli v 90. rokoch 19. storočia hlavným konkurentom Thomasa Edisona, pričom ich súboj spočíval v snahe o monopolizáciu šírenia elektrickej energie. Aj keď sa Edison snažil o očiernenie Teslovho nápadu, napokon tento súboj prehral. Síce Westinghouse s Teslom stali na strane víťazov, investor prosil srbského vedca o zrušenie dohodnutých licenčných poplatkov za predaj elektriny, keďže v stávke bola strata celého jeho majetku.

Tesla, oddaný mužovi, ktorý ho nikdy neoklamal ako Edison, roztrhol licenčné zmluvy, a tak stratil nielen povinnosť vyrovnať miliónové dlhy, no tiež možnosť zarobiť si miliardy dolárov a byť jedným z najbohatších ľudí na planéte, uvádza sa v knihe Nikola Tesla: Moje vynálezy.

Veža budúcnosti mala byť vysoká až 57 metrov

Pri Teslovi je až príliš zvláštne, s akým talentom pokoja dokázal odkráčať od tých najdôležitejších a najprelomovejších energetických projektov. Svoju azda vlajkovú loď však začal budovať v roku 1900, kedy mal 44 rokov. Tesla sa už ako renomovaný vedec, ktorý však nebol schopný zabezpečiť finančný zisk svojim investorom, dostal pod drobnohľad miliardára J. P. Morgana.

Spolu s vybranými inžiniermi sa Tesla pustil do projektu Wardenclyffeskej veže. Tá mala podľa Teslovho výpočtu zabezpečiť šírenie elektrickej energie po celom svete. Táto stavba bola predstavená ako úplná revolúcia v bezdrôtovej komunikácii a energetickom priemysle, no ako mnohé Teslove projekty predtým, bola finančne veľmi náročná a len hypoteticky zrealizovateľná.

Aj keď bankár a podnikateľ J. P. Morgan investoval do nápadu 150 000 dolárov, po pár rokoch zastavil prítok peňazí. Dôvodom bola mizivá návratnosť jeho vkladov, čo viedlo až k zbúraniu mohutnej stavby v roku 1917.

Kauza Marconi a ďalší psychický pád

“Nebol to len sen. Je to jednoduchý výkon vedeckej elektrotechniky, len je drahý. Ale slepý, slabomyseľný a večne pochybujúci svet,” opísal Nikola Tesla znechutenie nad pozastavením jeho plánov. Aby toho nebolo málo, v roku 1909 získal Talian Guglielmo Marconi Nobelovu cenu za fyziku pre objav rádia, čo bol však Teslov patent.

Neskorší súd síce priznal objav rádiovej komunikácie Teslovi, no to sa udialo až po jeho smrti. Spomenuté životné udalosti opäť v Teslovi vyvolali nervové zrútenia a psychické problémy, ktoré vyústili až k trvalým následkom.

Ako sa spomína v Smithsonianmag, isté obdobie spal len dve hodiny denne a preukazoval autistické príznaky ako počítanie krokov počas chôdze, presný počet obrúskov na stole počas jedla či averziu voči ženským náušniciam.

O smrti ho informovala holubica

Posledné roky života strávil Nikola Tesla v hotelovej izbe, ktorú mu dlhodobo platil George Westinghouse ako kompenzáciu za niekdajšiu pomoc pri odvrátení krachu. Tesla, ktorý ešte v roku 1891 získal americké občianstvo, prežíval svoju jeseň života svojským spôsobom. Podľa vlastných slov sa zamiloval do bielej holubice, ktorá ho dokonca prišla informovať o jeho smrti.

V očiach vtáka vraj videl dve silné zrnká svetla. “Áno, bolo to skutočné svetlo, silné, oslňujúce, oslepujúce svetlo, intenzívnejšie svetlo, než aké som kedy vyprodukoval s najvýkonnejšími lampami v mojom laboratóriu.” Holub mu zomrel v náručí a vynálezca tvrdil, že jeho životné dielo je dokonané.

Život je a vždy zostane rovnicou neschopnou riešenia, ale obsahuje určité známe faktory.

Nikola Tesla zomrel 7. januára 1943 v hoteli New Yorker, zadlžený, nedostatočne ocenený a niektorými považovaný za čudáka.

Na počesť pravdepodobne najvizionárskejšieho vynálezcu všetkých čias bola po jeho mene pomenovaná napríklad československá spoločnosť Tesla, no toto isté pomenovanie si vzal aj Elon Musk, ktorý v roku 2003 založil firmu na výrobu elektrických áut, Tesla Motors. Odkaz tohto velikána vedy a techniky tak žije dodnes.