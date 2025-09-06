Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera

Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Klaudia Oselská
Tip na výlet
Máme pre vás skvelý tip na výlet na Slovensku.

Na okraji Malej Fatry sme objavili miesto, kde sa spája nádherná príroda s nekonečnými možnosťami zábavy a oddychu. V tejto oáze sa môžete prechádzať medzi lesmi a kopcami, chytať ryby, vyblázniť sa v zábavnom parku a poriadne si zašportovať. Nájdete tu pokoj aj adrenalín počas celého roka. Vydajte sa s nami do doliny, kde si každý nájde to svoje.

Zatúžili sme po slnečných lúčoch posledných letných dní, aj keď vo vzduchu už bolo cítiť prichádzajúcu jeseň, dokonca niektoré stromy v doline sa začali farbiť do žltých a oranžových odtieňov. Čas tu plynul akosi pomalšie, bez zhonu a stresu sme sa mohli zhlboka nadýchnuť a vychutnať si čistý horský vzduch.

Valčianska dolina sa nachádza na severe Slovenska v regióne Turiec, v obci Valča neďaleko mesta Martin, na východnej strane Lúčanskej Malej Fatry. Toto miesto ukrýva neuveriteľnú pestrosť – od rozmanitých športových možností až po tiché kúzlo prírody, ktoré láka k oddychu a načerpaniu síl.

Nájdete tu lyžiarske stredisko, zábavný park, niekoľko hotelov, chaty, reštaurácie, wellness, levanduľový háj, ale aj jazero a rybníky. Okrem toho sú tu multifunkčné ihriská, kde si môžete zahrať futbal, tenis alebo volejbal, a takisto aj golfový areál a uprostred lesa paintballové ihrisko.

Zaparkovali sme zadarmo

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM

V tomto článku sa po odomknutí dozvieš

  • či je v doline problém zaparkovať;
  • či tam chodí veľa turistov;
  • čo všetko v nej môžete zažiť;
  • či sa v jazere môžete kúpať;
  • legendu o príšere a vodníkovi Matiášovi, ktorí sa ukrývajú v jazere;
  • koľko stojí vstupné do zábavného parku;
  • kto môže rybárčiť v rybníkoch;
  • ako vyzerá lyžiarske stredisko;
  • či sa nám v doline páčilo, a či vám ju odporúčame navštíviť.

Po zakúpení predplatného tiež získaš

  • Neobmedzený prístup ku všetkým PREMIUM článkom
  • Prístup k exkluzívnym benefitom

