Meno Frida Kahlo sa dnes považuje za ikonu v umeleckom svete. Jej život ale nemožno označiť za šťastný. Práve naopak. Ak bol pre vás doteraz zahalený rúškom tajomstva a Fridu ste vnímali iba cez jej autoportréty žiariace farbami, pravdepodobne zostanete v šoku. Od útleho detstva ju sužovali zdravotné problémy, zlomovou sa v jej živote stala nehoda s brutálnymi následkami, ktoré ju trápili do posledných chvíľ, a napokon, je tu jej záhadami opradená smrť, ktorá mnohým ani dnes nedá spávať.

Diela umelkyne Fridy Kahlo sú výrazné a jej rukopis sa stal ľahko odlíšiteľným od ostatných umelcov. Preslávila sa predovšetkým svojimi autoportrétmi, ktorými dokázala nazrieť do najtajnejších hĺbok svojej duše. Dokonca sa aj verejne angažovala, čo bolo v tej dobe na ženu niečo nezvyčajné. Popritom ju ale postihlo viacero tvrdých úderov osudu, voči ktorým bola prakticky bezmocná. Jej smutný a zároveň mimoriadne inšpiratívny príbeh je natoľko výnimočný, až sa Frida stala symbolom feminizmu.

V článku sa dozviete aj: Aké zdravotné problémy trápili Fridu v detstve?

Obeťou akej nehody sa stala, keď mala 18 rokov?

Aké obrovské následky to na nej zanechalo?

Ako ju to napokon priviedlo k maľbe?

V čom sa považuje jej manželstvo za búrlivé?

Aký zlý zdravotný stav ju sužoval a koľko operácií absolvovala?

Prečo je príčina jej smrti pre mnohých aj dnes nejednoznačná?

Zdravotné problémy ju trápili odmalička

Celým menom Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón sa narodila 6. júna 1907 v mexickej štvrti Coyoacán, uvádza Biography. Vyrastala v sčasti umeleckej rodine, jej otec bol fotografom, ktorý migroval do Mexika z Nemecka a mala tri sestry. Bližšia si bola práve s otcom, než s mamou. Podporoval ju v jej ambíciách a v podstate jej nikdy nič nechýbalo. Napriek tomu sa odmalička musela vyrovnávať so zdravotnými problémami, ktoré poznačili celý jej život.

Mala približne šesť rokov, keď ju postihla detská obrna, kvôli ktorej zostala na deväť mesiacov pripútaná na lôžko. Mala problémy s chodením, ktoré jej otec riešil skutočne netradičnou rehabilitáciou – hrávala futbal alebo zápasila. Už v tomto bola možno iná oproti ostatným dievčatám, ktoré sa v prvej štvrtine 20. storočia spravidla takýmto športom nevenovali.

Postavila sa tvrdému osudu, potom prišla ešte väčšia rana

Keď mala Frida 15 rokov, nastúpila na renomovanú školu, kde študovala ako jedna z mála dievčat. Bola ambiciózna a mala celú budúcnosť pred sebou. Po vážnych zdravotných ťažkostiach, ktorými si v detstve prešla, sa chcela stať lekárkou. Čoskoro na ňu ale čakalo obrovské nešťastie, ktoré navždy zmenilo jej život, smerovanie aj možnosti, ktoré mala.

V 18 rokoch, 17. septembra 1925, nastúpila v spoločnosti svojho priateľa Alexa Gómeza Ariasa do autobusu, no zdanlivo bežná cesta sa vymkla spod kontroly a zmenila sa v nočnú moru, píše portál Mental Floss. (Niektoré zdroje uvádzajú, že nešlo o autobus, ale električku, napríklad Biography.) Autobus vrazil do idúceho vlaku a Frida utrpela vážne poranenia.

Tyč prešla jej telom

Pri nehode jej kovová tyč prerazila slezinu, panvu, vagínu a kolízia spôsobila, že mala nohu zlomenú až na 11-krát. Mala tiež ťažko poškodenú miechu. Oceľové zábradlie sa jej cez bedro dostalo von z druhej strany tela. Frida zostala celá od krvi a úplne nahá, pretože ju náraz vyzliekol.

Táto nehoda síce môže znieť ako scéna z brutálneho filmu, no pre mladú Fridu bola tvrdou realitou. Na to, že by sa z nej stala lekárka musela zabudnúť. Zranenia boli natoľko vážne, že ju pripútali na lôžko. V tomto náročnom období sa jej dostal do rúk štetec a sem siahajú začiatky kariéry najväčšej mexickej umelkyne.

Tragédia stvorila jednu z najvýraznejších maliarok 20. storočia

Aby mohla maľovať, mama jej vyrobila špeciálny stojan, pri ktorom nemusela stáť alebo sedieť. Trvalo iba rok, kým priviedla na svet jeden zo svojich autoportrétov. Postupne nabrala toľko síl, až sa opäť postavila na nohy, aj keď jej zdravie zostalo poznačené už navždy.

On podvádzal ju, ona podvádzala jeho

Ešte počas štúdií sa Frida spoznala s podstatne starším mužom – maliarom Diegom Riverom – a po rokoch ich opäť spojila práve vášeň k maľovaniu. V roku 1929 si ho Frida zobrala za manžela. Najprv žili v San Franciscu, neskôr sa presťahovali do New Yorku a napokon sa presunuli do Detroitu. (Frida okrem toho žila napríklad aj v Paríži.)

Ich manželstvo sužovali bokovky, ktoré Rivera viedol s inými ženami. Niekoľkokrát žili odlúčene, no pre Fridu boli najbolestivejšie iné veci.

Prvou bol jeho románik s jej vlastnou sestrou. Niesla ho mimoriadne ťažko. Napokon sa s Riverom rozviedli, no slobodnou nezostala dlho a po niekoľkých mesiacoch svoje manželstvo znova spečatili. Bola v ňom ale neustále prítomná nevera z jednej aj z druhej strany a odlúčenie. Hovorí sa, že Frida mala vzťahy s viacerými vplyvnými mužmi a dokonca aj ženami. Až do svojho úplného konca ale zostala na manželovi závislá.

Najväčšiu bolesť jej spôsobovalo dieťa, ktoré nikdy nemohla priviesť na svet

No ešte ťažšie znášala dva potraty a neschopnosť priviesť na svet vytúžené dieťa. O svojich trápeniach viedla listovú komunikáciu s lekárom, ktorá sa na verejnosť dostala až po 50. rokoch, pretože celé toto obdobie bola držaná v tajnosti pod zámkom, informoval The Guardian. Kufre, v ktorých sa korešpondencia nachádzala, boli otvorené až v roku 2004.

„Tak veľmi som sa tešila na to, že budem mať malého Dieguita, že som veľa plakala. Ale je koniec, nedá sa nič robiť, musím iba vydržať,“ napísala v jednom z listov adresovanom svojmu lekárovi dva týždne po potrate.

Frida nemohla vynosiť dieťa v dôsledku zranení pri dopravnej nehode. Potratila prvýkrát a ukázalo sa, že kvôli zdravotnému stavu nie je schopná priviesť na svet dieťa. Otehotnela znova a znova nasledoval potrat. Fride neostávalo nič iné, ako sa pokúsiť zmieriť s touto krutosťou osudu, ktorá ju postihla.

Zdravotné problémy boli prítomné v celom jej bytí. Celkovo absolvovala až 30 operácií a na sklonku života jej bola dokonca amputovaná noha.

Smrť opradená konšpiráciami

Frida Kahlo zomrela 13. júla 1954. Mala iba 47 rokov a portál All That’s Interesting vysvetľuje, prečo jej smrť nie je úplne jednoznačnou a dodnes je opradená množstvom konšpiračných teórií. Ako jej oficiálna príčina sa uvádza pľúcna embólia, no pitva to nikdy nepotvrdila, pretože nebola vykonaná.

Kvôli tomu sa už celé dlhé desiatky rokov ľudia uchyľujú veriť tomu, v že v skutočnosti spáchala Frida samovraždu predávkovaním. Postupom času sa zhoršoval jej zdravotný stav v dôsledku nehody z mladosti, trpela bolesťami, viedla množstvo bojov aj vo svojom vnútri a utešovala ich alkoholom. Krátko pred smrťou si dokonca do denníka nakreslila čierneho anjela a písala o tom, ako ťažko znáša svoj zhoršený zdravotný stav.

Už sa nedokázala ani venovať svojej veľkej vášni – maľovaniu, pretože neudržala štetec v ruke. Jeho ťahy vyzerali zrazu inak oproti tým, ktoré sa stali pre jej tvorbu typickými.

Život Fridy Kahlo v sebe nesie obrovskú dávku bolesti a jej tvorba množstvo inšpirácie, z ktorej umelci a nadšenci čerpajú aj dnes.