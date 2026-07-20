Obrovská sieť čerpacích staníc bude mať nového majiteľa. Zmena sa dotkne 250 prevádzok

Ilustračná foto: Harrison Keely, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Jakub Baláž
TASR
Transakcia by mala prebehnúť ešte v priebehu tohto roka a okrem čerpacích staníc bude jej súčasťou aj nabíjacia infraštruktúra. Čo sa zmení pre zákazníkov?

Britský energetický koncern BP predáva svoju rakúsku sieť čerpacích staníc švajčiarskej spoločnosti Volenergy. Dohoda zahŕňa 250 čerpacích staníc, ako aj infraštruktúru na nabíjanie elektrických vozidiel, oznámila v pondelok spoločnosť BP.

TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.

Po definitívnom uzavretí transakcie, s čím sa počíta do konca tohto roka, budú čerpacie stanice v Rakúsku na základe licenčnej zmluvy ďalej fungovať pod značkou BP. Zúčastnené strany sa dohodli nezverejniť kúpnu cenu. Predaj 100 % akcií spoločnosti BP Retail Austria stále podlieha schváleniu zo strany úradov na ochranu hospodárskej súťaže.

Najnovšou transakciou BP pokračuje v zjednodušovaní svojho portfólia. Cieľom spoločnosti je znížiť náklady a rozšíriť investície v ropnom a plynárenskom odvetví. Koncern sa už zbavil svojich čerpacích staníc v Holandsku, Turecku a vo Švajčiarsku.

Na Slovensku kraľuje Slovnaft, hrubý zisk mu ale klesol

Na trhu s čerpacími stanicami je dlhodobým slovenským lídrom Slovnaft. Ten uzavrel rok 2025 so ziskom pred zdanením vo výške 248 miliónov eur, čo je medziročný pokles o 37 %. Štátu spoločnosť odvedie 107 miliónov, z toho 60 miliónov na dani z príjmov a 47 miliónov prostredníctvom osobitného odvodu, informovala v stredu spoločnosť. Čistý zisk Slovnaftu za rok 2025 bude na úrovni 187 miliónov eur pri tržbách 6,7 miliardy eur.

Napriek silnému poklesu ziskovosti sa nám vďaka mnohým vnútorným opatreniam podarilo udržať stabilnú prevádzku. Pokračovali sme v diverzifikácii spracovania ropy, rozvoji petrochémie a testovaní alternatívnych surovín vrátane bio-komponentov a recyklovaných vstupov,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Gabriel Szabó.

Foto: SITA/Andrea Mezeiová

Tieto kroky podľa neho umožňujú znižovať uhlíkovú stopu a zároveň si zachovať konkurencieschopnosť aj do budúcnosti. „Máme pred sebou masívne investičné zámery, ktoré budú prirodzene ovplyvnené vývojom na trhoch, ako aj podmienkami v domácej ekonomike,“ dodal Szabó.

Maloobchod ako stabilný pilier

Rafinéria vlani spracovala 5,9 milióna ton ropy, čo predstavuje medziročný nárast o 23 %. Zvýšil sa tiež podiel spracovania alternatívnych rôp, ktorý dosiahol 1,02 milióna ton. Predaj motorových palív dosiahol 4,2 milióna ton, čo je vyše 5 miliárd litrov benzínu a nafty. Tento výsledok ovplyvnili najmä exportné trhy.

Dynamický rast zaznamenal aj petrochemický segment, kde predaj plastov medziročne stúpol o viac ako 40 %. Maloobchod aj v roku 2025 predstavoval stabilný pilier podnikania spoločnosti a dôležitého bodu kontaktu so zákazníkom. Slovnaft prevádzkoval 239 čerpacích staníc.

Pohľad na čerpaciu stanicu Slovnaft
Ilustračná foto: SITA/AP

Spoločnosť pokračovala v investíciách v objeme 137 miliónov eur, ktoré smerovali najmä do zvyšovania spoľahlivosti výroby, efektívnosti procesov a projektov podporujúcich transformáciu smerom k udržateľnej budúcnosti. Na rok 2026 má spoločnosť naplánované investície presahujúce 170 miliónov eur. Do roku 2030 spoločnosť vyhodnocuje možnosti zvýšenia investícií nad 300 miliónov eur na každý rok.

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