Muž navštívil najväčšie talianske mestá a vybral to najkrajšie. Vraj tu jedol najlepšie jedlo na svete

Námestie v Boloni

Boloňa, foto: Pexels

Klaudia Oselská
Tip na výlet
Nie je to Rím, Florencia ani Verona či Benátky.

Britský cestovateľ navštívil až deväť talianskych miest. Jeho srdce si však prekvapivo získalo mesto, ktoré je menej turisticky navštevované. Je to pôvabné študentské mesto s nádhernou architektúrou a výbornou gastronómiou. Reč je o Bologni, ktorá je z Bratislavy vzdialená osem hodín autom. Nachádza sa medzi mestami Benátky, Verona, Florencia a Pisa. 

Zamiloval sa do Bolone

Ako píše portál Metro, britský cestovateľ menom Adam Miller, ktorý navštívil až 9 najväčších talianskych miest, odhalil, ktoré je podľa neho to najkrajšie. Tvrdí, že do Talianska sa zamiloval už pred rokmi, navštívil mestá ako Florenciu, Rím, Benátky, Miláno, Veronu, Sienu, Luccu, Pisu a Bergamo.

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Jeho najobľúbenejším talianskym mestom je však Boloňa, dokonca vraj aj najobľúbenejším z celého sveta. Preto sa sem stále vracia. No vyzdvihol aj Florenciu, Rím, Benátky a mestský štát Vatikán. Tvrdí, že všetky známe veľké talianske mestá sú krásne, ale vraj sú to turistické pasce, pretože je tu hlava na hlave.

Boloňa ho podľa vlastných slov zaujala svojím jedinečným duchom, ktorý nikde inde nezažil. Uviedol, že je historické aj kozmopolitné mesto zároveň. Ulice žijú celý deň aj noc, miestni obyvatelia sa rozprávajú v baroch a kaviarňach, čo podľa neho môže pre niekoho znieť odpudzujúco, ale opak je pravdou. Tvrdí, že Boloňa je síce rušná, ale aj napriek tomu nestráca na svojej noblese.

Vraj tu jedol najlepšie jedlo vo svojom živote

Ocenil aj jej vysokú gastronómiu, vraj tam jedol to najlepšie jedlo vo svojom živote. Hlavným jedlom mesta sú Tortellini in Brodo – cestoviny plnené mäsom podávané vo vývare. Ochutnal aj grilovaný toast alla Norma, na ktorý vraj denne spomína. Dokonca tu mal aj najlepšiu zmrzlinu na svete.

Podľa Millera však skutočné kúzlo Bologne spočíva v jej jednoduchosti. Všetko tu vraj pôsobí pokojne a ľahko. Jedenie, pitie, objavovanie – všetko sa zdá byť v porovnaní s Florenciou, Benátkami alebo Rímom bez námahy.

Mesto Boloňa
Boloňa, foto: Pexels

Nazýva sa červená aj tučná

Boloňa sa okrem mnohých prezývok často označuje aj ako La Rossa, čo znamená červená, pre jej terakotové budovy, ktoré sú po stáročia jej charakteristickým znakom, ale aj ako La Grassa, v preklade tučná, pre jej výnimočnú kuchyňu.

Okrem výbornej gastronómie sa pýši aj stredovekou architektúrou, arkádami, ktoré sú zapísané v UNESCO, a živou študentskou atmosférou. Jej veľkým pozitívom je, že nie je tak preplnená turistami ako Rím či Benátky, no ponúka množstvo zážitkov. Na hlavnom námestí Piazza Maggiore sa počas celého leta premietajú filmy. Nájdete tu aj jednu z najväčších kostolných stavieb na svete – Baziliku San Petronio. V historickej štvrti Quadrilatero zas zažijete veľkolepý trh s množstvom delikates.

Taliansko je mimoriadne obľúbenou dovolenkovou destináciou Slovákov, dokonca je tento rok navštevovanejšie než Chorvátsko. Okrem nádherných historických miest a výbornej kuchyne však ponúka aj očarujúce pláže.

Nedávno jeden rebríček odhalil najkrajšiu taliansku pláž, ktorou je pláž Bagno Maurizio. Nájdete ju približne pol hodiny autom od mesta Pisa. Z Bratislavy vám sem cesta autom zaberie približne 10 hodín. Návštevníci chvália čistotu, dobré rozloženie slnečníkov a aj priateľský personál. Počas letnej sezóny sa odporúča si miesto na tejto pláži rezervovať dopredu a pripravte sa na to, že za ležadlá so slnečníkom zaplatíte desiatky eur.

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