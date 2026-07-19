Muž mal ako 30-ročný našetrených už 350 000 €: „Tri veci však ľutujem,“ priznal

Muž, ktorý šetril aj na ponožkách

Foto: TikTok (@airic.z) / Pexels

Michaela Olexová
Airic Z je tvorcom obsahu, ktorý sa stal virálnym po tom, čo prezradil, že do svojich 30 rokov si dokázal našetriť takmer 350-tisíc eur.

Peniaze si odkladal celé roky a hoci výsledná suma pôsobí fantasticky, cesta k nej ho stála viac, než pôvodne čakal. Dnes zarába približne 107-tisíc libier (zhruba 126-tisíc eur) ročne, vďaka čomu si dokáže bez väčších problémov odložiť takmer polovicu príjmu. V minulosti však bola jeho situácia úplne iná.

Aby ušetril čo najviac, často zachádzal až do extrémov, ktoré sa neskôr odrazili na jeho živote. Ako píše Unilad, 31-ročný Airic Z mal už pred rokom na účte úspory vo výške 398-tisíc dolárov, čo je približne 350-tisíc eur.

Má 350-tisíc eur, šetrenie si vybralo svoju daň

S odkladaním peňazí začal už ako 21-ročný. Prezradil, že vyrastal v rodine prisťahovalcov prvej generácie v Kanade, kde financie nikdy neboli samozrejmosťou. Podľa vlastných slov sa musel veľmi skoro naučiť, ako s peniazmi zaobchádzať rozumne.

V redakcii interez sme sa rozhodli aj my vyskúšať experiment súvisiaci so sporením peňazí, aby sme zistili, či sa dá plnohodnotne prestravovať za 180 eur mesačne. Zapisovali sme si každý jeden nákup potravín počas 6 mesiacov a zistili, že áno. Museli sme však dodržiavať niekoľko pravidiel, ktoré sme si stanovili.

Zároveň však priznal, že napriek finančnému úspechu a pocitu istoty si extrémna snaha o šetrenie vybrala svoju daň. Prvé problémy sa objavili už v jeho 23 rokoch a dôsledky svojich rozhodnutí pocítil na viacerých stránkach života.

Aby dokázal odkladať čo najväčšiu časť výplaty, Airic sa často vzdával vecí, ktoré sú pre mnohých ľudí úplnou samozrejmosťou.

Ten istý vankúš používal 12 rokov

Tvrdí napríklad, že jeden vankúš používal až 12 rokov a vymenil ho až v momente, keď sa začal pravidelne prebúdzať s bolesťami hlavy.

Do 23 rokov odmietal investovať aj do elektronickej zubnej kefky a celé roky nosil tie isté ponožky, bez ohľadu na to, či už boli opotrebované alebo deravé. Neskôr sa mu tento prístup vypomstil a dôsledkom boli nohy pokryté pľuzgiermi.

Šetrenie peňazí a mincí
Foto: Pexels

Airic sa neskôr presťahoval z Kanady cez Atlantik do Spojeného kráľovstva, kde začal zarábať výrazne viac. Jeho príjem mu umožnil odkladať približne 40-tisíc libier (47-tisíc eur) ročne.

Dnes je jeho cieľom finančná nezávislosť a skorší odchod do dôchodku.

„Keď som začal pracovať, nezarábal som sumy, ktoré by mi zmenili život. Uvedomil som si však, že svoje úspory musím investovať a pravidelne prispievať na svoju budúcnosť. Pri prvých 100-tisíc librách som sa veľmi snažil odkladať si každý mesiac minimálne 50 % svojho platu,“ uviedol.

Mnohé zo svojich rozhodnutí dnes ľutuje

Priznal, že v niektorých prípadoch nemusel so šetrením zájsť až do takého extrému, akým bolo používanie jedného vankúša počas 12 rokov.

„Ten istý vankúš som používal príliš dlho, veľa, veľa rokov. Jedným z vedľajších účinkov bolo, že sa začal príliš splošťovať a neposkytoval mi už dostatočnú oporu hlavy. Mal som pocit, že mi spôsobuje bolesti hlavy. Až keď som si zaobstaral lepší vankúš, bolesti prestali,“ uviedol.

@airic.z The third is the worst because it’s pretty much irreversible, but here are some ways I took “frugality” a bit too far 😅 #frugal #budgeting ♬ original sound – Airic

O opakovanom nosení poškodených ponožiek povedal, že mal pocit, akoby si nimi neustále dráždil pokožku. „Uvedomil som si, že ich musím meniť častejšie,“ priznal.

Za najväčšiu obeť svojho extrémneho šetrenia však považuje zanedbávanie návštev rodiny. Namiesto častejších ciest do Kanady radšej peniaze odkladal. Dnes sa už podľa vlastných slov snaží nájsť rovnováhu a občas si dopriať aj niečo navyše, aby nebol na svoje financie príliš prísny.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Slováci a Česi v zahraničí
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
1 na 1
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac