Muž mal ako 30-ročný našetrených už 350 000 €: „Tri veci však ľutujem,“ priznal

Peniaze si odkladal celé roky a hoci výsledná suma pôsobí fantasticky, cesta k nej ho stála viac, než pôvodne čakal. Dnes zarába približne 107-tisíc libier (zhruba 126-tisíc eur) ročne, vďaka čomu si dokáže bez väčších problémov odložiť takmer polovicu príjmu. V minulosti však bola jeho situácia úplne iná.
Aby ušetril čo najviac, často zachádzal až do extrémov, ktoré sa neskôr odrazili na jeho živote. Ako píše Unilad, 31-ročný Airic Z mal už pred rokom na účte úspory vo výške 398-tisíc dolárov, čo je približne 350-tisíc eur.
Má 350-tisíc eur, šetrenie si vybralo svoju daň
S odkladaním peňazí začal už ako 21-ročný. Prezradil, že vyrastal v rodine prisťahovalcov prvej generácie v Kanade, kde financie nikdy neboli samozrejmosťou. Podľa vlastných slov sa musel veľmi skoro naučiť, ako s peniazmi zaobchádzať rozumne.
Zároveň však priznal, že napriek finančnému úspechu a pocitu istoty si extrémna snaha o šetrenie vybrala svoju daň. Prvé problémy sa objavili už v jeho 23 rokoch a dôsledky svojich rozhodnutí pocítil na viacerých stránkach života.
Aby dokázal odkladať čo najväčšiu časť výplaty, Airic sa často vzdával vecí, ktoré sú pre mnohých ľudí úplnou samozrejmosťou.
Ten istý vankúš používal 12 rokov
Tvrdí napríklad, že jeden vankúš používal až 12 rokov a vymenil ho až v momente, keď sa začal pravidelne prebúdzať s bolesťami hlavy.
Do 23 rokov odmietal investovať aj do elektronickej zubnej kefky a celé roky nosil tie isté ponožky, bez ohľadu na to, či už boli opotrebované alebo deravé. Neskôr sa mu tento prístup vypomstil a dôsledkom boli nohy pokryté pľuzgiermi.
Airic sa neskôr presťahoval z Kanady cez Atlantik do Spojeného kráľovstva, kde začal zarábať výrazne viac. Jeho príjem mu umožnil odkladať približne 40-tisíc libier (47-tisíc eur) ročne.
Dnes je jeho cieľom finančná nezávislosť a skorší odchod do dôchodku.
„Keď som začal pracovať, nezarábal som sumy, ktoré by mi zmenili život. Uvedomil som si však, že svoje úspory musím investovať a pravidelne prispievať na svoju budúcnosť. Pri prvých 100-tisíc librách som sa veľmi snažil odkladať si každý mesiac minimálne 50 % svojho platu,“ uviedol.
Mnohé zo svojich rozhodnutí dnes ľutuje
Priznal, že v niektorých prípadoch nemusel so šetrením zájsť až do takého extrému, akým bolo používanie jedného vankúša počas 12 rokov.
„Ten istý vankúš som používal príliš dlho, veľa, veľa rokov. Jedným z vedľajších účinkov bolo, že sa začal príliš splošťovať a neposkytoval mi už dostatočnú oporu hlavy. Mal som pocit, že mi spôsobuje bolesti hlavy. Až keď som si zaobstaral lepší vankúš, bolesti prestali,“ uviedol.
@airic.z The third is the worst because it’s pretty much irreversible, but here are some ways I took “frugality” a bit too far 😅 #frugal #budgeting ♬ original sound – Airic
O opakovanom nosení poškodených ponožiek povedal, že mal pocit, akoby si nimi neustále dráždil pokožku. „Uvedomil som si, že ich musím meniť častejšie,“ priznal.
Za najväčšiu obeť svojho extrémneho šetrenia však považuje zanedbávanie návštev rodiny. Namiesto častejších ciest do Kanady radšej peniaze odkladal. Dnes sa už podľa vlastných slov snaží nájsť rovnováhu a občas si dopriať aj niečo navyše, aby nebol na svoje financie príliš prísny.
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