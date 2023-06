Sľubujú, že vďaka nim budete spať do pár minút. Otestovali sme 5 spánkových techník, veľký favorit pohorel

Niekto ledva položí hlavu na vankúš a už nevie o svete. Iným trvá dlhšie, kým zaspia. Rozhodli sme sa preto, že sa pozrieme na niekoľko metód, ktoré sľubujú, že vďaka nim zaspíte expresne rýchlo. Ako na nás účinkovala aromaterapia či vojenská metóda?

V článku sa dozviete aj: aké metódy sme testovali;

ktorá z nich priniesla najlepšie výsledky;

ktorá nás oslovila najmenej;

aké sú naše finálne myšlienky.

Pozreli sme sa celkovo na päť metód, ktoré sľubujú, že vďaka nim rýchlejšie zaspíte. Desiatim ľuďom sme rozdali dotazník, v ktorom sme sa pýtali, ako dlho im v priemere trvá, kým zaspia a požiadali sme ich, aby ich otestovali. Samozrejme, na vlastnej koži sme ich testovali aj my.

Aromaterapia

Prvou metódou, ktorú sme testovali, bola aromaterapia. Pred spaním sme si zapáli sviečku s aromatickým olejom s vôňou citrusov, levandule, ylang-ylangu či jazmínu. Podľa webu Healthline aromaterapia údajne zlepšuje fyzické aj emocionálne zdravie, podporuje imunitu a zlepšuje aj kvalitu spánku. Ľudia používajú aromaterapiu už tisícky rokov. Staroveké kultúry v Číne, Indii, Egypte a inde pridávali aromatické rastlinné zložky do živíc, balzamov a olejov.

Vedecké dôkazy o aromaterapii sa v niektorých oblastiach považujú za obmedzené. Aj podľa webu Sleep Foundation však ale niektoré vône môžu pomôcť skvalitniť spánok. Aké sú teda výsledky? Len jeden z respondentov udal, že mu aromaterapia so zaspávaním naozaj pomohla. Mali sme pocit, že viac pomohlo miestnosť pred spaním poriadne vyvetrať. S respondentmi súhlasím, aromaterapia ma miestami vyslovene iritovala. Vône, ktoré mi počas dňa neprekážajú, mi bránili zaspať. Podarilo sa až po riadnom vyvetraní miestnosti.

Metóda 4-7-8

Web CNN informuje, že metóda 4-7-8 pomôže nielen rýchlejšie zaspať, ale aj zbaviť sa úzkosti. Ide o relaxačné cvičenie, pri ktorom sa nadýchnete a počas toho rátate do štyroch. Následne dych zadržíte, pričom rátate do sedem a potom nasleduje výdych, počas ktorého rátate do osem. Opakujeme, kým máte pocit, že je to potrebné.

Cvičenia ako technika 4-7-8 nám dávajú pred spaním príležitosť upokojiť sa. Samozrejme, žiadna z metód nie je zázračným liekom, vďaka ktorému všetky svoje problémy so spánkom vyriešite. Aj táto technika však zvyšuje šance, že sa vám podarí zaspať skôr. Ako ju teda hodnotíme? Určite pozitívnejšie ako aromaterapiu. Až 8 z 10 účastníkov našej malej štúdie potvrdilo, že im táto metóda naozaj pomohla upokojiť sa a rýchlejšie zaspať.

Táto metóda naozaj pomohla aj mne. Aj keď nie vždy je ľahké sústrediť sa a udržať pozornosť, čím viac som si túto metódu precvičovala, tým to bolo ľahšie. Pomohla mi zaspať dokonca aj počas dní, kedy som bola vystresovaná a myslela som si, že sa budem ešte poriadne dlho na posteli prevaľovať.

Relaxačná hudba

Ako informuje web Sleep Foundation, relaxačná hudba je jedným zo spôsobov, ako zlepšiť svoju spánkovú hygienu. Zlepšuje vašu schopnosť rýchlo zaspať a cítiť sa oddýchnutejšie. V štúdii publikovanej v odbornom časopise Leading Global Nursin Research sa dokonca uvádza, že dospelí, ktorí pred spaním počúvali 45 minút relaxačnú hudbu, uviedli, že ich spánok bol kvalitnejší už počas prvej noci.

Navyše, efekt bol kumulatívny. Čím častejšie hudbu pred spaním počúvali, tým častejšie sa im lepšie spalo. Výsledok tejto štúdie môžeme potvrdiť aj my. Opäť 8 z 10 účastníkov uviedlo, že im upokojujúca hudba pomohla rýchlejšie zaspať a len dvaja preferovali ticho a hudba im prišla pri zaspávaní mierne rušivá.

Moja osobná skúsenosť s relaxačnou hudbou je taká, že sa mi lepšie zaspávalo bez nej. Ak bola pustená, neprekážala mi. Avšak nemôžem tvrdiť, že som zaspávala rýchlejšie, viac mi pomohla metóda 4-7-8.