Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá

Predstavte si, že ráno po zobudení vyjdete na balkón a naskytne sa vám výhľad na more. Kávu si môžete vypiť nie za hluku áut, ale za upokojujúceho šumu vĺn. Radek sa pred 15 rokmi z Česka odsťahoval do španielskej Malagy. Pracuje s nehnuteľnosťami a inšpiruje ľudí, aby si, podobne ako on, plnili svoje sny.
Prečo ste sa rozhodli práve pre život v Malage? Čo vás sem priviedlo?
Do Malagy ma život priviedol postupne. Nebolo to tak, že by som si jedného dňa sadol k mape a povedal si: „Tu budem žiť.“ Najprv som Španielsko spoznával cez cestovný ruch, pracoval som ako delegát a veľa som cestoval po pobreží. Po roku sa cestovná kancelária rozhodla projekt ukončiť a ja som tu zostal so svojím priateľom.
Majiteľka apartmánov, v ktorých sme bývali, nám ponúkla, že si jeden môžeme prenajať na ďalší prenájom. A to sa podarilo. Zo zarobených peňazí sme si prenajali ďalší a dnes ich máme 14 vlastných a približne ďalších 20 v prenájme. A Malaga si ma získala tým, že má všetko, čo mám rád. More, hory, letisko, živé mesto, krásne historické centrum, ale zároveň si stále zachováva takú obyčajnú ľudskosť.
Nie je to len dovolenková kulisa. Dá sa tu pracovať, žiť, podnikať, vychovávať deti, starnúť a užívať si život. Pre mňa je dôležité aj to, že Málaga a celé pobrežie Costa del Sol dávajú zmysel aj z obchodného hľadiska. Ľudia z Česka a zo Slovenska sem radi chodia, rozumejú tomuto životnému štýlu a čoraz viac ich už nechce len týždeň dovolenky, ale chce tu mať vlastné zázemie. A presne v tom som sa našiel.
Aké plusy a mínusy života v krajine vnímate? Prekvapila vás niečím? Zažili ste kultúrny šok?
Najväčším plusom je podľa mňa kvalita života. Počasie, more, jedlo, energia ľudí – to všetko hrá obrovskú úlohu. Tu človek viac žije vonku. Dá si kávu na terase, večer sa prejde po promenáde, deti sú dlho vonku a ľudia sa viac stretávajú. Ďalším veľkým plusom je otvorenosť. Španieli sú väčšinou srdeční, komunikatívni a nikto sa veľmi netvári, že ho obťažujete už len tým, že existujete. To je príjemná zmena.
Ale samozrejme, nie je to rozprávka. Mínusom je administratíva. Tá vie byť naozaj pomalá a niekedy človek nechápe, prečo niečo, čo by mohlo trvať dva dni, trvá dva mesiace. Taktiež si treba zvyknúť na iný pracovný rytmus. V Česku sme zvyknutí veci posúvať dopredu, mať všetko presne a hneď. Tu sa viac improvizuje.
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Kultúrny šok som zažil hlavne v tom, ako odlišne sa pracuje s časom. Keď vám niekto povie „mañana“, nemusí to nevyhnutne znamenať zajtra. Niekedy to znamená jednoducho „niekedy“. Zo začiatku ma to rozčuľovalo, dnes už viem, že treba byť trpezlivý, ale zároveň si veci strážiť.
Aká je Malaga po cenovej stránke? Za koľko sa tu v priemere býva a je v reštaurácii?
V článku sa po odomknutí dozvieš
- ako sa Radek dostal k pomáhaniu s nehnuteľnosťami v Španielsku;
- čo sa mu na krajine najviac páči a na čo si, naopak, musel zvykať;
- v akých cenách sa tu pohybujú nehnuteľnosti a za koľko napríklad kúpite 2-izbový byt pri mori;
- aké chyby robia ľudia najčastejšie pri kúpe nehnuteľnosti v Španielsku;
- akú nehnuteľnosť by si Radek vybral, keby kupoval dnes.
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