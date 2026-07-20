Slováci bez dokončenej povinnej školskej dochádzky vodičák nedostanú. Novinka by mala pomôcť školstvu

Ukončená povinná školská dochádzka a získanie nižšieho stredného vzdelania sú podľa novely cestného zákona schválenej v parlamente ešte začiatkom júna podmienkou na zaradenie do kurzu v autoškole. Ako v tejto súvislosti dnes zdôraznil Komisár pre deti Jozef Mikloško, hlavným cieľom novely bolo nájsť efektívny spôsob, ako motivovať deti k riadnemu plneniu školskej dochádzky.
Inšpiráciou sa podľa neho stalo Maďarsko, kde podobné opatrenie v priebehu niekoľkých rokov preukázateľne zvýšilo školskú dochádzku detí z marginalizovaných komunít.
„Riešime dve kľúčové témy – aby dieťa bolo v škole a ak už v nej je, aby kvalita vzdelávania mala reálny efekt. Deti a ich rodiny vzdelanie často podceňujú. Chýba im vnútorná motivácia a málo z nich dokončí deviaty ročník. Od tejto úpravy si sľubujeme nielen vyššiu bezpečnosť, ale aj tlak na kvalitu vzdelávania detí, ktoré zo systému predčasne vypadávajú,“ skonštatoval Mikloško.
Vzdelanejší a zodpovednejší vodiči
Podľa štátnej tajomníčky Ministerstvo vnútra SR Lucie Kurillovskej je cieľom novely mať vzdelaných a zodpovedných vodičov, ktorí sa budú na cestách správať bezpečne.
„Nižšie stredné vzdelanie, teda úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, garantuje získanie zručností potrebných na zvládnutie pravidiel cestnej premávky. V tejto téme sa vzácne spája bezpečnosť aj vzdelanie. Nikomu nechceme obmedzovať prístup k vodičskému oprávneniu.
Je potrebné povedať, že to nie je nárokovateľná služba. Toto je cesta, ako žiakom ukázať, že vzdelanie potrebujú aj pre posun v remeslách či práci, ktoré sú priamo naviazané na získanie vodičského oprávnenia,“ uviedla Kurilovská.
Motivácia pre žiakov
Riaditeľ občianskeho združenia PRŠI (Prorómska školská iniciatíva) Miroslav Zelina poukázal na to, že napríklad na základnej škole v Lomničke v tomto školskom roku ukončilo dochádzku 76 žiakov, no len 22 z nich v deviatom ročníku. Zvyšných 54 žiakov ukončilo školu v nižších ročníkoch, napríklad v piatom až siedmom.
„Mnohí z týchto žiakov majú na to, aby deviaty ročník riadne dokončili. My školám vytvárame podmienky, pomáhame žiakom, ktorí raz prepadli, aby napriek tomu mohli v deviatej triede pokračovať. Odmietam hlasy, že na rómskych školách chýba odbornosť alebo záujem vzdelávať. Podmienky majú, chýba však vôľa a motivácia zvonku,“ zdôraznil s tým, že vodičský preukaz je pre týchto mladých ľudí obrovským lákadlom a praktickou nutnosťou pre zamestnanie.
„Verím, že keď sa táto správa rozšíri, žiaci začnú na sebe viac pracovať a na riadnom ukončení školy im bude reálne záležať,“ dodal Zelina.
Novela priniesla viacero zmien
Mení sa aj spôsob, akým budú ľudia robiť „vodičák“ v autoškolách. Ľudia budú najprv musieť absolvovať samostatnú teoretickú časť, zložiť skúšku a až potom budú môcť ísť na prvú jazdu. Praktická a teoretická výučba doteraz prebiehala simultánne.
Veľká zmena nastáva aj na priechodoch pre chodcov. „Chodec bude mať prednosť na priechode po novom už vtedy, keď sa chystá na tento priechod vstúpiť, stále však nebude môcť vstúpiť na priechod náhle,“ píše ministerstvo. Ešte predtým, než vkročí na cestu, však bude povinný sledovať situáciu v cestnej premávke a brať ohľad na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel.
Novela tiež prináša napríklad sprísnenie trestov za prekročenie rýchlosti v obci o viac ako 50 kilometrov za hodinu a mimo obce o viac ako 60 kilometrov za hodinu. „A to v riadnom konaní o 300 eur (spodná aj horná hranica pokuty) a v blokovom konaní o 250 eur (spodná hranica pokuty), resp. o 200 eur (horná hranica pokuty),“ uvádza sa v úprave.
Komplexné informácie sme vám priniesli v tomto článku.
Nahlásiť chybu v článku