Z otvorených predajní už neostalo nič. Diskontný projekt veľkého reťazca definitívne skončil

Predajňa Supeco v Rumunsku

Ilustračná foto: Facebook (Supeco)

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Spoločnosť nedokázala u našich severných susedov konkurovať dominantným diskontom, pozornosť chce teraz smerovať k iným aktivitám v krajine.

Francúzsky reťazec Carrefour sa na poľskom trhu rozhodol definitívne ukončiť svoj unikátny koncept s označením Supeco. Z pôvodných desiatich predajní už neostalo nič a obchodník sa rozhodol sústrediť na iné formáty, s ktorými u našich severných susedov podniká.

O novinke informoval portál Wiadomosci Handlowe.

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Diskonty dominujú trhu

Carrefour v Poľsku spustil koncept Supeco ešte v roku 2017 hlavne v priestoroch bývalých predajní tejto značky. Išlo o špecifický maloobchodný koncept, ktorý kombinoval prvky diskontného predaja a veľkoobchodu typu Cash & Carry. Je navrhnutý tak, aby oslovil ako bežných koncových spotrebiteľov, ktorí hľadajú čo najnižšie ceny, tak aj menších podnikateľov.

Reťazec implementoval Supeco aj v iných európskych krajinách a koncept staval na viacerých pilieroch – nízkych prevádzkových nákladoch, duálnom modeli predaja s množstevnými zľavami či optimalizovanom sortimente, ktorý bol na rozdiel od hypermarketov užšie špecializovaný vzhľadom na cieľové skupiny zákazníkov.

V čase najväčšieho rozkvetu, ktorý prišiel po pandémii covidu, mal formát Supeco v Poľsku 10 predajní. Tie sa nachádzali v mestách ako Zabrze, Jaworzno, Gostyń, Tarnobrzeg či Starogard Gdański. Uvedenú hranicu sa Francúzom napokon na veľkom trhu nepodarilo ďalej rozvíjať a vplyvom zmien v správaní spotrebiteľov a rastúcej sily diskontov ich, naopak, pobočiek Supeco ubúdalo.

Na začiatku mája bolo otvorených iba posledných 5 predajní s tým, že Carrefour nedávno oznámil definitívne ukončenie projektu.

Pri súčasnej dominancii diskontov sme uznali, že v tomto modeli nie sme špecialistami. Preto sme sa rozhodli projekt do konca júna tohto roka úplne utlmiť a v Poľsku sa sústrediť na rozvoj našich najdôležitejších formátov predajní: kompaktných hypermarketov, supermarketov a convenience predajní v novom franchisovom modeli, na ktorom momentálne pracujeme,“ uviedol pre Wiadomosci Handlowe generálny riaditeľ Tomasz Waligórski.

Doma budú cieliť na dôchodcov

Počas uplynulých týždňov okrem ukončenia poľskej prevádzky konceptu Supeco Carrefour oznámil aj iné novinky. Jednou z nich je formát takzvaných susedských predajní, ktorý by chcel rozvíjať na domácom francúzskom trhu.

Ten sa bude týkať predovšetkým jeho formátov Carrefour Express, Carrefour City, Carrefour Contact a Carrefour Montagne. Cieliť by v rámci neho chcel hlavne na staršiu generáciu – seniorov. Tí už teraz často predstavujú dominantnú časť zákazníkov, pričom tento trend má byť v najbližších rokoch silnejší.

Susedské predajne sú priestorovo menšie pobočky, ktoré sú dostupnejšie aj na sídliskách či vo frekventovaných lokalitách. V týchto obchodoch chce Carrefour urobiť zmeny v sortimente – priniesť kompaktnejšie a ľahšie balenia, vybudovať prehľadnú štruktúru tovaru, ktorý je medzi seniormi obľúbený, respektíve ľahko identifikovateľné regionálne produkty.

Ľudia nakupujú v novej Biedronke.
Foto: TASR – Jaroslav Novák

Súčasťou takejto transformácie má podľa oficiálneho webu spoločnosti byť aj preškolenie personálu, ktorý by mal zákazníkom pomôcť vo viacerých aspektoch nákupu. Týkať sa má napríklad pomoci pri výbere potravín, ale tiež asistencia pri založení vernostných programov.

Slováci si Carrefour nezamilovali

Francúzi to istý čas skúšali aj na slovenskom trhu. Medzi otvorením prvej a zatvorením poslednej pobočky ubehlo 18 rokov, no celkové fungovanie nebolo ani zďaleka také veľkolepé, ako sa očakávalo.

Ilustračná foto: TASR – Ivan Majerský

Vstup francúzskeho reťazca na Slovensko datujeme do roku 2000, keď otvoril svoju prvú predajňu v našom hlavnom meste. Konkrétne to bolo v Petržalke, ku ktorej sa už čoskoro pridala vlajková loď v nákupnom centre Polus. Už v roku 2001 rozšíril svoju flotilu o obchody v Žiline a Košiciach. V tomto bode sa však tuzemská expanzia zasekla a ambiciózne plány sa zmenili na hľadanie exit plánu.

Viac o príbehu francúzskeho reťazca na Slovensku sme napísali v tomto článku.

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