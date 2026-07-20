Frekventovaný úsek diaľnice D1 je uzatvorený, cestu zablokoval prevrátený kamión

Jakub Baláž
TASR
Vodiči smerujúci z hlavného mesta do Trnavy musia počítať s vážnou komplikáciou.

Diaľnica D1 smerom do Trnavy je aktuálne uzavretá. Dôvodom je prevrátený kamión na 34. kilometri. Bratislavská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Odklon bude vykonaný na km 30,500 – zjazd Blatné – cesta č. 61 smer Hrnčiarovce nad Parnou – cesta č. 1286 a následne smer Voderady, kde bude možné sa opäť napojiť na diaľnicu D1 smer Trnava,“ dodala polícia.

Nehodu mal dnes aj poslanec PS

Poslanec Progresívneho Slovenska Dávid Dej sa dnes stal účastníkom dopravnej nehody v Bratislave. Informáciu potvrdil priamo poslanec pre portál Aktuality.sk.

„Veľmi ma mrzí situácia, ktorá sa stala dnes v Bratislave. Na križovatke som nestihol dobrzdiť a došlo ku kolízii s motorkárom. Do poslednej chvíle som ho nevidel,“ uviedol Dávid Dej. Podľa jeho slov bol motorkár ošetrený záchranármi priamo na mieste nehody a dokázal stáť sám na nohách.

Poslanec vyjadril nádej, že motorkár nebude mať vážnejšie následky. „Pevne verím, že bude v poriadku, na mieste som sa mu ospravedlnil a je mi celej situácie naozaj ľúto,“dodal Dej. Zároveň potvrdil, že pri nehode plne spolupracoval s políciou. Dychovú skúšku na alkohol mal negatívnu. Ďalšie detaily o stave motorkára či následkoch nehody polícia momentálne nezverejnila.

Bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková pre TASR potvrdila, že polícia v pondelok zasahovala pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo na ulici Ľudovíta Fullu v bratislavskej mestskej časti Karlova Ves. Z doposiaľ nezistených príčin tam podľa hovorkyne došlo k zrážke motorového vozidla s motocyklom.

Dychová skúška bola u oboch vodičov negatívna. Motocyklista bol so zraneniami prevezený do nemocnice na ošetrenie. Predmetná dopravná nehoda je v štádiu objasňovania,“ dodala Šimková.

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