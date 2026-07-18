Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne

Vo svojej firme Chlevistav sa venuje kuchyniam, kúpeľniam, televíznym stenám, dekoratívnym omietkam, ale aj kompletným interiérom a rekonštrukciám bytov na kľúč. Vo svete sute a omietok sa však Michal pohyboval už ako stredoškolák na škole so stavebným zameraním. Akademická dráha ho príliš nebavila, už po nástupe na univerzitu trávil čas hľadaním praxe. To všetko stihol do veku 20 rokov.
Michal má dnes 31 rokov a za sebou 11 rokov pracovných skúseností na pozíciách projektanta, technika aj obchodného zástupcu. Pomohol rozšíriť dvojčlennú firmu na desaťčlenný tím, prešiel aj manažérskymi pozíciami… A po prvých troch odpracovaných rokoch si vyskúšal aj manuálnu prácu.
Začínal so sadrokartónmi, pracoval pre priateľa na živnosť. Po jeho skrachovaní prešiel na pozíciu projektanta pre gastroprevádzky, kde navrhoval projekty a výrobné dokumentácie kuchýň, kaviarní a iných priestorov. No jeho portfólio tým ani zďaleka nekončí. Michal si vyskúšal prácu v kamenárstve, opäť sa vrátil k sadrokartónom, neskôr pracoval v kancelárii ako technik a venoval sa aj mramorovým doskám.
K vlastnej firme ho doviedla situácia, keď si začal svojpomocne stavať vlastný dom. Časovo náročný projekt ho prinútil odísť zo zamestnania. Na stavbe mu pomáhali subdodávatelia vrátane elektrikárov, vodárov či strechárov, on okrem toho pracoval na vlastnom podnikaní.
„A tak som si založil vlastnú firmu,“ dodáva. „To už bola jediná cesta.“
V stavebníctve ste už 11 rokov. Akou zmenou za tie roky prešiel trh či očakávania klientov?
Nároky ľudí sú dnes rozhodne vyššie než kedysi. Ľudia sú zároveň oveľa informovanejší – s príchodom umelej inteligencie (AI) sa množstvo dostupných informácií ešte znásobilo. Mnohí navyše sledujú profily, akým je aj ten môj, kde nachádzajú rôzne detaily, podrobnosti a rozličné pohľady na jednotlivé témy.
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Samotný biznis model je však v stavebníctve rovnaký. Podobne ako v iných odvetviach, stále sa zakladá na skúsenostiach, otvorenosti, úprimnosti, dôvere a pozitívnych referenciách.
Čo všetko by mal mať človek ujasnené predtým, než kvôli svojmu projektu osloví firmu či remeselníka?
V praxi je prístup veľmi individuálny. Niektorí zákazníci sú skúsení, majú za sebou viacero rekonštrukcií a presne vedia, čo chcú. Majú jasnú predstavu, často už aj vybrané materiály či zariadenie do interiéru.
Mne osobne najviac vyhovuje, keď si celý projekt prejdeme spoločne.
Vieme navrhnúť postup, konzultovať riešenia s dizajnérkou a rekonštrukcia je v podstate akousi nepopísanou knihou. Zákazníka prevediem celým procesom a dodám mu službu na kľúč. Takýto model mi vyhovuje najviac. Často sa totiž stáva, že klient má pocit, že už má dostatok skúseností a snaží sa priebeh prác usmerňovať. Výsledkom potom býva zaseknutie stavebného procesu, komplikácie a v niektorých prípadoch aj pokles výslednej kvality.
V zásade preto existujú dva typy zákazníkov. Jedni chcú mať nad všetkým kontrolu a aktívne zasahovať do priebehu prác, druhí preferujú kompletnú realizáciu na kľúč. Ja sa dnes čoraz viac orientujem práve na druhú skupinu.
Ak by ste boli zákazníkom vy, na základe čoho by ste si vyberali stavbára pre svoj projekt?
V článku sa po odomknutí dozvieš
- ako sa dostať z platu 1 000 € na plat vo výške 40 000 € mesačne;
- ako nájsť dobrú stavebnú firmu;
- či podľa Michala potrebujete stavebný dozor;
- ako sa nenechať stavbárom okradnúť;
- či ľuďom odporúča púšťať sa do rekonštrukcie svojpomocne;
- aký má názor na kúpu starších domov a bytov;
- aký má názor na novostavby na kľúč;
- čo si myslí o developerských projektoch;
- a ešte oveľa viac.
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