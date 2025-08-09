Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená

Tento prírodný poklad na Liptove je medzi turistami veľmi populárny počas celého roka. Chodia sem plavci, turisti, cyklisti, ale dokonca aj lyžiari. My sme sa toto miesto vybrali preskúmať mimo najväčšieho náporu – podvečer, keď tu vládne pokoj a ticho. Čakala nás poloprázdna, pekne upravená pláž, čistá voda a zážitkové plávanie v blízkosti kačiek a rýb.
Neďaleko centra mesta Ružomberok, v prekrásnom lesnom prostredí Veľkej Fatry, sa nachádza Hrabovská dolina. Toto miesto máme ako miestni veľmi radi, je však mimoriadne turisticky obľúbené, preto sem chodíme zriedkavo a len vtedy, keď predpokladáme, že tu bude menej ľudí.
Nielen v lete, ale aj v zime, je hlavným lákadlom doliny vodná nádrž Hrabovo, ktorá bola pôvodne vybudovaná pre bavlnárske závody ako zásobáreň vody. Dnes však toto umelé jazero, s trávnatou plážou na brehu, slúži na oddych a rekreáciu.
V letných mesiacoch sa premieňa na prírodné kúpalisko, ktoré ponúka osvieženie v čistej horskej vode uprostred lesov, v zime je zasa rajom pre otužilcov. Je ideálnym miestom pre rodiny s deťmi, páry, ale aj osamelých plavcov. Kúpanie je však povolené len na vlastné riziko.
V doline zaparkujete bez problémov a celkom zadarmo, na výber sú dve veľké parkoviská, jedno dolu pod dolinou a druhé priamo pri lanovke na lyžiarske stredisko Malinô Brdo.
Navštívili sme prírodné kúpalisko v srdci Veľkej Fatry
V tomto článku sa po odomknutí dozvieš
- ako sa nám páčilo v Hrabovskej doline;
- aká je čistota vody vo vodnej nádrži;
- ako vyzerá pláž;
- čo všetko môžete zažiť v Hrabovskej doline;
- či vám toto miesto odporúčame navštíviť.
Po zakúpení predplatného tiež získaš
- Neobmedzený prístup ku všetkým PREMIUM článkom
- Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku