Sledovali, ako sa zrodila skaza: Takto prebiehal výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera, ktorý zmenil svet

V polovici 20. storočia, uprostred zúriacej druhej svetovej vojny, sa svet chystal vstúpiť do novej, nepredstaviteľnej éry. Éry, v ktorej by sila ukrytá v samotnom jadre atómu dokázala zmeniť osud ľudstva. Počiatky tohto prelomového objavu siahajú do konca 19. storočia, keď fyzik Henri Becquerel objavil rádioaktivitu a zistil, že zlúčeniny uránu sú rádioaktívne. Tieto objavy položili základy jadrovej fyziky a otvorili dvere k pochopeniu, ako možno využiť energiu atómov.

V 30. rokoch 20. storočia maďarský fyzik Leo Szilárd popísal princíp reťazovej reakcie a teoreticky aj jadrovej bomby, píše portál Britannica. Mnohí fyzici si uvedomili, že vstupujú do novej éry, avšak v Európe sa v tom čase dostával k moci fašizmus a významní fyzici utekali pred jeho hrozbami, najčastejšie do USA.

Szilárd v USA rýchlo pochopil, že potenciál jadrovej energie musí byť udržiavaný v tajnosti, najmä pred nacistickým Nemeckom, ktoré započalo najväčší vojnový konflikt v dejinách. V roku 1939 poslal Albert Einstein na popud jadrových fyzikov list americkému prezidentovi, v ktorom ho upozornil na možnosť zostrojenia výnimočne silných bômb nového typu. List najprv nevzbudil veľký rozruch. V marci roku 1940 poslal Einstein ďalší list, v ktorom upozorňuje Roosevelta, že Nemecko prejavuje zvýšený záujem o urán, píše web AHF.

Zrod Projektu Manhattan

Ako informuje Brittanica, výskum jadrovej bomby v USA nabral na maximálnych obrátkach, ale až vtedy, keď Japonci zbombardovali Pearl Harbor a USA vstúpili do vojny. Americkí fyzici už vtedy vedeli, že na zostrojenie atómovej bomby je vhodný iba jeden izotop uránu s číslom 235, ktorého sa v rude nachádza iba približne 0,7 %. Zvyšok rudy tvoril urán 238, ktorý je na to nevhodný.

Prišli ale na to, že keď urán 238 bombardujú neutrónmi, dá sa vyrobiť prvok s protónovým číslo 94 – plutónium 239, ktoré má štiepne vlastnosti a je možné z neho vyrobiť atómovú bombu. Rovnako objavili niekoľko metód ako separovať urán 235 z rudy. Prípravy na vývoji jadrovej bomby pod označením Projekt Mahnattan a pod vedením Roberta Oppenheimera, mohli naplno začať.

V novembri 1942 bol oficiálne spustený tajný vojenský projekt pod kódovým označením Projekt Manhattan. Pod vedením generála Leslieho Grovesa a vedeckého riaditeľa J. Roberta Oppenheimera, „otca atómovej bomby“, sa začala masívna snaha o vývoj a výrobu jadrovej zbrane. Celý projekt bol mimoriadne prísne utajovaný pred strachom z úniku informácií. V údolí rieky Tennessee vzniklo mesto Oak Ridge s takmer 80-tisíc obyvateľmi.

V závodoch tohto mesta sa z uránovej rudy získaval urán 235. V púšti na brehu rieky Columbia v štáte Washington, zase jadrový reaktor vyrábal z uránu 238 plutónium. Napokon v Los Alamos v Novom Mexiku vznikli laboratóriá, ktoré mali riešiť všetky problémy týkajúce sa atómovej bomby, od matematických výpočtov až po konštrukciu samotnej bomby.

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného