Prilepšenie k penzii: Niektorí seniori môžu hneď po lete požiadať o trvalé zvýšenie dôchodku

Seniori a dôchodky

Foto: Pexels

Dana Kleinová
Dôchodky
Nemusíte čakať na január.

Leto predstavuje možnosť privyrobenia si nielen pre študentov. Dôchodcovia totiž môžu stále pracovať aj po odchode do dôchodku, avšak sú tam isté obmedzenia, na ktoré by nemali zabúdať. Platia ale len pre poberateľov jedného typu dôchodku.

Ak sa rozhodnete v lete privyrobiť si, zákon vás nijakým spôsobom neobmedzuje a neukladá vám ani povinnosť oznámiť to Sociálnej poisťovni. V určitých prípadoch si dokonca môžete uplatniť odvodovú úľavu. Výnimkou je len poberanie predčasného starobného dôchodku, pri ktorom môžete pracovať na dohodu len, ak váš ročný príjem nepresiahne stanovenú hranicu.

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Ako funguje odvodová úľava

Ako dôchodca pracujúci na dohodu si môžete uplatniť odvodovú úľavu (výnimku). Uplatnenie výnimky znamená, že si určíte jednu dohodu, z ktorej nebudete platiť poistné na dôchodkové poistenie, a to:

  • vôbec, ak váš príjem z danej dohody za kalendárny mesiac nepresahuje 200 eur alebo
  • v zníženom rozsahu, ak váš mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem z danej dohody presiahne 200 eur. Poistné na dôchodkové poistenie v takom prípade platíte len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur.
Eurobankovky v obrovskej hodnote
Ilustračná foto: Pexels

Ak máte ako dôchodca uzatvorených viacero dohôd o pracovnej činnosti, zo všetkých ostatných dohôd budete platiť poistné na dôchodkové poistenie v plnom rozsahu.

Uplatniť si odvodovú úľavu môžete v prípade, že poberáte penziu (starobnú, predčasnú starobnú, invalidnú, invalidnú výsluhovú alebo výsluhovú po dosiahnutí dôchodkového veku) a popri nej pracujete na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti. Rovnaké pravidlá platia, aj keď pracujete na zmluvu o výkone činnosti športového odborníka.

Na čo si dať pozor pri predčasnom dôchodku

Ak poberáte predčasný starobný dôchodok a zároveň využívate odvodovú úľavu, musíte si dať veľký pozor na dodržiavanie zákonných limitov. Na to, aby vám Sociálna poisťovňa nepozastavila pravidelné mesačné vyplácanie vášho dôchodku, musíte bezpodmienečne splniť nasledujúce podmienky:

  • Dodržanie príjmového stropu: Váš celkový hrubý príjem z tejto konkrétnej dohody nesmie za celý kalendárny rok prekročiť legislatívne stanovenú sumu 2 400 eur. Ak by ste túto finančnú hranicu hoci len o málo presiahli, Sociálna poisťovňa vám zo zákona výplatu predčasného dôchodku okamžite zastaví. K jej opätovnému obnoveniu dôjde až od januára nasledujúceho kalendárneho roka, kedy inštitúcia vykoná celkové ročné zúčtovanie.
  • Absencia iného poistenia: Nesmiete byť súbežne dôchodkovo poistený zo žiadnej inej zárobkovej činnosti. To znamená, že popri dohode s úľavou nemôžete pracovať na klasickú pracovnú zmluvu či podnikať na živnosť s povinnými odvodmi. V opačnom prípade váš nárok na predčasný dôchodok zanikne, a to už od najbližšieho výplatného termínu po vzniku tohto nového pracovného pomeru.
Seniori v parku.
Foto: Pexels

Kedy požiadať o zvýšenie dôchodku

Pokračovanie v zárobkovej činnosti a platenie dôchodkového poistenia vám zaručí vyšší dôchodok, čo môžete využiť napríklad aj po skončení letnej brigády. Ak ste pracovali len počas letných mesiacov a následne ste prácu ukončili, môžete hneď požiadať o prepočet a zvýšenie svojho starobného dôchodku. Treba však myslieť na to, že individuálnu žiadosť smiete podať maximálne raz za kalendárny rok. Naopak, ak by vaša práca po lete naďalej pokračovala, žiadnu žiadosť vypisovať nemusíte. V takom prípade vám Sociálna poisťovňa sumu dôchodku navýši úplne automaticky, a to vždy od januára nasledujúceho roka.

O zvýšenie požiadate nasledovne:

  • Napíšte neformálnu žiadosť (list). Uveďte v nej svoje meno, priezvisko, rodné číslo a adresu. Napíšte, že žiadate o zvýšenie dôchodku za obdobie od 1. januára do dňa skončenia vašej práce, pričom zvýšenie žiadate od nasledujúceho dňa po zániku poistenia.
  • Žiadosť podpíšte a odošlite. Môžete ju poslať poštou na adresu ústredia Sociálnej poisťovne v Bratislave (Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava 1). Prípadne ju podajte rýchlejšie elektronicky cez oficiálny formulár na portáli Sociálnej poisťovne.
  • Počkajte na výsledok. Sociálna poisťovňa vašu žiadosť spracuje a následne vám doručí oficiálne rozhodnutie o zvýšení sumy vášho dôchodku.
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