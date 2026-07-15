Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2

Foto: interez

Karolína Piliarová
1 na 1
Hosťom relácie interezu bol tentoraz bývalý minister obrany a súčasný predseda mimoparlamentnej strany Demokrati, Jaroslav Naď.

Na Slovensku dochádza k stupňujúcim sa útokom na ženy. Sme svedkami viacerých tragických prípadov, v ktorých ženy prišli o život rukou svojho partnera. Štát pri ochrane obetí zlyháva na viacerých úrovniach. Podľa Generálnej prokuratúry v prípade Zuzany z Gelnice pochybila polícia aj prokuratúra v Spišskej Novej Vsi. Podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku došlo k nesprávnej právnej kvalifikácii skutku, nedostatočnému dokazovaniu či nevhodnému výsluchu poškodenej.

Bývalý minister obrany Jaroslav Naď víta rozhodnutie generálneho prokurátora odvolať celé vedenie spišskonovoveskej prokuratúry, no kritizuje postoj prezidentky Policajného zboru Jany Maškarovej. Šéfka polície tvrdí, že na strane Policajného zboru nedošlo k žiadnemu pochybeniu. Naď si myslí, že v prípade vraždy Zuzany z Gelnice mal byť odvolaný minimálne krajský riaditeľ polície. Do budúcna navrhuje zmenu legislatívy s cieľom zvýšiť ochranu obetí domáceho násilia. Súhlasí aj s návrhom vytvorenia špeciálnych tímov policajtov a prokurátorov, ktorí by sa špecializovali na vyšetrovanie domáceho násilia a násilia páchaného na ženách.

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V diskusii sa vrátili aj k minulotýždňovému referendu, ktoré iniciovala práve strana Demokrati. Šéf mimoparlamentnej opozičnej strany tvrdí, že 16-percentná účasť je pre Demokratov úspechom, keďže referendum organizovali prakticky sami, bez pomoci ostatných opozičných strán. Postoj väčšiny opozície, s výnimkou Progresívneho Slovenska, považuje za politikárčenie. Podľa Naďa sa ostatné opozičné strany obávali, že by mohli prísť o časť svojich voličov v prospech Demokratov.

Naď sa vyjadril aj k možnej spolupráci opozičných strán pred parlamentnými voľbami. Demokrati chcú počas leta zintenzívniť komunikáciu s Progresívnym Slovenskom, s ktorým si vedia predstaviť vytvorenie predvolebnej koalície. Na otázku, či by si vedel predstaviť predvolebnú spoluprácu s Maďarskou alianciou, odpovedal nejednoznačne, no spoluprácu nateraz nevylučuje. K predsedovi strany Lászlóovi Gubíkovi má výhrady, no podľa jeho slov všetko ukážu až prípadné rokovania so samotnou stranou. K tým podľa Naďa zatiaľ nedošlo.

V diskusii sa venovali aj opakovaným daňovým kontrolám strany Demokrati, summitu NATO v Ankare či poddimenzovanému personálnemu a technickému stavu Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

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