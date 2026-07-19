Tragédia v Rakúsku: 4-ročné dievčatko čakalo na záchranu hodiny, jeho otec a sestra prišli o život

Miesto tragického incidentu

Foto: Facebook/ Feuerwehr Satteins

Petra Sušaninová
Rakúskou obcou otriasla tragédia.

Otec s dvoma dcérami sa viezol na traktore. Zatiaľ z neznámych príčin sa prevrátil. Muža s dvoma dcérami šla hľadať matka detí po tom, ako sa dlho nevracali domov. 

O život prišiel otec a jedno z jeho detí

Ako informujú TV Noviny, v rakúskej obci Satteins došlo pred niekoľkými dňami k obrovskému nešťastiu. Otec s dvoma dcérami sa viezol po lúke na traktore s prívesom. Z neznámych príčin však traktor dostal šmyk a prevrátil sa. Muž a 6-ročné dieťa utrpeli poranenia, ktorým na mieste podľahli. Na traktore sa viezlo aj 4-ročné dieťa, ktoré prežilo. Na pomoc však muselo čakať niekoľko hodín.

Manžela a deti sa vydala hľadať žena po tom, ako sa dlhší čas nevracali domov. Nikto iný si prevrátený traktor dlhé hodiny nevšimol. Žena na miesto okamžite privolala pomoc, vyrazil aj lekársky vrtuľník a dobrovoľní hasiči. Preživšie dieťa, ktoré utrpelo poranenia, bolo prevezené na ošetrenie do nemocnice. Na miesto dorazil aj krízový intervenčný tím, ktorý pomáhal príbuzným, ale aj zasahujúcim záchranným zložkám.

Zásah bol o to náročnejší, že členovia záchranných zložiek rodinu osobne poznali a mali blízke vzťahy. Záchranári miesto uzavreli. Starosta obce prisľúbil pozostalým pomoc. Presnú príčinu nehody v súčasnosti vyšetruje polícia.

Podľa CNN Prima News priatelia zorganizovali pre rodinu finančnú zbierku. Ľudia do nej prispeli už tisíckami eur.

Miesto tragického incidentu
Foto: Facebook/ Feuerwehr Satteins

Tragický incident na trati

O nešťastnom incidente, avšak v Nemecku, sme vás informovali včera. Vlak šiel rýchlosťou 120 kilometrov za hodinu, keď z neho muž vypadol. Opitý 36-ročný cestujúci slovne napádal zamestnanca, ktorý kontroloval cestovné lístky. Ten privolal dvoch zamestnancov bezpečnostnej služby. Cestujúci sa slovne pustil aj do nich. Následne došlo medzi cestujúcim a zamestnancom bezpečnostnej služby k fyzickej potýčke.

Zamestnanec podľa dostupných informácií narazil do dverí vlaku. Náraz mal byť údajne natoľko silný, že sa časť dverí vytrhla z uchytenia. Zamestnanec následne z vlaku vypadol priamo za jazdy. Ako presne k incidentu došlo, je v súčasnosti predmetom vyšetrovania. Ťažko zraneného zamestnanca našli počas rozsiahlej pátracej akcie približne dva kilometre pred stanicou v mestskej časti Bruchhausen pri Ettlingene.

Okamžite sa ho ujali záchranné služby a bol prevezený do nemocnice. Podľa zverejnených informácií utrpel život ohrozujúce poranenie hlavy. V súčasnosti nie je známe, či je muž v kóme alebo je schopný komunikovať.

Polícia opitého cestujúceho zadržala ešte vo vlaku a vzala ho do väzby. Vyšetrovatelia v súčasnosti vypočúvajú svedkov a preverujú, či incident zachytili bezpečnostné kamery. Vlak bude podrobený technickej kontrole. K incidentu sa vyjadrila aj spoločnosť Deutche Bahn, ktorá ho ostro odsúdila.

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