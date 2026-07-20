Vďaka 24-hodinovému pravidlu ušetríte stovky eur. Pomôže vám zabrániť impulzívnemu nakupovaniu

Počuli ste už o 24-hodinovom pravidle? Toto pravidlo vám údajne pomôže ušetriť značnú sumu peňazí. Jediné, čo musíte urobiť je, počkať s nakupovaním 24 hodín po tom, čo pocítite nutkanie si niečo kúpiť.
Impulzívne nakupovanie je tichým zabijakom vašich finančných cieľov
24-hodinové pravidlo v súvislosti so šetrením peňazí je veľmi známe. Toto pravidlo súvisí s impulzívnym nakupovaním. Určite poznáte ten pocit, keď natrafíte na nejakú vec, ktorá je práve v zľave a okamžite pocítite nutkanie si to kúpiť. Ako píše web Skybound, zvyčajne nejde o samotný tovar, ale o vzrušenie z okamžitého uspokojenia. Podľa odborníkov je však práve takéto impulzívne nakupovanie jedným z najväčších tichých zabijakov vašich finančných cieľov.
Zabrániť impulzívnemu nakupovaniu vám vie pomôcť práve 24-hodinové pravidlo. Vždy, keď vás láka kúpiť si niečo, čo nevyhnutne nepotrebujete, počkajte s nákupom 24 hodín. Počas tejto pauzy sa podľa expertov na financie zvyčajne stanú dve veci. Emocionálny nával opadne a nákup sa zdá byť menej naliehavý. Následne prevezme kontrolu logika a dáva vám priestor na otázky: Naozaj to potrebujem? Použijem to viackrát?
Podľa odborníkov by vám toto pravidlo malo pomôcť upokojiť emocionálne výdavky, znížiť výčitky svedomia z impulzívneho nakupovania a to najhlavnejšie – ušetriť značnú sumu peňazí.
S 24-hodinovým pravidlom súhlasí aj finančný expert
To, že 24-hodinové pravidlo funguje, nám potvrdil aj finančný expert Martin Šuba, ktorý pomáha ľuďom s investovaním, budovaním majetku, hypotékami či poistením, s ktorým sme sa nedávno rozprávali o tom, čo môžete robiť pre to, aby sa vám podarilo z výplaty ušetriť čo najviac. „Ak kupujete niečo drahšie, je dobré nechať si na rozmyslenie 24 alebo 48 hodín. Často tak môžete zistiť, že niektoré veci naozaj nepotrebujete,“ povedal pre interez Martin Šuba.
Odborník na financie Martin Šuba nám zároveň poskytol aj množstvo ďalších praktických tipov, ako ušetriť z výplaty čo najviac peňazí. Okrem 24-hodinového pravidla radí – mať prehľad v príjmoch aj vo výdavkoch, zmeniť myslenie v súvislosti so sporením, vyhnúť sa impulzívnym nákupom, spotrebný úver splatiť čím skôr a vytvoriť si šesťmesačnú finančnú rezervu.
Vyskúšajte aj 48-hodinové pravidlo
Okrem 24-hodinového pravidla však existuje aj 48-hodinové pravidlo, ktoré súvisí so 48 hodinami po tom, čo vám na bankový účet pípne výplata. Vraj má v týchto dvoch dňoch množstvo ľudí potrebu robiť impulzívne nákupy. Výplata totiž navodzuje pocit dopamínu, zároveň môžete mať na malú chvíľu pocit, že máte veľa peňazí a môžete si tak dovoliť kúpiť si niečo drahšie alebo zájsť do reštaurácie na obed. Behom chvíle tak môžete minúť desiatky až stovky eur na niečo, čo vôbec nepotrebujete.
Odborníci preto radia dva dni po tom, čo vám príde výplata si nič nekupovať. Výnimku môžete urobiť len pri platení nevyhnutných účtov, akými sú napríklad nájom či hypotéka. Po týchto 48 hodinách vraj dopamín klesne a vy už nebudete mať potrebu impulzívne nakupovať. Zabránite tak nadmernému a zbytočnému míňaniu peňazí. Navyše získate odstup, ktorý vám umožní zvážiť vaše ďalšie plánované nákupy a budete s výdavkami nakladať racionálne.
Odborníci sú presvedčení, že keď si nekúpite niečo, čo chcete hneď, ako dostanete výplatu, o pár dní si tieto veci už pravdepodobne ani nebudete chcieť kúpiť. Čím ušetríte až stovky eur.
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