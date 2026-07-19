Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy

Foto: Lola Álvarez Bravo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons/Lenka Zapletalová

Kristína Hyriaková
Redakcia
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 Otestovali sme 5 spánkových techník

Niekto ledva položí hlavu na vankúš a už nevie o svete. Iným trvá dlhšie, kým zaspia. Rozhodli sme sa preto, že sa pozrieme na niekoľko metód, ktoré sľubujú, že vďaka nim zaspíte expresne rýchlo. Ako na nás účinkovala aromaterapia či vojenská metóda?

Koláž žien, ktoré spia
Foto: unsplash

Pozreli sme sa celkovo na päť metód, ktoré sľubujú, že vďaka nim rýchlejšie zaspíte. Desiatim ľuďom sme rozdali dotazník, v ktorom sme sa pýtali, ako dlho im v priemere trvá, kým zaspia a požiadali sme ich, aby ich otestovali. Samozrejme, na vlastnej koži sme ich testovali aj my.

Viac sa dozviete v našom článku: Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit

Michal má stavebnú firmu

Vo svojej firme Chlevistav sa venuje kuchyniam, kúpeľniam, televíznym stenám, dekoratívnym omietkam, ale aj kompletným interiérom a rekonštrukciám bytov na kľúč. Vo svete sute a omietok sa však Michal pohyboval už ako stredoškolák na škole so stavebným zameraním.

Michal a realizácia projektu novostavby domu
Foto: osobný archív respondenta

Akademická dráha ho príliš nebavila, už po nástupe na univerzitu trávil čas hľadaním praxe. To všetko stihol do veku 20 rokov.

Viac si môžete prečítať v článku: Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne

Zrodenie skazy pod vedením Oppenheimera

Pozreli sme sa na moment, ktorý navždy zmenil moderné dejiny – výbuch prvej atómovej bomby.

Test Trinity
Foto: SITA/Federal government of the United States, Public domain, via Wikimedia Commons

V rámci projektu Manhattan, vedeného vizionárskym Robertom Oppenheimerom, sme sledovali prípravy a priebeh testu Trinity, ktorý priniesol svetu ničivú silu nevídaných rozmerov.

Viac si môžete prečítať v našom článku: Zrodenie skazy: Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet

Život v Bangkoku bez finančnej rezervy neskúšajte

Mladý pár Evel a Filip sa rozhodli splniť si sen a presťahovali sa do thajskej metropoly Bangkok. Ich začiatky však neboli jednoduché – celý prvý mesiac strávili náročným hľadaním vhodného bývania.

Evelin a Filip Jurković
Foto: archív Evelin a Filipa Jurković

Dnes otvorene varujú ostatných odvážlivcov, že vycestovať do takejto destinácie bez dostatočnej finančnej rezervy je prakticky nemožné.

Celú reportáž nájdete tu: Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné

Ako vyžiť zo 180 eur na jedlo a ešte aj ušetriť

Dá sa na strave výrazne ušetriť bez toho, aby ste hladovali? Naša respondentka testovala tento rozpočet celých 6 mesiacov, pričom striktne dodržiavala dve kľúčové pravidlá.

plánovač jedálnička a nákupu potravín
Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Výsledok vás možno prekvapí – nielenže úspešne vyžila, ale v peňaženke jej na konci ostalo o 126 eur viac, než pôvodne plánovala.

Viac sa dočítate v článku: 6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur

Prečo svet miluje „medveďa“ Erlinga Haalanda?

Nórsky útočník Erling Haaland nie je len futbalovou hviezdou, ale celosvetovým fenoménom, ktorého fanúšikovia prezývajú „futbalista ľudí“.

Futbalista Erling Haaland so suvenírom a s klobúkom
Foto: SITA/AP/Instagram – erling

Jeho góly v nórskom Bergene doslova rozkmitali seizmometre a internet fascinuje aj jeho autentická povaha či netradičné suveníry z ciest. Pozreli sme sa bližšie aj na jeho prísny jedálniček, v ktorom denne prijme až 6-tisíc kalórií z čerstvých potravín.

Viac si prečítate v článku: Spôsobil „zemetrasenie“, zahral sa na kovboja a podmanil si svet: Prečo všetci milujú Erlinga Haalanda?

Trichologička Lenka búra mýty o vypadávaní vlasov

Odborníčka na vlasy a pokožku hlavy, Lenka, sa denne stretáva s predsudkami, ktorým ľudia stále veria. Jedným z najväčších omylov je presvedčenie, že častým umývaním vlasy viac vypadávajú, čo však trichologička vyvracia.

Trichologička
Foto: Lenka Zapletalová/ Pexels

Vo svojich radách vysvetľuje, ako sa správne starať o skalp a čo je skutočnou príčinou straty hustoty vašej koruny krásy.

Viac sa dozviete v rozhovore: Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú

Kontroverzná Frida Kahlo a jej život plný bolesti

Život ikonickej mexickej umelkyne Fridy Kahlo bol poznačený hroznou nehodou v mladosti, kedy jej kovová tyč prerazila telo. Napriek celoživotnému utrpeniu sa stala symbolom nespútanej vášne a revolty.

Koláž umelkyne Fridy Kahlo
Foto: Profimedia/Lola Álvarez Bravo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Aj po mnohých desaťročiach je jej smrť opradená konšpiráciami a my sme pre vás pripravili prehľad faktov a zaujímavostí zo súkromia tejto výnimočnej ženy.

Celý príbeh si môžete prečítať tu: Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií

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