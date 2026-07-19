Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy

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Otestovali sme 5 spánkových techník
Niekto ledva položí hlavu na vankúš a už nevie o svete. Iným trvá dlhšie, kým zaspia. Rozhodli sme sa preto, že sa pozrieme na niekoľko metód, ktoré sľubujú, že vďaka nim zaspíte expresne rýchlo. Ako na nás účinkovala aromaterapia či vojenská metóda?
Pozreli sme sa celkovo na päť metód, ktoré sľubujú, že vďaka nim rýchlejšie zaspíte. Desiatim ľuďom sme rozdali dotazník, v ktorom sme sa pýtali, ako dlho im v priemere trvá, kým zaspia a požiadali sme ich, aby ich otestovali. Samozrejme, na vlastnej koži sme ich testovali aj my.
Viac sa dozviete v našom článku: Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Michal má stavebnú firmu
Vo svojej firme Chlevistav sa venuje kuchyniam, kúpeľniam, televíznym stenám, dekoratívnym omietkam, ale aj kompletným interiérom a rekonštrukciám bytov na kľúč. Vo svete sute a omietok sa však Michal pohyboval už ako stredoškolák na škole so stavebným zameraním.
Akademická dráha ho príliš nebavila, už po nástupe na univerzitu trávil čas hľadaním praxe. To všetko stihol do veku 20 rokov.
Viac si môžete prečítať v článku: Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Zrodenie skazy pod vedením Oppenheimera
Pozreli sme sa na moment, ktorý navždy zmenil moderné dejiny – výbuch prvej atómovej bomby.
V rámci projektu Manhattan, vedeného vizionárskym Robertom Oppenheimerom, sme sledovali prípravy a priebeh testu Trinity, ktorý priniesol svetu ničivú silu nevídaných rozmerov.
Viac si môžete prečítať v našom článku: Zrodenie skazy: Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Život v Bangkoku bez finančnej rezervy neskúšajte
Mladý pár Evel a Filip sa rozhodli splniť si sen a presťahovali sa do thajskej metropoly Bangkok. Ich začiatky však neboli jednoduché – celý prvý mesiac strávili náročným hľadaním vhodného bývania.
Dnes otvorene varujú ostatných odvážlivcov, že vycestovať do takejto destinácie bez dostatočnej finančnej rezervy je prakticky nemožné.
Celú reportáž nájdete tu: Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Ako vyžiť zo 180 eur na jedlo a ešte aj ušetriť
Dá sa na strave výrazne ušetriť bez toho, aby ste hladovali? Naša respondentka testovala tento rozpočet celých 6 mesiacov, pričom striktne dodržiavala dve kľúčové pravidlá.
Výsledok vás možno prekvapí – nielenže úspešne vyžila, ale v peňaženke jej na konci ostalo o 126 eur viac, než pôvodne plánovala.
Viac sa dočítate v článku: 6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
Prečo svet miluje „medveďa“ Erlinga Haalanda?
Nórsky útočník Erling Haaland nie je len futbalovou hviezdou, ale celosvetovým fenoménom, ktorého fanúšikovia prezývajú „futbalista ľudí“.
Jeho góly v nórskom Bergene doslova rozkmitali seizmometre a internet fascinuje aj jeho autentická povaha či netradičné suveníry z ciest. Pozreli sme sa bližšie aj na jeho prísny jedálniček, v ktorom denne prijme až 6-tisíc kalórií z čerstvých potravín.
Viac si prečítate v článku: Spôsobil „zemetrasenie“, zahral sa na kovboja a podmanil si svet: Prečo všetci milujú Erlinga Haalanda?
Trichologička Lenka búra mýty o vypadávaní vlasov
Odborníčka na vlasy a pokožku hlavy, Lenka, sa denne stretáva s predsudkami, ktorým ľudia stále veria. Jedným z najväčších omylov je presvedčenie, že častým umývaním vlasy viac vypadávajú, čo však trichologička vyvracia.
Vo svojich radách vysvetľuje, ako sa správne starať o skalp a čo je skutočnou príčinou straty hustoty vašej koruny krásy.
Viac sa dozviete v rozhovore: Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Kontroverzná Frida Kahlo a jej život plný bolesti
Život ikonickej mexickej umelkyne Fridy Kahlo bol poznačený hroznou nehodou v mladosti, kedy jej kovová tyč prerazila telo. Napriek celoživotnému utrpeniu sa stala symbolom nespútanej vášne a revolty.
Aj po mnohých desaťročiach je jej smrť opradená konšpiráciami a my sme pre vás pripravili prehľad faktov a zaujímavostí zo súkromia tejto výnimočnej ženy.
Celý príbeh si môžete prečítať tu: Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
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