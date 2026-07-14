6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur

Ceny potravín sú vysoké a vybrať sa na nákup do supermarketu v dnešnej dobe mnohým spôsobuje skôr úzkosť než radosť. Rozhodla som sa vyskúšať experiment, aby som zistila, či sa dá plnohodnotne prestravovať za 180 eur mesačne. Zapisovala som si každý jeden nákup potravín počas 6 mesiacov a zistila, že áno. Musela som však dodržiavať niekoľko pravidiel, ktoré som si stanovila.
S výzvou som začala v januári, dala som si ju ako novoročné predsavzatie. Zapisovala som si každý jeden nákup a stanovila dve pravidlá – navštevovať supermarket len raz týždenne a po druhé, zmestiť sa do 180 eur, ktoré keď vydelím 30 dňami v mesiaci, dostanem presne 6 eur na deň. Dá sa prestravovať za túto sumu a zároveň dbať na to, aby som prijímala dostatočne veľa bielkovín, tukov aj sacharidov? Prešiel polrok a poznám odpoveď.
Základom bolo začať si plánovať jedálniček a nekupovať žiadne zbytočnosti. V praxi to po pár mesiacoch vyzeralo tak, že ak som sa vybrala na nákup v nedeľu, v nasledujúcu sobotu som skončila s prázdnou chladničkou a na každý deň som mala pripravené chutné jedlo.
Bočným plusom bolo, že som prestala kupovať sladkosti a snacky, takmer vylúčila stravovanie z donášky (ak som si objednala niečo z donáškovej služby, prirátala som to k výdavkom), podstatne som obmedzila pečivo a prestala konzumovať spracované mäsové výrobky.
Môj jedálniček vyzerá približne takto:
- raňajky: tvaroh/jogurt + vločky + ovocie
- obed: kuracie alebo hovädzie mäso/ryba/cestoviny + príloha
- večera: vajcia + príloha (zelenina, tuky ako mozzarella a avokádo)
- desiata a olovrant: tvaroh/ovocie/zelenina/oriešky/…
Dobrým pomocníkom sa mi stalo krabičkovanie. Napríklad raňajky si vždy pripravím na niekoľko dní dopredu, často aj desiatu a olovrant. Taktiež obedy, ktoré varím každé 2-3 dni, si hneď rozdelím do dóz a mám ich pripravené v chladničke.
Aby som mala istotu, že prijímam dostatok základných makroživín, začala som si ich zapisovať do kalorických tabuliek. Vďaka tomu som zistila, že mám problém so sladkým a s pečivom, a rozhodla som sa ich značne obmedziť, na niekoľko týždňov dokonca úplne vysadiť. Takže okrem toho, že som ušetrila svoju peňaženku, som sa začala aj zdravšie stravovať a jesť viac ovocia a zeleniny. Napokon som v niektorých mesiacoch dokonca aj čo-to zo svojho budgetu 180 eur ušetrila.
Január – 8x nákup za 180 eur
V článku sa po odomknutí dozvieš
- ako som si zapisovala každý svoj nákup;
- koľko som v jednotlivé mesiace minula za stravu;
- čo bolo na začiatku najnáročnejšie;
- ako sa mi podarilo zautomatizovať tento systém;
- koľko peňazí som ušetrila.
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