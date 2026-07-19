V horúčavách sa chladíte nielen na kúpalisku: Pozrite sa, kam sa oplatí zájsť

Pred vysokými letnými teplotami na Slovensku možno uniknúť nielen v akvaparkoch a na kúpaliskách, ale aj v jaskyniach, tiesňavách, podzemných banských dielach či horských potokoch. Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel spolu s krajskými a oblastnými organizáciami cestovného ruchu poskytli tipy na výlety, kde sa dá v lete v prirodzenom prostredí schladiť.
Pozrite si Malý Rím
Jaskyňa Driny, jediná sprístupnená jaskyňa na západnom Slovensku, má celoročne teplotu približne osem stupňov Celzia. Výlet možno spojiť s prechádzkou v Malých Karpatoch alebo návštevou Smoleníc so známym zámkom. Schladenie poskytujú aj historické kostoly v centre Trnavy, ktoré možno spojiť s prehliadkou Malého Ríma.
Matúšova zem, teda Galanta a okolie, má viaceré vodné atrakcie. Napríklad Vincov les pri Sládkovičove, Thermalpark Diakovce, Galandia v Galante či jazero Aquarea Čierna Voda. „Matúšova zem je zároveň rajom vodnej turistiky. Malý Dunaj patrí medzi najvyhľadávanejšie lokality na člnkovanie a splavy, zatiaľ čo rieka Váh ponúka ideálne podmienky na rekreačné plavby, vodné športy aj oddych v prírode,“ uviedla vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová.
Aktívny oddych umožňuje Mŕtve rameno Váhu v Komárne. Chládok poskytujú aj unikátne skalné obydlia v Brhlovciach vytesané do vulkanického tufu. V lete si zachovávajú prirodzene nízku teplotu a približujú tradičný spôsob života v Tekove. Novinkou je podzemná expozícia Hornonitrianskeho banského skanzenu v Handlovej. V hĺbke 140 metrov je stabilná teplota približne 15 stupňov Celzia a autentická atmosféra baníckeho prostredia.
„Ikonické kúpalisko Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach patrí medzi architektonické skvosty Slovenska. Milovníci aktívneho pohybu si môžu zase vychutnať splavy, paddleboarding alebo kajakovanie na rieke Váh,“ priblížila Eliášová.
Navštívili sme Harmaneckú jaskyňu
Schladiť sa tiež dá v Harmaneckej jaskyni s celoročnou teplotou okolo šesť stupňov Celzia. Tú sme navštívili aj my. Harmanecká jaskyňa sa nachádza v nadmorskej výške 821 metrov na svahu vrchu Kotolnica. Kým pri návšteve iných jaskýň zaparkujete pred budovou a pohodlne idete na prehliadku, tu vás čaká prekvapenie. Po tom, ako auto odstavíte na parkovisku (za parkovanie zaplatíte 2 eurá), musíte šliapať do kopca asi 45 minút.
Prekonáte pritom výškový rozdiel 260 metrov. Ide však o peknú lesnú túru po náučnom chodníku, na ktorom sme stretli aj rodiny s malými deťmi. Keď už sa úspešne dostanete nahor, čakajú vás výhľady vyrážajúce dych. Kúsok od budovy, kde si môžete kúpiť lístky, sa nachádza malá vyhliadková plošina, ktorú by ste nemali vynechať.
Za vstup dáte 10 eur
Niečo pod zub si môžete kúpiť v bufete, ale aj v automate na jedlo a nápoje. Za vstup do jaskyne sme zaplatili 10 eur na osobu, pričom lístky sa dajú kúpiť až 10 minút pred samotným vstupom. Študenti a seniori nad 60 rokov zaplatia 9 eur, za deti od 5 do 14 rokov sa platí 5 eur.
Cestou nahor sme nestretli nikoho, kto by práve odchádzal z predchádzajúcej prehliadky. Mysleli sme si preto, že možno na nej ani nikto nebol a o vstup do jaskyne nebude mať záujem veľa ľudí. Nemohli sme sa ale viac mýliť. Niekoľko minút pred začiatkom prehliadky (začína sa každú hodinu od deviatej ráno do štvrtej poobede) sa do budovy pred vstupom nahrnulo obrovské množstvo ľudí s deťmi vari každej vekovej kategórie.
Vo vstupnej hale nás bolo toľko, že nás sprievodcovia museli rozdeliť do dvoch skupín. My sme sa ocitli v tej neskoršej, ktorá napokon začala prehliadku o 15 minút neskôr. Už samotný vstup do jaskyne je iný než ostatné, ktoré sme v priebehu rokov navštívili. Pôsobí ako vystrihnutý z filmu.
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