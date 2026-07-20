Ak si na pláži zložíte osušku nesprávne, môže vás to stáť 100 eur. Pozrite si pravidlá v letoviskách

Na mnohé pláže už nemôžete len tak prísť a rozložiť si osušku a slnečník. Platia prísne pravidlá, ktorých nedodržanie vás môže vyjsť draho. Medzi zákazmi však natrafíte aj na kuriozity, napríklad zákaz vodiť na pláž kone či slony.
Vaša peňaženka môže zaplakať
Plážová sezóna je v plnom prúde a na dovolenku k moru vyráža aj mnoho Slovákov. Ako informuje web Euronews, ak sa na pláž chystáte aj vy, na mieste je opatrnosť. Na nejednej pláži totiž platia pravidlá, ktoré vás môžu prekvapiť. Ak ich nedodržíte, hrozí vám nielen pokuta, ale aj skonfiškovanie vecí.
Na niektorých plážach je zakázané používanie plážového vybavenia. Cieľom zákazu je chrániť prírodu a životné prostredie. Napríklad na Sardínii zaviedli v lokalite Punta Molentis vo Villasimiuse obmedzenia týkajúce sa používania slnečníkov, stanov a altánkov na pláži. Miestny starosta pôvodne oznámil, že ich smú používať len osoby staršie ako 65 rokov alebo osoby s deťmi mladšími ako 10 rokov.
Vyvolalo to však veľkú vlnu kritiky, po ktorej sa pravidlo zmenilo. Po novom je povolený napríklad jeden slnečník na rodinu alebo na skupinu, pokiaľ je umiestnený na mieste, ktoré určí plážový personál.
Pravidlá sú čoraz prísnejšie
Na pláži Pelosa, taktiež na Sardínii, platí pravidlo, podľa ktorého môžu návštevníci používať plážové osušky len v prípade, ak si pod ne položia podložky, ktoré zachytávajú menej piesku. Dodržiavanie pravidla bude tento rok kontrolované prísnejšie ako predtým. Ak ho nedodržíte, na mieste vám hrozí pokuta až do výšky 100 eur.
Prísne pravidlá platia aj v Grécku. V obľúbenej destinácii je v súčasnosti 251 pláží, na ktorých nie je povolený ani prenájom ležadiel a slnečníkov, a ani stavba dočasných drevených konštrukcií, ako sú napríklad altánky. Pokutu na niektorých miestach v Španielsku môžete dostať za to, ak si ráno prídete rezervovať miesto na pláži a vrátite sa až neskôr.
V meste Calpe na pobreží Costa Blanca majú návštevníci zakázané nechávať na piesku pred pol desiatou ráno predmety, ako sú stoličky, ležadlá alebo slnečníky. Ak niekto zákaz poruší, jeho veci budú skonfiškované a dostane pokutu vo výške 250 eur. Skonfiškované môžu byť aj predmety, ktoré na pláži ostali bez dozoru dlhšie ako 3 hodiny.
Cigarety nechajte doma
Viac ako 600 pláží v Španielsku zakázalo fajčenie a vapovanie. Pokuta 135 eur hrozí aj v Barcelone, na Kanárskych a Baleárskych ostrovoch. Na cigarety môžete zabudnúť na plážach aj vo viacerých regiónoch Talianska, vrátane Sardínie.
Ak sa vyberiete z pláže do mesta, radšej sa oblečte. Čoraz viac lokalít prísne zakazuje pohyb v uliciach len v plavkách. V talianskom Sorrente vám za to môže hroziť pokuta do výšky 500 eur. V portugalskom letovisku Albufeira hrozí každému, kto bude v plavkách mimo vyznačených plážových oblastí, hotelových areálov alebo bazénov, pokuta vo výške od 300 do 1 500 eur.
V Barcelone zaplatíte 300-eurovú pokutu, ak vás pristihnú v plavkách v obchode alebo v reštaurácii. O zavedení podobného zákazu pri talianskom jazere Como sme nedávno informovali aj my. Ľudia, ktorí sa budú bez trička pohybovať mimo vyznačených miest, odídu z dovolenky o 200 eur ľahší. Prísnejšie pravidlá platia aj v španielskej Malage.
Slony na pláž nesmú
V chorvátskych mestách Split, Dubrovník a Hvar boli prijaté zákony proti „narúšaniu verejného poriadku“. Ak ich porušíte, hrozí vám pokuta až do výšky 150 eur.
Od roku 2022 platí v španielskom regióne Vigo zákaz močenia do mora, inak hrozí pokuta 750 eur. Od roku 2024 platí tento zákaz aj v Malage. Ak si v Portugalsku pustíte hudbu príliš nahlas, môžete sa rozlúčiť s tisíckami eur. Prenosné reproduktory sú na nejednej pláži zakázané. Jednotlivec za porušenie môže zaplatiť pokutu 4 000 eur, skupine ľudí však môže hroziť aj 36 000-eurová pokuta.
Pozor aj na zvieratá na pláži. Na mnohých plážach v Taliansku, Španielsku, vo Francúzsku a v Chorvátsku nie je počas hlavnej sezóny povolený vstup so psami. Na viacerých miestach platí podobný zákaz aj pre kone. A ak ste uvažovali o tom, že si vezmete na pláž svojho slona, vyhnite sa mestu Granville vo Francúzsku. Zvieratá sú tam zakázané od roku 2009, keď putovný cirkus nechal svoje slony kúpať sa v mori, pričom po nich všade ostali výkaly.
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