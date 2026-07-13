Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú

Vlasy sú neraz to prvé, čo si na človeku všimnete. Možno si nezapamätáte črty tváre či farbu očí, no postrehnete, či mala osoba vlasy krátke, dlhé, sivé, zafarbené alebo nakulmované. Sú dôležitou súčasťou prvého dojmu, no ovplyvňujú aj to, ako sa sami cítime a vnímame. Česká odborníčka na vlasy a vlasovú pokožku, trichologička Lenka Zapletalová, ľuďom na svojom Instagrame radí, ako sa o svoje vlasy starať čo najlepšie, aké produkty stojí za to vyskúšať, a kedy je čas navštíviť odborníka.
Reklamy na najrôznejšie vlasové prípravky od výmyslu sveta na nás vyskakujú z každej strany. Niektoré sľubujú, že zastavia vypadávanie vlasov. Iné očaria ľudí zdanlivo nekonečným objemom, z ktorého bude padať do kolien celé okolie. Inde zas na naše city útočia prípravky, ktoré sľubujú, že už po troch použitiach vyriešia v podstate akýkoľvek problém a prinavrátia vám sebavedomie.
Trichologička Lenka Zapletalová nám prezradila, akým mýtom veria ľudia najčastejšie a či má zmysel testovať desať rôznych šampónov. Ľuďom pomáha prísť na koreň toho, prečo vlasy vypadávajú, a nájsť riešenie problému.
Čím všetkým sa trichológia zaoberá? S čím všetkým za vami ľudia chodia?
Trichológia sa zaoberá zdravím vlasov a pokožky hlavy. Najčastejšie za mnou ľudia prichádzajú kvôli nadmernému vypadávaniu vlasov, rednutiu, seborei (seborea je chronické ochorenie kože, ktoré môže spôsobiť začervenanie a šupiny, a to najmä v oblasti tváre a vlasovej pokožky, pozn. red.), svrbeniu alebo kvôli lupinám. Často s klientkami riešime aj obdobie po pôrode, menopauzu, stres alebo hormonálne zmeny. Vždy sa snažím hľadať príčinu problému, nielen potláčať jeho prejavy.
Kedy viem, že je čas vyhľadať trichológa? Aká je hranica medzi bežným vypadávaním vlasov a vypadávaním, ktoré by sme už mali riešiť s odborníkom?
Ak vám vlasy vypadávajú dlhšie ako dva až tri mesiace, mení sa ich hustota, rozširuje sa cestička alebo vás trápi pokožka hlavy, je čas začať to riešiť. Čím skôr sa nám podarí odhaliť príčinu, tým väčšiu šancu máme ju ovplyvniť. Vo svojej praxi často vidím, že ľudia prichádzajú až vo chvíli, keď problém trvá už niekoľko rokov.
Akú chybu pri starostlivosti o vlasy robia ľudia najčastejšie?
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- či je vhodné skúšať množstvo prípravkov;
- ako sa líši starostlivosť o vlasy v lete a ako v zime;
- či je dobré ísť spať s mokrými vlasmi;
- čo si trichologička myslí o farbení či žehlení vlasov;
- ako často je vhodné vlasy umývať.
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