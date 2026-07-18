Navštívili sme vodnú nádrž, má aj niekoľko menších jazierok. Môžete sa v nej okúpať

Vyberte sa s nami na Liptov do Hrabovskej doliny, ktorá ukrýva očarujúcu vodnú nádrž. Nájdete tu však aj niekoľko menších jazierok, bike park, lanový park, zipline, množstvo turistických trás, lyžiarske stredisko, reštauráciu a mnoho ďalšieho.
Nudiť sa tu určite nebudete
Hrabovská dolina sa ukrýva neďaleko centra mesta Ružomberok, v prekrásnom lesnom prostredí Veľkej Fatry. Túto dolinu máme ako miestni veľmi radi, je však mimoriadne turisticky navštevovaná, preto sem chodíme zriedkavo a len vtedy, keď predpokladáme, že tu bude menej ľudí.
V doline zaparkujete bez problémov a celkom zadarmo, na výber sú dve veľké parkoviská, jedno dolu pod dolinou a druhé priamo pri lanovke na lyžiarske stredisko Malinô Brdo.
Nielen v lete, ale aj v zime, je hlavným lákadlom doliny vodná nádrž Hrabovo, ktorá bola pôvodne vybudovaná pre bavlnárske závody ako zásobáreň vody. Dnes však toto umelé jazero, s trávnatou plážou na brehu, slúži na oddych a rekreáciu.
V letných mesiacoch sa premieňa na prírodné kúpalisko, ktoré ponúka osvieženie v čistej horskej vode uprostred lesov, v zime je zasa rajom pre otužilcov. Je ideálnym miestom pre rodiny s deťmi, páry, ale aj osamelých plavcov. Kúpanie je povolené len na vlastné riziko.
Vodná nádrž je však len časť jej príbehu. Hrabovská dolina totiž žije naplno počas celého roka. V letných mesiacoch sem okrem plavcov prichádzajú aj horskí cyklisti, ktorí testujú svoje limity v Bike Parku Malinô Brdo na 10-kilometrovej trase v štyroch stupňoch náročnosti, od začiatočníkov až po adrenalínové traily pre profesionálov. Navyše si tu môžete požičať bicykel, kolobežku aj káru.
Pre rodiny s deťmi je tu Tarzania. Modré, červené, čierne aj detské lanové trasy medzi stromami ponúkajú aktívny deň pre každého, vrátane najdlhšieho lanového prejazdu na Slovensku, ktorý spája obe časti Tarzanie ponad celú vodnú nádrž a má dĺžku 300 metrov. V zime si tu zas prídu na svoje lyžiari, pretože dolina je východiskovým bodom pre Ski Park Malinô Brdo, ktoré patrí medzi top strediská na Slovensku.
Neďaleko Hrabovskej doliny sa nachádza aj Čutkovská dolina, ktorá je tiež skutočne nádherná. Dokonca aj tu nájdete jednu vodnú nádrž s priezračnou vodou.
Sklamal nás stav vody
Do doliny sme sa vybrali v nedeľu 12. júla okolo obeda. Cieľom našej cesty bola prechádzka okolo vodnej nádrže. Počasie nebolo ideálne, bolo len okolo 13 stupňov Celzia a pomerne dosť sychravo. Možno aj preto bolo v doline len pár ľudí. Pritom je tu v lete zvyčajne hlava na hlave. Nádrž je totiž obľúbeným prírodným kúpaliskom miestnych aj turistov. No v čase našej návštevy sa v nej kúpal iba jeden otužilec.
Vodná nádrž je veľmi pekná, voda pôsobí ako zrkadlo pre okolité scenérie hôr. Dokonca ponad ňu vedie aj zipline, čo sme pred pár rokmi vyskúšali aj my a bol to skvelý adrenalínový zážitok. V blízkosti nej sa nachádzajú aj štyri menšie jazierka, ktoré majú úplne priezračnú vodu, v nich sa však nekúpe.
Sklamala nás však čistota vody, ktorá nebola ideálna, pritom zvyčajne je voda priezračná. No pravdepodobne to spôsobili silné dažde, ktoré trápia okres už niekoľko dní.
Ak budete niekedy na Liptove, určite vám sem odporúčame ísť. Dolina je skutočne nádherná, ponúka veľa možností, môžete sa tu aj chutne najesť či ubytovať. A tá príroda, ktorá je všade navôkol, vás úplne ohromí.
Na Liptove sa však môžete okúpať nielen vo vodnej nádrži Hrabovo, ale aj v Jánskej Kadi v Liptovskom Jáne či v Rojkovskej travertínovej kope v Rojkove, tieto jazierka sú navyše liečivé. Ale aj v obci Likavka, kde v zakázanej doline nájdete umelo vytvorené jazero určené najmä pre otužilcov.
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