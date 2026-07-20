Boli sme v prvej predajni nového poľského reťazca. Prichádza so zľavami aj vernostnou aplikáciou

Poľský reťazec Martes Sport oficiálne otvoril svoju historicky prvú kamennú predajňu na Slovensku. Nová prevádzka sa nachádza v nákupnom centre OC Centro Nitra, ktoré otvorenie oznámilo aj na svojich sociálnych sieťach.
„Prvá predajňa Martes Sport na Slovensku je OFICIÁLNE OTVORENÁ. Brány novej predajne v OC CENTRO Nitra sú už dokorán otvorené a vy si môžete prísť užiť skvelé nákupy v premiérovej slovenskej pobočke,“ píše OC Centro Nitra na sociálnej sieti. Boli sme preto pozrieť, čo všetko obchod ponúka.
Na úvod všetko za polovicu
Pri príležitosti otvorenia si zákazníci môžu vychutnať aj špeciálnu zľavovú akciu. Reťazec poskytuje 50-percentnú zľavu pri nákupe minimálne dvoch produktov, pričom výhoda platí aj na tovar, ktorý je už zlacnený. Výnimkou sú bicykle, lyžiarske vybavenie, potraviny a vybrané značky. Podrobnosti o akcii sú dostupné priamo v predajni.
Reťazec ponúka zákazníkom aj vlastnú mobilnú aplikáciu, dostupnú pre Android aj iOS. Aplikácia umožňuje rýchle online nákupy, prináša notifikácie o aktuálnych akciách a zľavách, sledovanie objednávok aj zoznam obľúbených produktov. Súčasťou je aj vernostný program M-CLUB, ktorý členom ponúka exkluzívne zľavové kupóny a prehľadné uchovávanie účteniek priamo v telefóne.
Silný hráč so stovkami predajní v regióne
Martes Sport vznikol v roku 1993 v poľskom meste Bielsko-Biała a postupne sa rozrástol na stovky predajní. Reťazec patrí medzi najväčšie športové maloobchodné siete v Poľsku a pôsobí aj v ďalších krajinách strednej, južnej a východnej Európy vrátane Českej republiky a Rumunska, kde prevádzkuje spolu viac než 350 kamenných obchodov.
Zákazníkom ponúka široký sortiment produktov pre rôzne druhy športov vrátane etablovaných značiek ako Adidas, Nike, Puma, Columbia, Salomon, Jack Wolfskin či Hi-Tec. Výraznejšie sa však opiera aj o vlastné značky zamerané na zákazníkov hľadajúcich priaznivý pomer ceny a výkonu, medzi ktoré patria napríklad Elbrus, Iguana, AquaWave, Coolslide, Bejo, Radvik či Huari.
Okrem toho distribuuje aj licencované športové značky ako Magnum, Arena, HEAD, Speedo alebo Craft. V Poľsku je reťazec známy aj častými výpredajmi a akciovými ponukami.
Ďalší konkurent pre etablované siete
Na slovenskom trhu bude Martes Sport konkurenciou pre reťazce ako Exisport, Sportisimo a Decathlon, ale aj pre medzinárodné značky Intersport či Sports Direct. Paradoxom je, že predajňa Exisport sa nachádza priamo v tom istom obchodnom centre. Poľský reťazec sa teda konkurencie zjavne neobáva.
Nový hráč na trhu môže priniesť väčší tlak na ceny športového vybavenia a širší výber pre slovenských zákazníkov. Reťazec má už spustený aj e-shop pre Slovensko, takže zákazníci si mohli sortiment a ceny prezrieť ešte pred samotným otvorením kamennej predajne.
OC Centro Nitra naďalej rastie
Príchod Martes Sportu zapadá do širšieho trendu rozširovania OC Centro Nitra, kam v uplynulých mesiacoch pribudli aj ďalšie známe reťazce – nemecká drogéria Müller a reťazec Woolworth. Svoju predajňu tu zároveň rozšírila Billa a rekonštrukciou prešla aj sieť drogérií DM, ktorá sa vďaka tomu stala najväčšou pobočkou predajcu v meste.
Zaujímavosťou je, že Woolworth otvoril iba pár týždňov po otvorení prvej prevádzky v Nitre rovno aj druhú pobočku v meste pod Zoborom. Nachádza sa pritom v OC Max, iba pár minút autom od OC Centro.
Do Nitry mieri aj diskontná Biedronka
Rozširovanie obchodnej ponuky v Nitre sa pritom nezastavuje len pri nepotravinovom tovare. Ako sme informovali, do mesta sa totiž chystá aj populárny poľský diskont Biedronka, ktorý patrí pod portugalskú skupinu Jerónimo Martins a je známy najmä agresívnou cenovou politikou. Reťazec, ktorý má na Slovensku od svojho vstupu už 15 predajní, sa doteraz krajským mestám väčšinou vyhýbal.
Nová predajňa má vzniknúť priamo v blízkosti autobusovej a železničnej stanice, a to prestavbou existujúcej, dnes už schátranej budovy, ktorá v minulosti slúžila ako stavebniny. Projekt počíta aj s úpravou okolitej infraštruktúry vrátane časti cesty a chodníka, ktoré si má investor prenajať priamo od mesta.
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