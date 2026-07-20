Boli sme v prvej predajni nového poľského reťazca. Prichádza so zľavami aj vernostnou aplikáciou

Predajňa Martes Sport v Nitre

Foto: interez.sk

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Na Slovensku otvoril svoju prvú predajňu poľský reťazec Martes Sport. Pri tejto príležitosti ponúka 50-percentnú zľavu pri nákupe dvoch produktov.

Poľský reťazec Martes Sport oficiálne otvoril svoju historicky prvú kamennú predajňu na Slovensku. Nová prevádzka sa nachádza v nákupnom centre OC Centro Nitra, ktoré otvorenie oznámilo aj na svojich sociálnych sieťach.

Prvá predajňa Martes Sport na Slovensku je OFICIÁLNE OTVORENÁ. Brány novej predajne v OC CENTRO Nitra sú už dokorán otvorené a vy si môžete prísť užiť skvelé nákupy v premiérovej slovenskej pobočke,“ píše OC Centro Nitra na sociálnej sieti. Boli sme preto pozrieť, čo všetko obchod ponúka.

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Na úvod všetko za polovicu

Pri príležitosti otvorenia si zákazníci môžu vychutnať aj špeciálnu zľavovú akciu. Reťazec poskytuje 50-percentnú zľavu pri nákupe minimálne dvoch produktov, pričom výhoda platí aj na tovar, ktorý je už zlacnený. Výnimkou sú bicykle, lyžiarske vybavenie, potraviny a vybrané značky. Podrobnosti o akcii sú dostupné priamo v predajni.

Predajňa Martes Sport v Nitre
Foto: interez.sk

Reťazec ponúka zákazníkom aj vlastnú mobilnú aplikáciu, dostupnú pre Android aj iOS. Aplikácia umožňuje rýchle online nákupy, prináša notifikácie o aktuálnych akciách a zľavách, sledovanie objednávok aj zoznam obľúbených produktov. Súčasťou je aj vernostný program M-CLUB, ktorý členom ponúka exkluzívne zľavové kupóny a prehľadné uchovávanie účteniek priamo v telefóne.

Silný hráč so stovkami predajní v regióne

Martes Sport vznikol v roku 1993 v poľskom meste Bielsko-Biała a postupne sa rozrástol na stovky predajní. Reťazec patrí medzi najväčšie športové maloobchodné siete v Poľsku a pôsobí aj v ďalších krajinách strednej, južnej a východnej Európy vrátane Českej republiky a Rumunska, kde prevádzkuje spolu viac než 350 kamenných obchodov.

Predajňa Martes Sport v Nitre
Foto: interez.sk

Zákazníkom ponúka široký sortiment produktov pre rôzne druhy športov vrátane etablovaných značiek ako Adidas, Nike, Puma, Columbia, Salomon, Jack Wolfskin či Hi-Tec. Výraznejšie sa však opiera aj o vlastné značky zamerané na zákazníkov hľadajúcich priaznivý pomer ceny a výkonu, medzi ktoré patria napríklad Elbrus, Iguana, AquaWave, Coolslide, Bejo, Radvik či Huari.

Okrem toho distribuuje aj licencované športové značky ako Magnum, Arena, HEAD, Speedo alebo Craft. V Poľsku je reťazec známy aj častými výpredajmi a akciovými ponukami.

Ďalší konkurent pre etablované siete

Na slovenskom trhu bude Martes Sport konkurenciou pre reťazce ako Exisport, Sportisimo a Decathlon, ale aj pre medzinárodné značky Intersport či Sports Direct. Paradoxom je, že predajňa Exisport sa nachádza priamo v tom istom obchodnom centre. Poľský reťazec sa teda konkurencie zjavne neobáva.

Predajňa Exisport v OC Centro Nitra
Foto: interez.sk

Nový hráč na trhu môže priniesť väčší tlak na ceny športového vybavenia a širší výber pre slovenských zákazníkov. Reťazec má už spustený aj e-shop pre Slovensko, takže zákazníci si mohli sortiment a ceny prezrieť ešte pred samotným otvorením kamennej predajne.

OC Centro Nitra naďalej rastie

Príchod Martes Sportu zapadá do širšieho trendu rozširovania OC Centro Nitra, kam v uplynulých mesiacoch pribudli aj ďalšie známe reťazce – nemecká drogéria Müller a reťazec Woolworth. Svoju predajňu tu zároveň rozšírila Billa a rekonštrukciou prešla aj sieť drogérií DM, ktorá sa vďaka tomu stala najväčšou pobočkou predajcu v meste.

Zaujímavosťou je, že Woolworth otvoril iba pár týždňov po otvorení prvej prevádzky v Nitre rovno aj druhú pobočku v meste pod Zoborom. Nachádza sa pritom v OC Max, iba pár minút autom od OC Centro.

Do Nitry mieri aj diskontná Biedronka

Rozširovanie obchodnej ponuky v Nitre sa pritom nezastavuje len pri nepotravinovom tovare. Ako sme informovali, do mesta sa totiž chystá aj populárny poľský diskont Biedronka, ktorý patrí pod portugalskú skupinu Jerónimo Martins a je známy najmä agresívnou cenovou politikou. Reťazec, ktorý má na Slovensku od svojho vstupu už 15 predajní, sa doteraz krajským mestám väčšinou vyhýbal.

Nová predajňa má vzniknúť priamo v blízkosti autobusovej a železničnej stanice, a to prestavbou existujúcej, dnes už schátranej budovy, ktorá v minulosti slúžila ako stavebniny. Projekt počíta aj s úpravou okolitej infraštruktúry vrátane časti cesty a chodníka, ktoré si má investor prenajať priamo od mesta.

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