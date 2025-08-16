Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži

Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Klaudia Oselská
Tip na výlet
V doline objavíte tiež rybník, zábavný park, koliby, wellness a pivovar. Dokonca sa tu môžete previezť aj na koni.

Len pár minút od centra mesta, v srdci Veľkej Fatry sa ukrýva čarovné miesto, kde si na svoje prídu nielen turisti a cyklisti, ale aj rodiny s deťmi, rekreanti a gurmáni. Do doliny, ktorú milujú nielen domáci, ale aj cudzinci, sme sa vybrali uprostred týždňa v podvečer, aby sme si ju užili mimo najväčšieho náporu. Zastavili sme sa pri vodnej nádrži aj v kontaktnej zoo.

Čutkovská dolina, ktorá je dlhá približne 7 kilometrov, sa nachádza v blízkosti Ružomberka v Národnom parku Veľká Fatra, jej stredom preteká potok Čutkovo, po ktorom dostala svoje meno. Obklopujú ju vysoké, husto zalesnené svahy, v hornej časti nadobúda charakter divočiny, ale na jej začiatku nájdete široké lúky s pasúcimi sa ovcami.

Viac z témy Tip na výlet:
1.
Navštívili sme skrytý poklad, možno ste o ňom ešte nikdy nepočuli: Príjemný deň tu strávite za dve eurá
2.
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
3.
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
Zobraziť všetky články (51)

V tomto čarokrásnom prostredí nájdete rybník, vodnú nádrž, vodopády, turistické a cyklistické trasy, koliby, detské ihriská, kontaktnú minizoo, ktorá je úplne zadarmo, obchod, drevenú kaplnku, wellness, pivovar, ohniská na každom kroku a dokonca sa tu môžete aj ubytovať a chutne najesť.

Dolinu navštevujú turisti z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia

My sme dolinu navštívili uprostred týždňa, krátko po osemnástej hodine, keď sa už slnko pomaly skláňalo k horizontu, pretože sme si chceli užiť prechádzku bez davu turistov. Toto miesto máme ako miestni veľmi radi, pamätáme si ho ešte z čias, keď tu nebolo nič, len potok, lúky a lesy. Nakoľko je mimoriadne turisticky obľúbené, tak sem chodíme zriedkavo, zvyčajne len vtedy, keď predpokladáme, že tu bude menej ľudí.

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM

V tomto článku sa po odomknutí dozvieš

  • ako je to s parkovaním v doline;
  • čo sme v doline zažili;
  • či sa nám v Čutkove páčilo;
  • čo všetko tu môžete vidieť;
  • koľko stojí vstupné do zábavného parku;
  • aké turistické a cyklistické trasy nájdete v doline;
  • ako vyzerá kontaktná minizoo a aké zvieratká tu môžete vidieť;
  • koľko stojí jazda na koni v doline;
  • kde vám odporúčame najesť sa.

Po zakúpení predplatného tiež získaš

  • Neobmedzený prístup ku všetkým PREMIUM článkom
  • Prístup k exkluzívnym benefitom

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac