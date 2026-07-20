Poslanec PS Dávid Dej mal nehodu: Nestihol dobrzdiť, zrazil sa s motorkárom

Poslanec Progresívneho Slovenska Dávid Dej sa dnes stal účastníkom dopravnej nehody v Bratislave. Informáciu potvrdil priamo poslanec pre portál Aktuality.sk.
„Veľmi ma mrzí situácia, ktorá sa stala dnes v Bratislave. Na križovatke som nestihol dobrzdiť a došlo ku kolízii s motorkárom. Do poslednej chvíle som ho nevidel,“ uviedol Dávid Dej. Podľa jeho slov bol motorkár ošetrený záchranármi priamo na mieste nehody a dokázal stáť sám na nohách.
Poslanec vyjadril nádej, že motorkár nebude mať vážnejšie následky. „Pevne verím, že bude v poriadku, na mieste som sa mu ospravedlnil a je mi celej situácie naozaj ľúto,“ dodal Dej. Zároveň potvrdil, že pri nehode plne spolupracoval s políciou. Dychovú skúšku na alkohol mal negatívnu. Ďalšie detaily o stave motorkára či následkoch nehody polícia momentálne nezverejnila.
Bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková pre TASR potvrdila, že polícia v pondelok zasahovala pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo na ulici Ľudovíta Fullu v bratislavskej mestskej časti Karlova Ves. Z doposiaľ nezistených príčin tam podľa hovorkyne došlo k zrážke motorového vozidla s motocyklom.
„Dychová skúška bola u oboch vodičov negatívna. Motocyklista bol so zraneniami prevezený do nemocnice na ošetrenie. Predmetná dopravná nehoda je v štádiu objasňovania,“ dodala Šimková.
Nedávno mal nehodu aj Korčok
Aj Ivan Korčok z Progresívneho Slovenska mal nedávno dopravnú nehodu. Ako sám popísal na sociálnych sieťach, bol účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej si žena, vodička druhého auta, zranila ruku. Maloleté dieťa, ktoré bolo v tom čase s ňou vo vozidle, je v poriadku.
Ako Korčok písal na sociálnej sieti, dychová skúška u oboch vodičov bola negatívna a celú vec prešetruje polícia. „Celá situácia ma úprimne mrzí. Všetkým zúčastneným sa ospravedlňujem za komplikácie a želám skoré zotavenie sa. Prosím, jazdite opatrne a dávajte si na seba pozor,“ uzavrel Korčok.
Vyšetrovanie dopravnej nehody, ktorá sa stala na križovatke ulíc Komenského – Obrancov mieru v Pezinku, potvrdila aj polícia. Podľa doposiaľ zistených informácií tam došlo k stretu dvoch áut. „Následkom nárazu došlo k ľahkému zraneniu jednej osoby, ktorá bola prevezená do nemocnice na ošetrenie. Alkohol u vodičov zistený nebol,“ informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
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