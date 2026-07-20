Poslanec PS Dávid Dej mal nehodu: Nestihol dobrzdiť, zrazil sa s motorkárom

Poslanec PS Dávid Dej

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Lucia Mužlová
SITA
TASR
Motorkár našťastie nemá vážnejšie zranenia.

Poslanec Progresívneho Slovenska Dávid Dej sa dnes stal účastníkom dopravnej nehody v Bratislave. Informáciu potvrdil priamo poslanec pre portál Aktuality.sk.

„Veľmi ma mrzí situácia, ktorá sa stala dnes v Bratislave. Na križovatke som nestihol dobrzdiť a došlo ku kolízii s motorkárom. Do poslednej chvíle som ho nevidel,“ uviedol Dávid Dej. Podľa jeho slov bol motorkár ošetrený záchranármi priamo na mieste nehody a dokázal stáť sám na nohách.

Poslanec vyjadril nádej, že motorkár nebude mať vážnejšie následky. „Pevne verím, že bude v poriadku, na mieste som sa mu ospravedlnil a je mi celej situácie naozaj ľúto,“ dodal Dej. Zároveň potvrdil, že pri nehode plne spolupracoval s políciou. Dychovú skúšku na alkohol mal negatívnu. Ďalšie detaily o stave motorkára či následkoch nehody polícia momentálne nezverejnila.

Bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková pre TASR potvrdila, že polícia v pondelok zasahovala pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo na ulici Ľudovíta Fullu v bratislavskej mestskej časti Karlova Ves. Z doposiaľ nezistených príčin tam podľa hovorkyne došlo k zrážke motorového vozidla s motocyklom.

Dychová skúška bola u oboch vodičov negatívna. Motocyklista bol so zraneniami prevezený do nemocnice na ošetrenie. Predmetná dopravná nehoda je v štádiu objasňovania,“ dodala Šimková.

Nedávno mal nehodu aj Korčok

Aj Ivan Korčok z Progresívneho Slovenska mal nedávno dopravnú nehodu. Ako sám popísal na sociálnych sieťach, bol účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej si žena, vodička druhého auta, zranila ruku. Maloleté dieťa, ktoré bolo v tom čase s ňou vo vozidle, je v poriadku.

Ako Korčok písal na sociálnej sieti, dychová skúška u oboch vodičov bola negatívna a celú vec prešetruje polícia. „Celá situácia ma úprimne mrzí. Všetkým zúčastneným sa ospravedlňujem za komplikácie a želám skoré zotavenie sa. Prosím, jazdite opatrne a dávajte si na seba pozor,“ uzavrel Korčok.

Ivan Korčok a Michal Šimečka
Foto: TASR/Martin Baumann

Vyšetrovanie dopravnej nehody, ktorá sa stala na križovatke ulíc Komenského – Obrancov mieru v Pezinku, potvrdila aj polícia. Podľa doposiaľ zistených informácií tam došlo k stretu dvoch áut. „Následkom nárazu došlo k ľahkému zraneniu jednej osoby, ktorá bola prevezená do nemocnice na ošetrenie. Alkohol u vodičov zistený nebol,“ informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ivan Korčok mal dopravnú nehodu: Okolnosti vyšetruje polícia, vodička má zranenú ruku

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Slováci a Česi v zahraničí
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
1 na 1
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac