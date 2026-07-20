Slovák nám popísal podvod s pracovnou ponukou v zahraničí: Odborníčka vysvetlila, na čo si treba dať pozor

Peniaze a práca

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
Nejeden Slovák mieri v lete za prácou do zahraničia.

Leto je obdobím, ktoré mnohí využívajú na privyrobenie si v zahraničí. Príležitosť však vidia aj zlodeji a podvodníci. Slovák popísal, ako takmer naletel zrejme na falošnú ponuku. Oslovili sme aj EURES – európsku sieť služieb zamestnanosti koordinovanú Európskym orgánom práce. Zisťovali sme, na čo všetko si treba dať pozor, ak sa chystáte pracovať mimo Slovenska.

Pozor na podozrivé pracovné ponuky

Slovák, ktorý si prial ostať v anonymite, popísal, ako sa takmer dostal do pasce podvodníka. Reagoval na pracovný inzerát, ktorý sa týkal stavebných prác v Rakúsku. Autorom ponuky bol muž vystupujúci pod menom, ktoré môže byť falošné, resp. ukradnuté.

Od záujemcu o prácu žiadal, aby mu ešte pred uzatvorením pracovnej zmluvy zaslal fotografie občianskeho, ale aj vodičského preukazu. Následne s respondentom celkom prestal komunikovať, nereaguje na telefonáty, a ani na správy. Respondent sa preto rozhodol situáciu overiť a citlivé údaje neposlať. „Buďte opatrní a neposielajte kópie svojich osobných dokladov, kým si neoveríte zamestnávateľa a pracovnú ponuku,“ varuje ostatných Slovák.

Občiansky preukaz
Ilustračná foto: TASR – Jaroslav Novák

Základné pravidlo

Oslovili sme organizáciu EURES. Tá sa usiluje uľahčiť pohyb pracovných síl v rámci Európskej únie. Podporuje tiež spravodlivú pracovnú mobilitu. Prepája pracovnú silu so zamestnávateľmi v rôznych krajinách.

„Práca v zahraničí môže byť pre mnohých ľudí dobrou príležitosťou na profesijný aj osobný rozvoj, no zároveň si vyžaduje opatrnosť a dôkladné preverenie pracovnej ponuky. Najmä v online priestore sa možno stretnúť s podvodnými praktikami, ktoré zneužívajú záujem ľudí o lepšie pracovné uplatnenie,“ napísala nám poradkyňa Renáta Mésárošová, MBA.

„Základným pravidlom je dôkladne si preveriť zamestnávateľa aj subjekt, ktorý pracovnú ponuku sprostredkúva. Uchádzači by mali byť obozretní najmä pri ponukách, ktoré sľubujú neprimerane vysoké zárobky, neobsahujú dostatok informácií o pracovných podmienkach alebo vytvárajú tlak na rýchle rozhodnutie. Zvýšenú opatrnosť odporúčame aj pri ponukách šírených prostredníctvom sociálnych sietí alebo súkromných profilov, pri ktorých si nie je možné jednoducho overiť identitu zamestnávateľa,“ dozvedáme sa.

Pracovníci na stavbe
Ilustračná foto: Pexels

Chráňte si osobné údaje

„Za bezpečnejšiu cestu pri hľadaní zamestnania v zahraničí považujeme využívanie oficiálnych a overených zdrojov. Jedným z nich je sieť EURES (EURopean Employment Services), ktorá funguje v rámci verejných služieb zamestnanosti členských krajín Európskej únie. Na Slovensku sú služby EURES poskytované prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, kde pôsobia vyškolení poradcovia. Všetky služby siete sú pre uchádzačov o zamestnanie bezplatné,“ doplnila pre interez Renáta Mésárošová, MBA.

Zdôrazňuje, že pri osobných údajoch je na mieste zvýšená opatrnosť: „V počiatočných fázach výberového procesu spravidla nie je potrebné zasielať fotografiu alebo sken občianskeho preukazu, cestovného pasu či iných osobných dokladov.“

Neposielajte informácie o platobnej karte a bankovníctve

Neodporúča tiež posielať údaje o platobných kartách, prihlasovacie údajne do internet bankingu či citlivé osobné údaje, ktoré nesúvisia s výberovým konaním. Neposielajte ani finančného prostriedky za sprostredkovanie zamestnania alebo za rezerváciu pracovného miesta.

Eurobankovka
Ilustračná foto: interez.sk

„Ak zamestnávateľ alebo sprostredkovateľ požaduje citlivé osobné údaje ešte pred uzatvorením pracovnej zmluvy a bez primeraného vysvetlenia účelu ich použitia, je vhodné takúto požiadavku dôkladne preveriť. Rovnako treba spozornieť pri požiadavke na zaslanie akýchkoľvek finančných prostriedkov. Seriózni zamestnávatelia spravidla nepožadujú platby vopred za získanie pracovného miesta,“ zisťujeme od poradkyne EURES.

Ak si chcete byť istí, že nenaletíte podvodníkom, držte sa týchto pravidiel:

  • overte si zamestnávateľa a sprostredkovateľa v dostupných registroch,
  • preverte si kontaktné údaje spoločnosti a jej sídlo,
  • vyžiadajte si pracovnú zmluvu alebo návrh pracovnej zmluvy ešte pred odchodom,
  • uchovávajte si všetku komunikáciu a dokumentáciu, neposkytujte citlivé osobné údaje bez overenia druhej strany,
  • nikdy neplaťte za sprostredkovanie zamestnania,
  • informujte rodinu alebo blízkych o mieste výkonu práce a kontaktoch na zamestnávateľa, oboznámte sa s pracovnými a so sociálnymi právami v krajine, kde budete pracovať.

„Vo všeobecnosti platí, že ak pracovná ponuka pôsobí príliš výhodne, vyžaduje zaslanie citlivých osobných údajov alebo finančných prostriedkov vopred, je potrebné zvýšiť opatrnosť a všetky informácie si dôkladne overiť ešte pred odchodom do zahraničia,“ uzatvára Renáta Mésárošová, MBA.

Podvody hrozia nielen pri hľadaní práce, ale aj pri online nákupoch či predaji. Prečítajte si náš článok, v ktorom nám Slovenská sporiteľňa vysvetlila, kedy je nutné zbystriť pozornosť.

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