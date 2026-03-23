Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko

Slnečnú nedeľu sme strávili v turisticky obľúbenej dedine, ktorá patrí medzi najkrajšie poklady Liptova. Láka na pokojnú dolinu, unikátne liečivé jazierko či možnosť nabrať si minerálnu vodu priamo z prameňa – navyše celkom zadarmo. Inšpirujte sa naším výletom.
Na Slovensku máme obrovské množstvo dolín, je ich tak veľa, že sa ani nedajú presne spočítať. No odhaduje sa, že ich je až niekoľko tisíc. Stovky z nich sa nachádzajú na severe Slovenska v regióne Liptov, kde sme už navštívili Čutkovskú dolinu, Hrabovskú dolinu a Jazierce, ktoré sme si zamilovali. Tentoraz sme sa vybrali do Jánskej doliny, ktorá sa nachádza v Liptovskom Jáne v okrese Liptovský Mikuláš.
Nájdete tu liečivé jazierko
Liptovský Ján patrí medzi jednu z najkrajších a turisticky najvyhľadávanejších obcí na Liptove, a to úplne zaslúžene. V jeho okolí sa predsa nachádza množstvo jaskýň, prameňov a nádherná príroda.
Zároveň je vstupnou bránou do jednej z najkrajších dolín Národného parku Nízke Tatry – Jánskej doliny, ktorá je od roku 1998 vyhlásená za kúpeľné miesto. Pre turistov ponúka výnimočné možnosti počas celého roka. Okrem termálnych prameňov je vychýrená pre svoju bohatú históriu spojenú so zemianstvom na Liptove, vďaka ktorému sa v roku 1991 stala pamiatkovou zónou až s 20 objektmi.
Najväčším lákadlom v Liptovskom Jáne je však liečivé jazierko, ktoré miestni nazývajú „kaďa“ a v ktorom sme sa kúpali aj my. Oficiálne zloženie vody v kadi je hydrouhličitanovo-síranová, silne uhličitá, vápenato-horečnatá a hypotonická. Má preukázané liečivé účinky pri reumatických ochoreniach, kožných problémoch a chorobách pohybového ústrojenstva.
Kaďa je dostupná na kúpanie celoročne, vedľa kráteru sa nachádza vyhĺbené jazierko, ktoré je napájané tromi pôvodne samotnými prameňmi. Voda v ňom vyviera priamo zo zeme, hĺbka jazierka sa pohybuje od 0,5 do 1,5 metra a teplota vody kolíše od 16 do 23 stupňov Celzia.
Podobné liečivé jazierko, podľa nás ešte krajšie a najmä s čistejšou vodou, nájdete aj v ďalšej obci na Liptove – v Rojkove v okrese Ružomberok. Nazýva sa Rojkovská travertínová kopa, ale miestni ho poznajú skôr pod prezývkou Zlá voda. To však neznamená, že by bola voda nebezpečná či škodlivá, práve naopak. Už desiatky rokov pre miestnych predstavuje prírodný poklad, pretože je minerálna a má blahodarné účinky na kĺby a kožné ochorenia.
Naberiete si tu minerálku zadarmo
