Horúca scéna s Jacobom Elordim divákom niečo pripomenula. Nová Eufória sa nepáči každému

Zábery zo seriálu Eufória (HBO Max), foto: Screen TikTok (jjussstttmeee/effylowkey)

Zuzana Veslíková
"Heathcliff, si to ty?" pýtajú sa.

Fanúšikovia seriálového hitu Eufória (Euphoria) sa po štyroch rokoch konečne dočkali. Prvá časť tretej série je dostupná na HBO Max a názory divákov na ňu sú rôznorodé. 

Nová Euphoria sa vrátila aj s obľúbenými postavami, ktoré stvárňujú Zendaya, Hunter Schafer, Austin Abrams, Sydney Sweeney, Jacob Elordi a ďalší.

Nastala však aj zmena, ktorá súvisí so smutnými udalosťami, ktoré sa medzičasom v skutočnom živote odohrali. Od nakrúcania 2. série zomreli až traja kľúčoví členovia seriálu, pripomenul portál Variety. Koniec prvej epizódy tretej série im preto vzdal poctu. Herec Eric Dane zomrel len vo februári tohto roka, Angus Cloud v roku 2023 a rovnako aj producent Kevin Turen.

V seriáli ho chce udržať nažive

Zaujímavý je spôsob, ako tvorcovia k tomu pristúpili. Angus Cloud v Eufórii stvárnil postavu Fezca, dílera drog a dobrého priateľa Rue. Smutné je, že nás navždy opustil práve v dôsledku náhodného predávkovania drog. V Eufórii je však Fezco stále nažive, aj keď je vo väzení, a nie je to náhoda. Tvorca Sam Levinson sa rozhodol udržať ho nažive aspoň takýmto spôsobom, priznal v rozhovore pre Variety.

„Je tu (v tretej sérii Eufórie) veľa scén, kde sa s ním ľudia rozprávajú po telefóne. Pomyslel som si, že ak ho nedokážem udržať nažive v realite, tak možno v tomto seriáli áno,“ uviedol Levinson s tým, že si myslí, že by sa mu to páčilo.

Sexuálne scény z Búrlivých výšin ľudia nedokážu dostať z hlavy

Na sociálnych sieťach sa stali virálne aj zábery s Jacobom Elordim, ktorý v Eufórii stvárňuje postavu Natea. Medzičasom sa totiž objavil vo filme Búrlivé výšiny, kde nechýbalo niekoľko nezabudnuteľných sexuálnych scén, ktoré diváci nevedia dostať z hlavy ani pri sledovaní seriálu.

Preto keď sa v Eufórii objavila pikantná scéna, v ktorej vystupoval, ihneď si spomenuli na Heathcliffa.

@effylowkey breh i cant unsee it what the helly is this #euphoria #euphoriaseason3 #wutheringheights #jacobelordi

„Presne som hovorila svojej najlepšej kamarátke, že mi táto scéna pripomína Heathcliffa,“ stojí v jednom z množstva komentárov, ktoré to potvrdzujú.

Niektorí sú nadšení, ďalší ani nie

Zatiaľ je na svete iba jedna časť Eufórie z celkových 8, ktoré táto séria prinesie. Kým predchádzajúce dve sa tešili vysokým hodnoteniam od divákov, štart po viac ako štyroch rokoch je zatiaľ rozpačitý. Prvej epizóde svieti na ČSFD hodnotenie 68 %, na IMDb rating 6,8/10 a názory ľudí sa rozchádzajú.

Našli sa diváci, ktorí jej bez mihnutia oka udelili plných päť hviezdičiek, no aj takí, ktorí nešetrili kritikou. Tá smeruje napríklad na tvorcu Sama Levinsona, takže je otázne, do akej miery odráža aj kvalitu samotného seriálu. Nechajme sa teda prekvapiť, čo nám ešte prinesie.

