Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť

Nedeľa, príjemné slnečné lúče a takmer 20 stupňov Celzia. Bol by hriech nevyužiť taký pekný deň. Preto sme sa vybrali objavovať nové miesta v našom najobľúbenejšom a podľa nás aj v najkrajšom slovenskom regióne. Narazili sme na malý skrytý poklad severného Slovenska a ocitli sa až „na Marse“.
Región Liptov je podľa nás nádherný, je našou srdcovkou, a to doslova. V rovnakej obľube ho majú aj mnohí dovolenkári, nakoľko je mimoriadne turisticky navštevovaný. Nás si získala najmä jeho pokojná a očarujúca príroda, hory, lesy, doliny a jazerá. Z tých, ktoré nás zaujali najviac, môžeme spomenúť napríklad Čutkovskú dolinu a liečivé jazierko v Rojkove.
Liptov toho ponúka síce mnoho, no ako domáci ho máme schodený skrz-naskrz, preto nájsť niečo, čo sme v tomto regióne ešte nikdy nenavštívili, je náročné. Na naše počudovanie sa nám to podarilo. V prvú májovú nedeľu sme navštívili jedno nádherné miesto – Bešeňovské travertíny. Boli sme tu po prvý raz a musíme povedať, že nás zaujali a rozhodne vám odporúčame sem zájsť.
Tvoria ho štyri samostatné celky – Červená terasa, Biela terasa, travertínová skalka nazývaná Kaplnka a pramenný travertínový kráter nad nivou Váhu nazývaný Bazén. Okrem toho je tu aj niekoľko solitérnych minerálnych prameňov. Každá časť travertínov pritom pôsobí trochu odlišne a návštevník má pocit, akoby sa ocitol v úplne inom svete. Niektoré miesta sú pokryté výraznými farebnými nánosmi minerálov, iné zas pôsobia pokojnejšie a pripomínajú malé prírodné terasy vytvorené samotnou vodou počas dlhých rokov.
Po travertínoch steká minerálna voda
