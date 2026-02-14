Sú sebou posadnutí: Ľuďom sa hnusí vzájomná náklonnosť Margot Robbie a Jacoba Elordiho, neveria im to

Foto: Profimedia

Nina Malovcová
Romantické špekulácie okolo filmu „Búrlivé výšiny“ rozdelili fanúšikov.

Okolo novej adaptácie románu „Búrlivé výšiny“ sa nehovorí len o samotnom príbehu. Pozornosť púta aj správanie hlavných predstaviteľov, Margot Robbie a Jacoba Elordiho, ktorí počas promo turné opakovane naznačovali mimoriadne blízky vzťah.

Ako uviedol portál BBC News, hlavní herci v rozhovoroch aj na verejných podujatiach používali vyjadrenia, ktoré prirodzene vyvolali otázku, či ide o autentickú chémiu, alebo o premyslenú PR stratégiu, ktorá má podporiť záujem o film „Búrlivé výšiny“.

Vyjadrenia, ktoré vyvolali pozornosť

Počas propagácie filmu sa objavilo viacero výrokov, ktoré sa rýchlo šírili na sociálnych sieťach. Robbie napríklad povedala, že keď jej kolega nebol nablízku, cítila sa „stratená ako dieťa bez deky“. Elordi zasa hovoril o „vzájomnej posadnutosti“ a priznal, že bol svojou hereckou partnerkou očarený.

Foto: SITA/AP

Pozornosť vzbudil aj príbeh z nakrúcania na Valentína. Podľa Robbie jej mal Elordi zaplniť izbu ružami ako gesto v duchu postavy Heathcliffa. Verejnosť zaujali aj prstene s citátom z literárnej predlohy, ktoré si mali navzájom darovať. Na červenom koberci však Elordi pri otázke o tomto geste pôsobil zaskočeným dojmom, čo ešte viac podnietilo špekulácie.

Kritika aj obhajoba promo kampane

Časť fanúšikov tvrdí, že takto nastavená komunikácia pôsobí umelo a zľahčuje temnú podstatu príbehu, ktorý nie je klasickou romantikou, ale rozprávaním o posadnutosti a deštruktívnych vzťahoch. Obávajú sa, že diváci môžu očakávať ľahký romantický film, hoci „Búrlivé výšiny“ sú výrazne temnejšie.

Iní diváci naopak zdôrazňujú, že ide o bežnú súčasť propagácie a o prejav profesionálnej úcty medzi kolegami. Do diskusie vstupuje aj fakt, že manžel Robbie, Tom Ackerley, patrí medzi producentov filmu „Búrlivé výšiny“, čo podľa niektorých naznačuje, že nejde o skutočný románik, ale o marketing.

Premiéra filmu „Búrlivé výšiny“ sa uskutočnila 13. februára 2026. Film je teda už dostupný v kinách a názor naň si tak môžete urobiť sami.

