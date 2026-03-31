Fanúšikovia Euphorie majú po 4 rokoch dôvod na radosť. Tvorca tvrdí, že nová séria je najlepšia

Klaudia Oselská
Zo zákulisia filmov
Už o pár dní.

Skvelá správa pre fanúšikov slávneho seriálu Euphoria. HBO Max zverejnil nový trailer k tretej sérii. Vyzerá to tak, že sa máte skutočne na čo tešiť. Tvorca seriálu Sam Levinson dokonca tvrdí, že táto séria bude najlepšia zo všetkých.

Seriál Euphoria zaznamenal obrovský úspech. Stal sa z neho globálny hit, ktorý si zamilovala najmä generácia Z z celého sveta. Prvá séria z roku 2019 získala od divákov na filmovom portáli ČSFD vysoké hodnotenie – 82 % a druhá séria z roku 2022 83 %.

Ocenili ho však aj filmoví kritici, ktorí vyzdvihli najmä herecké výkony a prístup k citlivej téme. Zároveň získal množstvo prestížnych nominácií a cien.

Pozrite si trailer k najnovšej sérii

Dej seriálu sa posunie o päť rokov dopredu. Hrdinovia, ktorí boli predtým tínedžermi, sú už dospelí a opúšťajú múry strednej školy. Ich démoni s nimi však naďalej zostávajú. Hlavnou postavou je opäť Rue Bennett, ktorú stvárňuje Zendaya. Trailer ukázal, že jej boj so závislosťou bude pokračovať aj v tretej sérii.

Trailer zároveň ukazuje aj Sydney Sweeney v úlohe Cassie, ktorá prechádza kontroverznou premenou – vystupuje ako tvor­kyňa erotického obsahu, zatiaľ čo je zasnúbená a neskôr vydatá za Natea, ktorého stvárnil Jacob Elordi.

Fanúšikovia seriálu sa môžu tešiť aj na ďalšie známe mená, ako Sharon Stone, Rosalía, Natasha LyonneDanielle Deadwyler a na hudbu od Hansa Zimmera.

Tretia séria dorazí na streamovaciu platformu HBO Max už o pár dní – 12. apríla a ponúkne 8 premiérových epizód.

