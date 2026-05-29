V Európe sa ukrýva najlepší zábavný park sveta. Za deň zaplatíte od 20 eur

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Vyzerá ako z iného sveta.

Ak patríte medzi milovníkov zábavných a adrenalínových atrakcií, návšteva zábavných parkov môže byť pre vás to pravé orechové. Poznáme tie najlepšie na svete a skvelou správou je, že ten najviac top sa nachádza v Európe. 

TripAdvisor zverejnil rebríček najlepších zábavných a vodných parkov sveta, ktoré získali ocenenie Travellers’ Choice Awards. To znamená, že za posledných 12 mesiacov dostali veľké množstvo nadštandardných recenzií od jeho komunity.

Tretie miesto obsadil indonézsky akvapark Waterbom Bali s množstvom toboganov a atrakcií pre malých aj veľkých. Nachádza sa v centre Kuty a na základe takmer 18-tisíc recenzií obstál na hodnotenie 4,6/5.

Strieborná medaila putuje do Brazílie a získal ju lunapark Beto Carrero World. Sídli v Penhe v Santa Catarine a môže sa pochváliť prívlastkom najväčšieho tematického parku v Latinskej Amerike. Na TripAdvisore ho ohodnotilo viac ako 22-tisíc ľudí a získal rating 4,3/5.

Najlepší zábavný park nájdete v Európe

Kráľom zábavných a vodných parkov sa stal francúzsky Futuroscope, ktorý nájdete na západe krajiny, v Chasseneuil-du-Poitou. Ako avizuje jeho názov, pýši sa futuristickými atrakciami, prostredníctvom ktorých sa môžete napríklad vybrať na Mars alebo sa stať lovcami tornád. Jeho súčasťou je aj vodný park so vzrušujúcimi možnosťami.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Futuroscope Xperiences (@futuroscope)

Vstupné nie je najnižšie

Ako uvádza oficiálna stránka zábavného parku, Futuroscope ponúka 1-dňové vstupenky pre návštevníkov od 13 do 25 rokov za zvýhodnenú sumu od 20 eur či klasický denný vstup na konkrétny dátum od 47 eur na osobu. Ak by ste sa sem vybrali s celou rodinou, pripravte sa na to, že si siahnete hlbšie do peňaženky. Po 17.00 a 20.00 h však idú ceny dole.

Na TripAdvisore má hodnotenie 3,9/5, ktoré vychádza z približne 17-tisíc recenzií. Ak by ste ho chceli navštíviť, jednou z možností je zaletieť si do Paríža a odtiaľ sa vybrať cestou trvajúcou asi 3 a pol hodiny smerom na juh.

Toto je top 10 zábavných a vodných parkov sveta podľa TripAdvisoru:

  1. Futuroscope, Francúzsko
  2. Beto Carrero World, Brazília
  3. Waterbom Bali, Indonézia
  4. Disneyland Park, Francúzsko
  5. Beach Park, Brazília
  6. Garden City Water Park, Kambodža
  7. Puy du Fou, Francúzsko
  8. Siam Park, Španielsko
  9. Ramayana Water Park, Thajsko
  10. Blackpool Pleasure Beach, Spojené kráľovstvo
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Tip na výlet
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Nepôjde o zásadné opatrenia: Na rušenie rekreačných poukazov by doplatili domácnosti, hovorí expert
Nepôjde o zásadné opatrenia: Na rušenie rekreačných poukazov by doplatili domácnosti, hovorí expert
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac