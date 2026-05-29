V Európe sa ukrýva najlepší zábavný park sveta. Za deň zaplatíte od 20 eur

Ak patríte medzi milovníkov zábavných a adrenalínových atrakcií, návšteva zábavných parkov môže byť pre vás to pravé orechové. Poznáme tie najlepšie na svete a skvelou správou je, že ten najviac top sa nachádza v Európe.
TripAdvisor zverejnil rebríček najlepších zábavných a vodných parkov sveta, ktoré získali ocenenie Travellers’ Choice Awards. To znamená, že za posledných 12 mesiacov dostali veľké množstvo nadštandardných recenzií od jeho komunity.
Tretie miesto obsadil indonézsky akvapark Waterbom Bali s množstvom toboganov a atrakcií pre malých aj veľkých. Nachádza sa v centre Kuty a na základe takmer 18-tisíc recenzií obstál na hodnotenie 4,6/5.
Strieborná medaila putuje do Brazílie a získal ju lunapark Beto Carrero World. Sídli v Penhe v Santa Catarine a môže sa pochváliť prívlastkom najväčšieho tematického parku v Latinskej Amerike. Na TripAdvisore ho ohodnotilo viac ako 22-tisíc ľudí a získal rating 4,3/5.
Najlepší zábavný park nájdete v Európe
Kráľom zábavných a vodných parkov sa stal francúzsky Futuroscope, ktorý nájdete na západe krajiny, v Chasseneuil-du-Poitou. Ako avizuje jeho názov, pýši sa futuristickými atrakciami, prostredníctvom ktorých sa môžete napríklad vybrať na Mars alebo sa stať lovcami tornád. Jeho súčasťou je aj vodný park so vzrušujúcimi možnosťami.
Vstupné nie je najnižšie
Ako uvádza oficiálna stránka zábavného parku, Futuroscope ponúka 1-dňové vstupenky pre návštevníkov od 13 do 25 rokov za zvýhodnenú sumu od 20 eur či klasický denný vstup na konkrétny dátum od 47 eur na osobu. Ak by ste sa sem vybrali s celou rodinou, pripravte sa na to, že si siahnete hlbšie do peňaženky. Po 17.00 a 20.00 h však idú ceny dole.
Na TripAdvisore má hodnotenie 3,9/5, ktoré vychádza z približne 17-tisíc recenzií. Ak by ste ho chceli navštíviť, jednou z možností je zaletieť si do Paríža a odtiaľ sa vybrať cestou trvajúcou asi 3 a pol hodiny smerom na juh.
Toto je top 10 zábavných a vodných parkov sveta podľa TripAdvisoru:
- Futuroscope, Francúzsko
- Beto Carrero World, Brazília
- Waterbom Bali, Indonézia
- Disneyland Park, Francúzsko
- Beach Park, Brazília
- Garden City Water Park, Kambodža
- Puy du Fou, Francúzsko
- Siam Park, Španielsko
- Ramayana Water Park, Thajsko
- Blackpool Pleasure Beach, Spojené kráľovstvo
