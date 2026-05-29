Rusko zrejme chystá ďalšiu vlnu útokov: Zelensky diskutoval s rakúskym kancelárom o vstupe do Európskej únie

Foto: Profimedia

Petra Sušaninová
TASR
Vojna na Ukrajine
Rusko má záujem len o vojenské riešenie konfliktu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok upozornil, že Rusko by mohlo podniknúť novú vlnu útokov. V príspevku na platforme Telegram pritom uviedol, že podľa dostupných informácií hrozí bezprostredný a rozsiahly úder, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Zelenskyj ďalej poznamenal, že taktika Ruska jasne ukazuje pretrvávajúcu snahu Moskvy o výhradne vojenské riešenie tohto konfliktu. Opätovne preto vyzval západných partnerov Ukrajiny na dodanie systémov protivzdušnej obrany, predovšetkým na obranu proti balistickým raketám.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Dron v Rumunsku je varovaním pre celý región: Vojna sa približuje k hraniciam členských štátov NATO, tvrdí Raši
2.
Rumunsko pritvrdzuje voči Rusku: Po zásahu bytového domu vyhostí ruského konzula
3.
Opozícia vyzýva na okamžité kroky: Chce, aby predvolali na koberček ruského veľvyslanca Andrejeva
Zobraziť všetky články (1773)

Ruská armáda pritom cez uplynulý víkend podnikla masívny útok na Ukrajinu a najmä na jej hlavné mesto Kyjev, pričom nasadila aj novú balistickú raketu stredného doletu Orešnik. Moskva následne avizovala, že v útokoch na Kyjev bude pokračovať.

Foto: SITA/AP

Zelenskyj diskutoval s rakúskym kancelárom

Zelenskyj spresnil, že o prípravách Ruska na ďalšie údery hovoril aj s rakúskym kancelárom Christianom Stockerom. Zároveň informoval, že s rakúskym kancelárom prediskutoval možný vstup svojej krajiny do Európskej únie. „Očakávame, že prvý klaster sa otvorí už v júni,“ napísal Zelenskyj na Telegrame.

Prístupový proces je rozdelený do šiestich tematických oblastí s celkovo 32 sekciami, ktoré sú známe ako klastre alebo kapitoly, spresňuje DPA. Ich otvorenie a uzavretie si vyžaduje jednomyseľný súhlas všetkých členských štátov EÚ.

„Rakúsko podporuje otvorenie tohto klastra na základe jasného princípu zásluhovosti. V tomto zmysle je pre nás rovnako nepochybné, že na ceste do EÚ neexistujú žiadne skratky ani rýchlejšie jazdné pruhy,“ uviedla hovorkyňa kancelára Stockera pre zahraničnú politiku.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dron v Rumunsku je varovaním pre celý región: Vojna sa približuje k hraniciam členských štátov…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Tip na výlet
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Nepôjde o zásadné opatrenia: Na rušenie rekreačných poukazov by doplatili domácnosti, hovorí expert
Nepôjde o zásadné opatrenia: Na rušenie rekreačných poukazov by doplatili domácnosti, hovorí expert
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac