Slovák prišiel o 700 eur, popísal nám prefíkaný podvod: Slovenská sporiteľňa reaguje

Na internete nájdete mnoho upozornení na rôznych podvodníkov. Sú však čoraz prefíkanejší a ich obeťou sa môže stať každý, aj ten, kto si myslí, že jemu sa to nemôže stať. Spojili sme sa s respondentom, ktorý nám popísal, ako prišiel o 700 eur.
Mohlo ísť o falošnú aplikáciu?
Respondent (redakcia pozná jeho meno, no želal si ostať v anonymite), tak ako mnoho iných ľudí, chcel prostredníctvom známej platformy predať tovar, v tomto prípade počítač v hodnote 700 eur. Ozval sa mu záujemca, ktorý tvrdil, že vlastní firmu a počítače skupuje. Pri osobnom stretnutí sa zdalo, že je všetko v poriadku. Záujemca ale tvrdil, že musí zaplatiť cez účet.
Slovák pre interez popísal, že záujemca platil prostredníctvom dôveryhodne pôsobiaceho QR kódu cez aplikáciu, ktorá vyzerala ako George Slovenskej sporiteľne. Nič nenasvedčovalo tomu, že ide o podvod. Ukázal mu dokonca aj potvrdenie o odoslaní platby. Žiadna ale neprichádzala.
„Keďže to bolo večer a išlo o prevod medzi rôznymi bankami, myslel som si, že platba nabehne, len neskôr,“ vysvetlil nám. Podozrenie, že ide o podvod, nadobudol, keď peniaze neprišli ani na ďalší deň. Záujemca po nejakom čase potvrdenie o platbe z konverzácie odstránil.
Podvodník sľúbil, že počítač majiteľovi vráti
Po tom, ako podvodníkovi napísal, že sa chystá kontaktovať políciu, ten prisľúbil, že počítač pošle naspäť, ale ani nasledujúce dni sa nič nedialo. Na otázku, prečo peniaze na účet neprišli, podvodník neodpovedal. Respondent nám preposlal zábery z konverzácie s podvodníkom, ktoré si pohotovo uložil.
Podvodník v nej sľubuje, že počítač už balí a po niekom ho pôvodnému majiteľovi vráti. V konverzácii sa tváril prekvapene, vraj niečo také ešte nezažil. Podvedenému Slovákovi sa podarilo nájsť aj ďalšiu osobu, ktorú mal podvodník oklamať. Dal jasne najavo, že ak sa situácia nevyrieši vrátením počítača alebo uhradením sumy, všetky dôkazy skončia v rukách polície.
Slovenská sporiteľňa varuje
Oslovili sme Slovenskú sporiteľňu a opýtali sme sa, či registruje podvody prebiehajúce za pomoci falošnej aplikácie a ako sa môžu ľudia pred podobnými podvodmi brániť.
Nahlásiť chybu v článku