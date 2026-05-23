Príďte sa sem okúpať: Krásne termálne kúpele otvárajú letnú sezónu, lákajú na viaceré atrakcie

Kúpele Sklené Teplice v okrese Žiar nad Hronom otvárajú v sobotu letnú turistickú sezónu. Pri tejto príležitosti pripravili program pre všetky vekové kategórie. TASR o tom informovala riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Gron Martina Francl Gruyová.
Spresnila, že súčasťou akcie sú hudba, umenie a zábava. Počas popoludnia dostanú priestor atrakcie ako živá socha či vystúpenia umelcov. Program obohatia aj klauni, akrobatické vystúpenie či koleso šťastia o ceny.
Vstup do letnej sezóny má byť parádny
OOCR pripomína, že hudobným vrcholom podujatia bude večerný koncert hudobnej skupiny, po ktorom nasledujú zábava a ohňová šou.
Ako ďalej uviedla, popoludní chystajú sprievodný program v podobe súťaží, oddychových zón, remeselnej uličky a detskej zóny. „Pre najmenších návštevníkov sú pripravené aj atrakcie, ako napríklad vozenie na koni, maľovanie na tvár či veľký hrad na skákanie v kúpeľnom parku,“ objasnila.
OOCR podotýka, že otvorenie kúpeľnej sezóny patrí každoročne medzi najvýznamnejšie podujatia regiónu. „Chceme, aby sa Sklené Teplice stali miestom, kam sa ľudia radi vracajú. Či už pre zdravie, oddych alebo kultúrny zážitok,“ konštatovala manažérka podujatí kúpeľov Lenka Lebová.
Podujatie konajúce sa v čase od 14.00 do 20.00 h je určené pre širokú verejnosť a jeho cieľom je nielen slávnostne otvoriť kúpeľnú sezónu, ale aj priblížiť kúpele ako destináciu pre oddych. „Zároveň zohráva významnú úlohu v podpore cestovného ruchu v regióne, keďže prispieva k zvyšovaniu návštevnosti,“ reagovala OOCR.
