Rusko poslalo manažéra Disney na dva a pol roka do trestaneckej kolónie: Na letisku mu našli lieky

Súd v Moskovskej oblasti odsúdil manažéra spoločnosti The Walt Disney Company na dva roky a šesť mesiacov väzenia za drogovú trestnú činnosť, informovala v piatok ruská štátna tlačová agentúra TASS. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.
Štyridsaťšesťročného Jugala Dateraa, ktorý má podľa médií indické občianstvo, uznali za vinného po tom, ako u neho po prílete z Kataru našli tento rok v januári počas kontroly na letisku Šeremetievo ovocné želé s obsahom omamných látok, uviedla agentúra TASS.
Daterao Jugal Sudhir, a citizen of India and employee of the Walt Disney Company, has been sentenced to 2.5 years in prison and a fine of $420 for bringing marijuana-laced gummy candies to Russia.
Lieky mal legálne predpísané
Daterao pred súdom vyhlásil, že išlo o lieky, ktoré mu legálne predpísali v Spojených štátoch „na zmiernenie následkov po operácii mozgu“, informovala ďalej agentúra TASS. Súd uznal muža za vinného z obchodovania s drogami a pašovania, napísala agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na tlačové oddelenie súdu. Dva a pol roka si odpyká v trestaneckej kolónii a zároveň musí zaplatiť pokutu 30 000 rubľov, čo je približne 420 dolárov.
Podľa svojho profilu na platforme LinkedIn pracuje Daterao od roku 2019 ako manažér zábavných programov v spoločnosti The Walt Disney Company. Na svojom účte na sociálnej sieti Facebook uvádza, že žije v americkom štáte New Jersey. Spoločnosť Disney sa k incidentu bezprostredne nevyjadrila.
