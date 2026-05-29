Michal Vašečka v 1 na 1: V politike sa nesmie vraždiť. Toto je červená čiara aj pre Slovensko

Karolína Piliarová
Hosťom relácie interez 1 na 1 bol tentoraz sociológ Michal Vašečka.

Ako je možné, že sme si zvykli na to, že človek spojený s korupčnou a bezpečnostnou megakauzou stojí na vrchole politiky a ľudia masovo nejdú do ulíc? Prečo ďalšie obvinenia nevyvolávajú tlak zo strany spoločnosti? Prečo Robert Fico neodstaví Tibora Gašpara v čase, keď nám hrozí zmrazenie eurofondov pre zlyhávanie právneho štátu? Bolo by odstavenie Tibora Gašpara zo strany premiéra priznanie problému? Aj na tieto otázky odpovedal sociológ Michal Vašečka moderátorke Karolíne Piliarovej.

V relácii diskutovali aj o tom, či sa zlyhávajúci právny štát prejavuje sekundárne v stupňovaní útokov na novinárov, teraz už aj na ombudsmana. Podľa sociológa sú útoky na nezávislého ombudsmana absolútne neakceptovateľné a vo fungujúcom štáte by za to politici mali odstúpiť. Poukázal aj na hrubý a agresívny slovník politikov. Uviedol, že aj preto spoločnosť nevídane zhrubla a otupela voči agresii a nenávisti a že vyhrážok a útokov sa neštítia už aj ľudia, ktorí sú duševne zdraví.

S moderátorkou sa pozreli aj na konflikt v koalícii. Podľa Michala Vašečku chce Andrej Danko koniec Tomáša Tarabu nielen pre osobné spory, ale aj preto, že bojuje o vlastné preferencie. Na záver dodal, že voľby rozhodne Robert Fico a jeho schopnosť prebudiť strach u nerozhodnutých voličov.

